El jugador gaditano Álvaro Garrido, que actualmente milita en el Atlético Pulpileño, del grupo V de Segunda RFEF,deberá devolver al Lorca Deportiva la cantidad de 13.300 euros.

Hace unos dias, un Juzgado de lo Social de Murcia condenó al Lorca Deportiva a pagar al citado jugador 3.700 euros al declarar un despido improcedente, correspondiente al salario de dos meses a principios de 2018.

El Lorca Deportiva, cuyo presidente en aquella temporada era Joaquín Flores, depositó en la AFE 17.000 euros para evitar un descenso administrativo tras la denuncia de Álvaro Garrido.

Casi tres años después, tras la sentencia hecha pública donde el Lorca Deportiva deberá pagar al jugador andaluz 3.700 euros, ahora será Álvaro Garrido quien tiene que devolver a la entidad lorquina 13.300 euros que cobró de mas en junio del 2018.

Desde el Lorca Deportiva esperan que con la misma exigencia y celeridad, bajo amenaza de descenso, tuvo que depositar la citada cantidad, ahora sea el propio sindicato de futbolistas quien medie para que Álvaro Garrido devuelva la cantidad cobrada de más.

Por otro lado, este fin de semana regresa la Tercera RFEF en el grupo XIII. De momento no se ha comunicado ningún aplazamiento por coronavirus, aunque no se descarta que ocurra hoy. Todos los encuentros se jugarán el domingo, destacando el choque entre La Unión Atlético, sexto clasificado, y Lorca Deportiva, que es quinto, y que abrirá la jornada a las once y media de la mañana. Asimismo, el líder Cartagena B recibirá al Racing Murcia, que es tercero, en Pinatar Arena a las doce, mientras que el Yeclano Deportivo, que es segundo, se enfrentará en La Constitución al Cartagena Efesé, a las cinco de la tarde.