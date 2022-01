El Club Murcia Challenge organizador el TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida en su novena edición, que se disputará en la capital de la Región el próximo domingo 6 de febrero de 2022.

Se trata de un evento deportivo que se realiza en la séptima ciudad de España, donde el deporte en general y el running en particular están cogiendo gran auge y protagonismo en sus calles. La afición ha crecido exponencialmente de una manera asombrosa en los últimos años, posicionando este evento deportivo a la altura de los deportistas más exigentes, situando la cita murciana en la agenda de maratonianos de todo el mundo, convirtiéndose también en un referente deportivo internacional.

La maratón es la prueba reina del running en la ciudad de Murcia, con un circuito plano, rápido totalmente urbano y homologado para las distancia maratón y media maratón por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), así como por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU). Es un evento que, además de estas distancias, también cuenta con un 10k popular.

Una climatología en el mes de febrero con temperatura y humedad inmejorable para el running, excepcionales vías de comunicación así como una buena oferta de servicios hoteleros con más de 4.500 plazas, provocarán también que corredores y acompañantes tengas todas las facilidades para que su estancia sea lo más cómoda posible en la ciudad y puedan disfrutar de las bonanzas que les puede ofrecer.

La repercusión económica para la ciudad genera beneficios para las distintas actividades, superando el plano deportivo, convirtiéndose en un evento social y turístico que sirve para promocionar la ciudad y la Región, poniéndola a la altura de otros grandes eventos, como las Fiestas de Primavera o la Feria de Septiembre.

Existen también una serie de factores que hacen que la TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida no solo sea un evento deportivo, sino que también trascienda a lo social, ya que tendrá presencia en los colegios con charlas sobre los valores del deporte impartidas por profesionales y una mini-maratón el sábado 5 de febrero, donde se regalarán 1.000 dorsales para que los niños y niñas puedan participar.

Además, la organización colabora con diferentes asociaciones y ONG que realizan actividades de cooperación internacional y la inclusión de personas con discapacidad, dándoles visibilidad a través del deporte y creando diferentes sinergias para que la ciudad se pueda ver beneficiada en muchos aspectos por este evento deportivo.

También durante el fin de semana previo al día de la carrera se celebrará la Feria del Corredor, donde se entregan los dorsales y podrán exponerse en stands patrocinadores y empresas del sector con una previsión de más de 8.000 visitantes.

En definitiva, el TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida será un evento único en la ciudad de Murcia, convirtiéndose en una maratón consolidada en el panorama nacional e internacional.

Las inscripciones para las tres pruebas que se disputarán con motivo del TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida el domingo 6 de febrero están abiertas en la web oficial de la prueba (inscripciones.chiplevante.com/es/evento/2022mmurcia).

En el caso del maratón, el precio del dorsal es estos momentos es de 58 euros, un precio que no incluye la licencia de día, que cuesta 3 euros, para los corredores que no dispongan de la misma vigente el día de la carrera de la Federación de Atletismo o de las entidades que tienen con acuerdo con ella, que son triatlón y ciclismo.

En todo caso, las inscripciones se cerrarán cuando se alcance el cupo máximo de corredores inscritos, garantizándose así un crecimiento sostenible del censo, la seguridad y experiencia de calidad de los corredores.

Para la distancia de media maratón el precio es de 29 euros, añadiéndose los 3 euros para los que no posean la licencia federativa. Y por último, para los 10K, la cantidad que tendrán que abonar los participantes será de 17 euros con licencia y de 20 sin la misma.

Todos los interesados en participar en la cita no deben perder ya el tiempo debido a las altas inscripciones en todas las distancias. El plazo se cerrará en cuanto se cubran los cupos permitidos para cada una de las citas. Los circuitos concluirán en la Plaza del Cardenal Belluga, frente a la Catedral, un marco incomparable para cerrar la carrera.

Las inscripciones siguen abiertas en la web oficial

Las inscripciones para las tres pruebas que se disputarán con motivo del TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida el domingo 6 de febrero están abiertas en la web oficial de la prueba (inscripciones.chiplevante.com/es/evento/2022mmurcia). En el caso del maratón, el precio del dorsal es estos momentos es de 58 euros, un precio que no incluye la licencia de día, que cuesta 3 euros, para los corredores que no dispongan de la misma vigente el día de la carrera de la Federación de Atletismo o de las entidades que tienen con acuerdo con ella, que son triatlón y ciclismo. En todo caso, las inscripciones se cerrarán cuando se alcance el cupo máximo de corredores inscritos, garantizándose así un crecimiento sostenible del censo, la seguridad y experiencia de calidad de los corredores. Para la distancia de media maratón el precio es de 29 euros, añadiéndose los 3 euros para los que no posean la licencia federativa. Y por último, para los 10K, la cantidad que tendrán que abonar los participantes será de 17 euros con licencia y de 20 sin la misma. Todos los interesados en participar en la cita no deben perder ya el tiempo debido a las altas inscripciones en todas las distancias. El plazo se cerrará en cuanto se cubran los cupos permitidos para cada una de las citas. Los circuitos concluirán en la Plaza del Cardenal Belluga, frente a la Catedral, un marco incomparable para cerrar la carrera.