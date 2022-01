Cruel derrota del FC Cartagena ante el Valencia en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En la mágica tarde previa a la llegada de los Reyes Magos, en Cartagena tanto los niños como los mayores respiraban ilusión. Una ilusión que no estaba producida únicamente por los presentes de sus Majestades, sino también por el partido que iban a regalarle los de Luis Carrión a todos los aficionados cartageneros. Contra un rival de la máxima categoría, el FC Cartagena fue superior durante muchos minutos del encuentro y solo se vio por detrás en el marcador tras una acción puntual de falta directa de Carlos Soler. En el segundo tiempo, el Cartagena asedió y asfixió a los de Bordalás encontrando el premio del empate en el ecuador de los segundos 45 minutos, pero todo el trabajo realizado durante el partido se esfumó en el último segundo, cuando un fallo en el blocaje de Prior permitió el remate a placer de Cherysev y acabó con el sueño copero del Cartagena de la forma más dura para los albinegros.

El primer acto estuvo muy igualado. El Cartagena salió al césped concentrado y con una idea clara de lo que debía hacer, pero el Valencia aplicó una presión alta en campo contrario que incomodó a los albinegros en los primeros minutos de juego. Cuando los de Carrión consiguieron avanzar a campo contrario buscando a Ortuño, incurrieron en varias pérdidas peligrosas que aprovecharon los chés a la contra. En una de ellas, Helder Costa lo intentó por la derecha dejando atrás a de la Bella, pero Vázquez corrigió a tiempo y la jugada terminó en nada. Antes de los diez minutos de juego, el Cartagena adelantó líneas y consiguió merodear el área de Jaume Doménech con el primer tiro del partido, por parte de Dauda, que salió rozando el larguero, y una dejada de cabeza de Okazaki para Ortuño que Diakhaby terminó rebañando dentro del área.

El Valencia trató de responder y lo hizo por medio de Carlos Soler, que disparó desde la frontal del área, pero su disparo se marchó demasiado alto.

Se fue definiendo con el paso de los minutos el papel de cada equipo en el partido: el Valencia encerraba cada vez más al Cartagena y los albinegros salían con peligro a la contra. Dauda protagonizó otra buena jugada marchándose en velocidad de Helder en la izquierda para poner un centro raso al que no llegó Okazaki por poco.

El ritmo del partido aminoró durante muchos minutos y ningún equipo supo finalizar sus ataques. Durante este tramo, el Cartagena sufrió demasiadas pérdidas en el centro del campo que pudieron comprometer a la defensa pero que no aprovechó el conjunto valenciano. Sin embargo, pasada la media hora de juego, una rápida transición puso en aprietos a la zaga albinegra: Helder Costa se marchó en velocidad y se plantó en la frontal del área, donde recibió la falta de Alberto de la Bella que significó el tanto del Valencia. Carlos Soler le pegó con rosca por encima de la barrera a un palmo de la línea de cal para superar a Prior sin ajustar demasiado el disparo.

En el saque de centro posterior al gol, los albinegros tiraron de orgullo. Alfredo Ortuño respondió con un tiro raso ajustado a la base del poste que exigió la buena intervención de Doménech para evitar el gol.

El partido entró entonces en una fase más detenida, pero la tranquilidad con la que llegaba el partido al descanso se vio alterada por la gran polémica del partido. Tras una falta lateral peligrosa botada por Nacho Gil que Jaume Doménech despejó con los puños, Boateng recogió el rechace y recibió una clara falta en el área que el colegiado no señaló, indicando por el contrario el camino a vestuarios.

En los segundos 45 minutos, el Valencia fue a por un segundo gol que le asegurase el partido y, en el primer minuto de juego, se encontró con una oportunidad inmejorable a raíz de un error de la zaga cartagenera, sin embargo, Prior salvó a los de Carrión con una doble parada milagrosa. Los albinegros mejores durante gran parte de la segunda mitad y los de José Bordalás sufrieron multitud de contras que no supieron contener. Dauda fue un puñal por la izquierda tanto intentando el disparo directo como con centros laterales. A la hora de partido el Cartagena era un vendaval en ataque y encerró a los chés en su área, pero no conseguía ver puerta y el Valencia avisó de lo que era capaz en una contra que terminó con el disparo cruzado de Gayá rozando el poste. No obstante, cuando parecía haber pasado la efervescencia del ataque cartagenero, llegó la jugada que cambió el partido: un pase bombeado a la espalda pilló desprevenida a la defensa valencianista, Ortuño recibió dentro del área y en su intento por sortear al defensa generó el penalti del empate por mano de Jesús Vázquez dentro del área. El propio Ortuño puso las tablas desde el punto fatídico con un golpeo fuerte a la izquierda de Doménech.

Tras el gol, el equipo de Luis Carrión mantuvo el ritmo y se acercó a la remontada, sin embargo, ya en el tiempo extra cuando el partido se marchaba a la prórroga, se terminó el sueño copero de la manera más cruel posible. Racic golpeó una falta lejana y Prior no estuvo acertado en el blocaré, permitiendo el segundo remate de Cherysev a puerta vacía que ponía el 1 a 2 en el marcador.

Sin tiempo para más, llegó el final del partido con la derrota del FC Cartagena que le deja sin los octavos de final de la Copa del Rey. Los albinegros demostraron ante el Valencia todo el potencial que atesora el equipo, poniendo contra las cuerdas a un rival de mayor categoría y mereciendo algo más que no llegó por culpa un infortunio.

Luis Carrión: «Si jugamos así, conseguiremos muchos puntos»

Tras la derrota, el entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, compareció ante los medios para expresar su pensamiento respecto al partido y se mostró feliz por lo vivido en el terreno de juego. «Hemos hecho un buen partido, la pena ha sido gol al final. Creo que podríamos haber marcado el segundo antes ya que hemos tenido varias opciones, pero aún así el equipo ha dado la cara y es un día para sentirse orgulloso de estos jugadores», aseguró.

Con respecto al once de jugadores menos habituales que dispuso para el partido, Carrión ha dado la cara por sus futbolistas, que realizaron un gran encuentro. «Seguramente había mucho escéptico cuando ha visto el once, como la gente que tilda de titulares o suplentes a los jugadores, pero yo solo tengo titulares y hoy se ha demostrado en el partido», aseveró el técnico.

En cuanto a la jugada polémica del partido, el posible penalti sobre Boateng que no señaló el colegiado, Carrión es claro. «Yo creo que es penalti, pero también podíamos haber empatado y acabar perdiendo 1 a 4. No me gusta echarle la culpa al árbitro, pero para mí es penalti y para él no porque seguramente no lo ha visto. Por eso el VAR ayuda en estas jugadas», afirmó.

Por último, el entrenador sacó buenas conclusiones de la eliminatoria copera. «Después del gol hemos tenido 3 o 4 ocasiones claras y eso me llena de orgullo. Ahora tenemos que pensar que si hemos competido así contra el Valencia, podemos competir así contra todos. Tenemos que conseguir realizar este tipo de partidos regularmente para lograr muchos puntos», concluyó el entrenador cartagenerista Luis Carrión.