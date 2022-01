El Real Murcia estaba restando días al calendario desde hace semanas para que por fin llegase el mercado invernal. La regularidad en los resultados era su asignatura pendiente cuando entró el otoño en el grupo V de la Segunda RFEF y aparecieron las dudas sobre las capacidades de la plantilla para poder pelear por el ascenso. Sin embargo, su buen tramo cuando llegó diciembre, con tres victorias y un empate, le devolvieron a la parte alta de la clasificación y encarará el último partido de la primera vuelta a cinco puntos del líder, La Nucía.

Tal vez, esta última fase, haya servido a Manolo Molina y Mario Simón de que no hacía falta tantos movimientos como se preveía en un principio en este mes de enero. No obstante, el Real Murcia sí que necesita savia nueva en su plantel si quiere optar a un billete que le lleve a Primera RFEF la próxima temporada. Y es que, pese a que en la secretaría técnica son conscientes de que tienen que ponerse manos a la obra, y de que Agustín Ramos, el presidente del club, sea partidario del esfuerzo que hay que realizar durante estas cuatro semanas para reducir el margen de error, el Real Murcia afrontará el primer partido del 2022 este domingo (17.30 horas, La 7TV) sin ninguna novedad en su plantel.

Puede que el club grana esté esperando a la llegada de los ‘Reyes Magos’ para anunciar algún movimiento. Pero, todavía así, llegaría a la cita sin apenas entrenamientos con sus nuevos compañeros. Una situación que recuerda a la vivida la temporada pasada, cuando el Real Murcia esperó casi dos semanas para abrir un carrusel de decisiones en el que en su tramo final se dejó llevar por la improvisación. Lo que al principio iban a ser un par de retoques en el plantel, resultó ser una ‘revolución’ con hasta ocho caras nuevas -la mayoría llegaron en el tramo final del mercado- que de nada sirvió para intentar lograr el objetivo de meterse en la Primera RFEF.

Y es que no fue hasta el 13 de enero de 2021 cuando el portero Nereo Champagne y el lateral Adán Gurdiel abrieron el pasado mercado invernal en Nueva Condomina. Cierto es que esta temporada el Real Murcia juega con el calendario a favor, ya que contará con una semana de descanso al no haber programada jornada para los días 15 y 16 de enero. Por lo que ganará más días que el pasado curso para decidir y aclimatar las nuevas piezas. No obstante, como suele pasar por esta época en la mayoría de equipos, para poder entrar primero deben dejar salir, y el Real Murcia tampoco ha movido ficha en esta parcela. Por lo que su puzzle de fichas continúa de la misma manera con la que finalizó el año. De hecho, ni si quiera ha logrado a día de hoy un acuerdo con el lateral Sergiu Popovici, quien tiene los dos pies fuera del club en el momento en el que Manolo Molina decidió cubrir la baja del central Antonio López con otro lateral zurdo como es Alberto López y que se hizo con un hueco en el once desde que prácticamente aterrizó en Murcia.

Existen más futbolistas, que ocupan ficha sénior, que se encuentran en la rampa de salida y que su situación se mantiene en punto muerto. Esto ha provocado, entre otras cosas, que se apagara el fichaje de Royston Drenthe, quien es una petición expresa del presidente grana, Agustín Ramos, una vez que ha ganado fuerza en el Consejo de Administración tras la Junta general de accionistas celebrada el pasado 30 de diciembre.

Con todo así, el Real Murcia no volverá a disputar un partido como local hasta el próximo 30 de enero, frente al Recreativo Granada, donde se espera para entonces que los aficionados contemplen las novedades del plantel murcianista para el segundo tramo del campeonato.