Nemanja Radovic es uno de esos jugadores del UCAM Murcia CB que tras el estallido de la pandemia regresaron al Palacio para volver a pelear por cotas más altas junto al club. El ala-pívot montenegrino disputó el primer play off de la ACB de la historia de la entidad murciana y también formó parte de la plantilla la temporada que se compitió en la Eurocup. Sin embargo, de 2017 al 2020 estuvo lejos de la capital del Segura. Hizo una primera parada en Santiago de Compostela, al incorporarse al Obradoiro, y después pasó dos temporadas en el Casademont Zaragoza, donde también alcanzó grandes éxitos al disputar el play off en 2019.

Por eso, el partido del domingo será especial para el interior montenegrino, ya que regresará (17.00 horas, Movistar +) a la que fue su casa por primera vez con público en las gradas del pabellón Príncipe Felipe. Radovic ya estuvo sobre ese parqué el pasado curso con la camiseta universitaria, donde anotó 15 puntos y capturó 6 rebotes pese a la derrota del UCAM. Sin embargo, el duelo del domingo volverá a reencontrarse con sentimientos especiales de una afición que le mostró mucho cariño durante su estancia.

«Es la primera vez que voy a jugar en Zaragoza delante del público. Jugué dos allí y la gente de Zaragoza siempre me mostró mucho amor y me lo pasé muy bien. Va a ser un partido muy especial para mí y para el equipo es un partido muy importante. Queremos salir a dar nuestro máximo», explicaba el jugador del UCAM Murcia ayer a los medios. El equipo universitario está clasificado virtualmente para la Copa del Rey, aunque todavía falta la guinda para que se convierta en un billete matemático. Por lo que la mayoría de vías para que eso se consiga pasa por obtener la victoria en Zaragoza. «Últimamente les veo mejor. Hubo una época en la que lo pasaron mal, no jugaron bien, se lesionaron bastantes jugadores… pero con la llegada de Bone y la recuperación de Omar Cook creo que subieron su nivel y están jugando su mejor baloncesto hasta ahora», explicaba el ala-pívot sobre el que se medirán los de Sito Alonso este domingo.

Torneo de 2k22 en Twitch

Por otro lado, Nemanja Radovic disputará el Torneo de Navidad Wiper Gaming de NBA 2K que enfrenta a cuatro jugadores de la Liga Endesa. Edgar Vicedo (Monbus Obradoiro), Ferran Bassas (Joventut), Jaime Ferández (Unicaja de Málaga) y el ala-pívot universitario. Se podrá seguir en el canal de Twitch de Wipergaming y estará casteado por el periodista y narrador de Movistar Plus Fran Fermoso, especializado en ACB y NBA, y el cómico y streamer Chuck Pastrana. «Espero estar en un buen nivel. Creo que todos ellos están jugando muy bien. Yo cuando tengo tiempo juego algún partido. Me encanta jugar al NBA2K y creo que va a ser un torneo muy interesante y con muchas risas. Si la gente lo puede ver, va a ser un torneo muy interesante», decía ayer Nemanja Radovic sobre el torneo.