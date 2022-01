La plantilla del Lorca Deportiva ya ha iniciado los primeros entrenamientos del nuevo año con la intención de iniciar sumando tres puntos en el partido que inicia la segunda vuelta. Su regreso a la competición será el domingo, a las 11.30 horas, en el Polideportivo de La Unión ante el conjunto que entrena el ex técnico del equipo lorquinista, Manolo Palomeque. La Unión, por su parte, se encuentra un punto por debajo del Lorca y ambos serán rivales directos por una plaza en el playoff de ascenso a la Segunda RFEF.

El técnico del cuadro lorquino, Juanjo Asensio, confía en que su presidente, Hugo Issa, le traiga al menos tres jugadores que permitan subir de nivel al plantel blanquiazul. El Lorca Deportiva debe hacer números de campeón si quiere luchar por la primera plaza, algo que parece impensable, ya que Cartagena B y Yeclano son los que están en lo más alto, a once puntos de los lorquinistas. Para este choque, Asensio no podrá contar con los sancionados, los futbolistas argentinos Bruno Volpi y Franco Capitani. Todos están pendientes de los test de antígenos obligatorios que deberán hacerse este viernes. Hasta el momento, no hay ningún jugador positivo por covid-19. Quien no ha regresado de argentina es el delantero Pavlovsky, quien tiene todas las papeletas de ser el primer jugador en salir de la plantilla en el mercado de invierno. El citado jugador solo ha marcado un gol en catorce partidos.

Uno de los candidatos a jugar la segunda vuelta de blanquiazul es el centrocampista lorquino Albert Rodríguez , quien ya está en la última fase de su recuperación tras ser intervenido de un tobillo. Albert podría ser el primer refuerzo. Otro centrocampista y un delantero son pretensiones de los técnicos. La pasada campaña,Hugo Issa incorporó a once jugadores en el mercado invernal pero ni así logró que su equipo se salvara del descenso. En la actualidad,al Lorca le queda libre una ficha sénior y una sub-23. La directiva que preside Hugo Issa ha puesto a la venta los abonos para la segunda vuelta. El carnet de tribuna costará 50 euros. Los jubilados pagará 37,50 euros mientras que los jóvenes deberán abonar 13,50 euros. Los aficionados que quieran considerarse VIP pagarán 100 euros. Serán nueve los partidos como local que jugará el Lorca Deportiva.