En el año de la despedida de Alejandro Valverde Belmonte, el ciclismo profesional regional tendrá hasta siete representantes en la máxima categoría, algo que no ocurría desde hace muchos años y que se vuelve a dar por la continuidad de los seis que ya en 2021 defendiendo los intereses de alguna escuadra, a los que se une el joven muleño José María García Soriano, de 23 años de edad.

La época dorada que han marcado corredores como Valverde y Luis León será muy difícil de repetir. Quizás dentro de veinte años aún se recuerde el tiempo vivido por los aficionados de la Región con el ciclista de Las Lumbreras y el de Mula. Pero lo que está claro es que el deporte del pedal de la Región no está huérfano.

El último en llegar es José María García Soriano. Criado durante toda su carrera deportiva bajo la tutela de otro muleño que fue profesional, Jesús Buendía, los buenos resultados obtenidos en 2021 con el Valverde Team sub-23 le han valido para llamar la atención de un equipo de categoría UCI Continental, el Electro Hiper Europa. García, que se acaba de graduar en Ingeniería Agrónoma en la Universidad Politécnica de Cartagena, nació el 17 de noviembre de 1998 y es un ciclista que destaca tanto en la media montaña como con las contrarreloj. «He hecho una buena temporada en 2021 y el equipo necesitaba un ciclista combativo como yo. Por eso me llamaron y llegamos a un acuerdo», dice el murciano, quien reconoce que saltar a profesionales «no era algo que me quitara el sueño, por eso he estado formándome para el futuro, pero ahora que me ha llegado la oportunidad, quiero aprovecharla». Su temporada comenzará el día 23 de este mes en la Clásica de Valencia, y después estará en la Challenge de Mallorca y la Vuelta a Murcia.

En la misma formación con sede en Castellón continuará por segundo año consecutivo el alcantarillero Miguel Ángel Ballesteros. En 2021 fue una de las piezas claves del Electro Hiper Europa. Ganó las metas volantes del Trofeo Alcudia de la Challenge de Mallorca y logró un decimoséptimo puesto en el Mont Ventuoux, carrera que ganó Miguel Ángel López, del Movistar. Después de superar un mal momento deportivo en el que incluso se planteó abandonar la bicicleta hace unos años, ha demostrado que está capacitado para lograr destacados resultados gracias a su capacidad para defenderse en todos los terrenos.

Un escalón más arriba estará Antonio Jesús Soto Guirao. El ciclista de Alcantarilla, que está afincado en Librilla, continuará en el Euskatel Euskadi, al que proporcionó en 2021 una de las victorias más importantes de la escuadra, la Vuelta a Murcia. Además, estuvo en el Campeonato de Europa con la selección española y se quedó a las puertas del Mundial. De hecho, se encontraba ya concentrado con el equipo nacional cuando el día antes de la prueba sufrió una desgraciada caída que le obligó a volver a casa. También tuvo destacadas actuaciones en la Vuelta a España. Será su cuarta temporada consecutiva y a sus 27 años de edad ha adquirido la madurez para seguir sumando triunfos.

En la máxima categoría seguirán otros cuatro ciclistas. Alejandro Valverde afrontará su vigésimo primera temporada. Será un año muy especial para un ciclista con más de 130 victorias en su palmarés. Entre sus retos estarán el Giro de Italia y la Vuelta a España, donde disputará la última gran carrera por etapas de su vida. El año lo comenzará en la Challenge de Mallorca y la Vuelta a Andalucía y, por supuesto, estará en la Vuelta a Murcia. También en la formación telefónica continuará el ciezano José Joaquín Rojas Gil. A sus 36 años, cumplirá su decimoctava temporada. Convertido en uno de los jefes en la sombra del Movistar, sigue con la misma ilusión del primer día y se ha ganado ser una pieza clave del engranaje de Eusebio Unzue. Atrás han quedado los años donde solo buscaba triunfos para ser ahora un gregario de lujo. No en balde, este año recibió un premio por su capacidad de sacrificio.

Quien cambia de aires es el muleño Luis León Sánchez Gil. Después de siete temporadas en el Astana, llega al potente Bahrain-Victorious, donde coincidirá con otros tres españoles, Mikel Landa, Pello Bilbao y Rafa Valls. A sus 38 años de edad demostró en 2021 que le queda cuerda para rato. Ganó el Gran Premio Miguel Induráin y pese a que su año acabó de forma prematura por una lesión que sufrió en la Vuelta a España, realizó un calendario muy completo. Con 47 triunfos en su carrera profesional, quiere superar el medio centenar en sus últimos años, aunque aún no está cerca su retirada.

Por último, en el Cofidis francés seguirá un año más Rubén Fernández. El ciclista de Churra, que tiene 30 años, participó en el Tour de Francia en 2021. Será su décima temporada como profesional, en la que seguirá buscando ese triunfo que se le resiste desde que en 2013 ganó el Tour del Porvenir.

La pachequera Gloria Rodríguez sigue por quinta temporada en el Movistar Team La ciclista de Torre Pacheco Gloria Rodríguez, de 29 años de edad, será la única murciana en un equipo de la máxima categoría femenina internacional. Cumplirá su quinta temporada en el Movistar Team, un equipo que pese a haber crecido mucho en las últimas temporadas, sigue confiando en una todoterreno que se ha convertido en una gran gregaria. Además, el calendario de grandes carreras femeninas sigue creciendo y Rodríguez completó en 2021 cincuenta y un días de competición. Estuvo con la selección española, en la que se ha convertido casi en una fija, en el Campeonato de Europa. Fue decimotercera en el Nacional de contrarreloj. La murciana, que antes de se contratada por el Movistar estuvo a punto de dejar el ciclismo, sigue en la brecha.