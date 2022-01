Tras el entrenamiento de esta mañana a puerta abierta del FC Cartagena en la previa al partido frente al Valencia, el entrenador albinegro, Luis Carrión, ha ofrecido una rueda de prensa para expresar sus sensaciones con el estado de forma del equipo. “Está bien ver que la afición está con nosotros y que estamos todos juntos. Ver la alegría de la gente y de los niños hace que nuestro trabajo cobre sentido y que nos esforcemos un poco más por toda esa gente que está detrás del equipo”, afirma.

En cuanto al encuentro, el técnico muestra la confianza en las opciones de su equipo para pasar de ronda. “Es un partido importante para nosotros porque queremos progresar en la Copa. Es difícil, pero tenemos nuestras posibilidades de pasar de ronda. Habrá que hacer un buen partido en el que habrá un buen ambiente, así que puede ser un día bonito”, apunta Carrión.

El encuentro copero es el segundo de una serie de tres partidos en apenas siete días, pero el entrenador asegura que el grupo está en buena forma para afrontar la acumulación de minutos. “Cuando tienes algo ilusionante delante de ti, da igual lo cansado que estés. Nosotros estamos bien y tenemos una plantilla amplia y de nivel para poder competir todos los partidos”, asevera.

Para el catalán, las opciones del Cartagena pasan por continuar en la misma idea de juego que tienen en liga. “Tenemos que hacer un buen partido, ser competitivos y ser fieles a nuestro estilo, que nos llevará a generar situaciones de gol. Ellos son muy rápidos en transiciones y tendremos que estar bien en la presión defensiva. En ataque debemos generar espacios”, explica el entrenador.

Carrión no ha querido desvelar su once para el importante choque de mañana, pero ha dado algunas pistas. “Vamos a sacar un equipo para ganarles. Gracias a Dios tenemos jugadores que no están jugando en liga ahora mismo que tienen un buen nivel y que pueden ser titulares en cualquier momento. Tendremos que ver la gente que está menos cansada del domingo y los que tienen menos minutos para sacar un once con el que ganar al Valencia”, concluye Luis Carrión.