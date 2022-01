A pesar del varapalo que suponen los crecientes datos de contagios por coronavirus que han causado restricciones de aforo en los estadios, la afición cartagenera no se ha echado atrás. El partido más especial del curso y que puede marcar la historia del club no podía estar acompañado de unas gradas semivacías, por eso, cerca de 9.000 entradas ya tienen los nombres y apellidos de aficionados cartageneros que no se quieren perder la cita más ilusionante del año.

Durante esta temporada, la asistencia al estadio albinegro ha rondado los 7.000 espectadores según los datos aportados por el club. Al comienzo de la campaña, en agosto, se vio un Cartagonova poco poblado, pero con el avance de las semanas y la mejoría de los resultados en casa del equipo, las cifras fueron aumentando progresivamente. Desde los 4.770 que presenciaron el primer encuentro frente al Almería la asistencia ha aumentado hasta los más de 7.000 de los partidos ante Málaga y Tenerife. El compromiso de Copa que puede significar el avance a los octavos de final por primera vez en la historia de los cartageneros batirá sobradamente todos los registros de la actual campaña.

Aunque no se verá el mismo ambiente que en aquel partido copero frente al Barça en 2013 que reunió a 13.126 personas, el Cartagonova se acercará al límite del 75 por ciento indicado por el Ministerio de Sanidad que permite una entrada de 11.917 aficionados en el estadio albinegro. Unas 8.400 entradas ya han sido vendidas entre las oficinas y el portal web, a las que hay que sumar las butacas del palco de autoridades, la zona FCC Business, la esquina de tribuna alta norte -destinada a invitaciones- y las butacas destinadas a la afición valencianista, todas ellas sin datos oficiales. Por lo tanto, solo 3.500 entradas continúan libres a un día del encuentro, aunque se prevé que una parte de las mismas se pueda vender en taquilla en las horas previas al choque.

Ante una grandísima expectación generada en toda la ciudad, solo queda por ver si el equipo de Luis Carrión consigue vencer a los valencianistas y avanzar a los octavos de final de la Copa del Rey, grabando la fecha del 5 de enero en la historia albinegra.

El Valencia regresó este lunes a los entrenamientos para empezar a preparar el cruce copero que el miércoles disputará a domicilio ante el Cartagena con el que abrirá el año 2022 y lo hizo ya sin bajas por contagios por covid-19 tras haber tenido tres ausencias en el encuentro del último día del año ante el Espanyol.

Aunque no hubo confirmación oficial por parte del club, José Luis Gayà, Mouctar Diakhaby y Marcos André no estuvieron en el último encuentro liguero sin que se comunicara ninguna lesión y los tres se ejercitaron ya este lunes con el grupo.

En cambio, ya no estuvo con sus compañeros sobre el terreno de juego el centrocampista Jason Remeseiro cuyo traspaso al Alavés se confirmó ayer.

El equipo de José Bordalás cerró el 2021 con una derrota liguera ante el equipo catalán y antes de afrontar su próximo encuentro en esa competición en el campo del Real Madrid el próximo fin de semana deberá afrontar su tercera eliminatoria copera.

En la sesión de este lunes se ejercitó con el equipo el carrilero Thierry Correia, que reapareció tras varias semanas de baja en el partido ante el equipo catalán y que aunque se tuvo que retirar por una sobrecarga en los gemelos ya ha trabajado con normalidad. Igualmente lo hicieron los lesionados Gabriel Paulista y Dimitri Foulquier, así como Toni Lato, aunque este último a menor ritmo que el resto y sin opciones aún de volver al equipo.

David Simón quiere reivindicarse de nuevo en Copa

El lateral cartagenerista David Simón ha sido una pieza fundamental hasta ahora en Copa. Pese a no contar con demasiados minutos en liga, el jugador asevera que no se rinde en busca de su sitio en el once. «Los partidos que me ha tocado jugar siempre me he encontrado bien. Quiero seguir en esta línea y sigo luchando para tener continuidad. No voy a parar. Ojalá salga todo bien el miércoles y tanto yo como el equipo hagamos un buen partido para seguir poniéndoselo difícil al mister», explica. Consciente del mayor nivel de la plantilla valenciana que visita el Cartagonova, David expone su pensamiento. «No va a ser fácil, pero tenemos que aferrarnos a nuestro estadio y a nuestra afición. En casa somos fuertes, estamos enchufados y el equipo, el club y la afición queremos seguir adelante en esta competición. Tenemos nuestras posibilidades y las vamos a pelear», asegura el lateral.