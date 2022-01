Triunfo de prestigio del FC Cartagena frente al líder de Segunda División en el Juegos del Mediterráneo, donde el Almería se mantenía invicto durante esta campaña. Los albinegros sorprendieron en los primeros minutos a su rival y dominaron el primer tiempo con largas posesiones y solvencia en defensa. En la segunda parte, los cartageneros sufrieron un dominio casi aplastante, pero controlaron todas las llegadas y minimizaron las ocasiones de gol hasta el punto que Marc Martínez apenas tuvo que intervenir. El solitario gol de Gastón Silva, que llegó en un córner perfecto de Gallar antes del descanso, sirvió para sellar la tercera victoria a domicilio de los albinegros esta temporada y escalar a la sexta plaza de la clasificación con 33 puntos.

En el primer acto del partido, el Cartagena fue ligeramente superior. Los primeros minutos fueron de dominio total del equipo de Luis Carrión, que salió muy concentrado al partido y sorprendió al Almería. El conjunto albinegro consiguió encadenar posesiones largas y el primer tiro a puerta del partido llegó por parte de Cayarga, aunque su balón fue bloqueado por el defensa y Fernando pudo detenerlo sin problemas.

No fue hasta los diez minutos cuando parecieron despertar los locales de su letargo con un peligroso robo de Robertone que le permitió marcharse hacia la portería en buena posición. Vázquez y Gastón Silva cerraron al centrocampista rojiblanco, que cayó derribado en el área, pero el colegiado no señaló nada ante el leve toque del defensa uruguayo del Cartagena.

Si los almerienses ya llegaban con lo justo al encuentro, sufrió otro contratiempo el equipo de Rubi a los trece minutos de juego. Jose Carlos Lazo se lesionó gravemente tras un disparo desde la frontal que salió cerca del palo de Marc Martínez y tuvo que abandonar el campo en camilla siendo sustituido por Akieme.

Al cuarto de hora de juego, Gallar comenzó a aparecer por el centro del ataque visitante y colgó una pelota muy peligrosa a la que no llegó De Blasis por centímetros. Se estableció entonces en el partido la intención de ambos equipos: el Cartagena conseguía posesiones más largas y el Almería esperaba en su campo para sorprender al contragolpe. Rubi consiguió el propósito de su idea de juego y su equipo comenzó a mejorar por medio de Appiah. El inglés encontró espacios entre el centro del campo y la defensa cartagenera y forzó las amarillas de Boateng y Gastón, que cometieron faltas obligadas sobre el extremo cuando se marchaba en dos ocasiones peligrosas.

Ante la mejoría local, el Cartagena dio un paso atrás para contener los ataques rojiblancos y sorprender en velocidad, consigna que cumplió a la perfección el cuadro de Carrión. Gallar se sacó de la chistera una gran jugada en conducción llegando a la frontal del área para asociarse con Boateng en la pared y finalizar con un disparo que Pozo tuvo que sacar de debajo de los palos cuando ya había superado a Fernando. En el córner de la jugada llegó el tanto del Cartagena. Bodiger no llegó a rematar el sublime centro de Gallar, pero provocó con su movimiento el error del meta murciano del Almería, que quedó en tierra de nadie. Gastón Silva llegó desde atrás para encontrar un balón franco en boca de gol y anotar el 0-1.

Con el resultado favorable para los visitantes se llegó al descanso. En la segunda mitad el Almería mejoró ostensiblemente. En los primeros instantes tras el parón, Appiah continuó haciendo daño al Cartagena y Robertone lo intentó en una falta muy peligrosa, pero su disparo se marchó cerca de la escuadra de Marc. Portillo por la izquierda y Arnau Puigmal por la derecha merodearon el área del meta cartagenero, pero en el primer caso no hubo remate para el centro raso del extremo y en el segundo, el disparo desde la frontal de Arnau se marchó alto tras recortar en la frontal del área.

Ante el evidente dominio local, el Cartagena se perpetró cerca de su área y el partido se convirtió en un correcalles durante casi toda la segunda parte. Dauda, quien tuvo que ser sustituido por lesión en el tramo final del partido por el debutante en Liga Xavi Pons -ya jugó en Copa-, comenzó a llevar los ataques en transición de los albinegros aprovechando su velocidad al espacio y enlazó una buena jugada apoyándose en el área con Neskes, pero el disparo final del ghanés se marchó muy desviado.

El gol de Gastón da a los suyos la tercera victoria a domicilio de la temporada y asienta al equipo en play off

Con el Almería volcado, Rubén Castro dejó su sitio a Ortuño en un movimiento inteligente de Luis Carrión para ganar presencia arriba y aguantar balones que dieran un respiro al equipo. Appiah seguía haciendo de las suyas desde la derecha y en una ocasión descargó para Caballero, que remató en posición peligrosa, pero fue bloqueado por Delmás. El Cartagena encontró mucho espacio a la espalda del centro del campo almeriense, pero un fallón Dauda desperdició buenas ocasiones para cerrar el partido. Cuando el partido llegaba a su fin, Nacho Gil se vio obligado a parar un avance local, pero tomó la peor decisión para detener el juego con una fea entrada por detrás a la altura del gemelo por la que fue expulsado siete minutos después de haber ingresado al terreno de juego sustituyendo a Gallar.

Pese a quedarse con un hombre menos, el Cartagena no volvió a pasar apuros y terminó por hacerse con los tres puntos en el Juegos del Mediterráneo, un estadio donde no ha conseguido ganar ningún equipo hasta ahora. El triunfo deja a los de Carrión con 33 puntos en la sexta posición que cierra los puestos de play off a expensas de lo que hagan sus rivales en la jornada que inaugura el nuevo año.

Carrión: "Esto no acaba aquí, tenemos que seguir peleando"

El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, ha comparecido ante los medios de comunicación después de la victoria de su equipo para explicar cuáles han sido para él las claves del encuentro. «Hemos conseguido tres puntos importantísimos y hemos empezado bien el año, tal y como lo teníamos en mente», explica.

El técnico considera que ha sido el mejor partido de su equipo en algunos aspectos, aunque menciona rasgos a mejorar. «Ha sido el mejor partido fuera de casa en cuanto a situaciones defensivas en bloque bajo. En cuanto a salida de balón creo que hemos tenido poco ritmo y creo que, contra el Valladolid, a pesar de perder, estuvimos mejor con balón. En general, hemos hecho un buen partido», afirma el entrenador.

El Almería llegaba al encuentro mermado por las bajas derivadas del COVID, lesiones y concentración de jugadores con su selección, una situación ante la que Carrión ha querido valorar el trabajo de los rojiblancos. «Mi equipo ha estado muy bien, pero ellos tenían ciertas bajas que no le han permitido trabajar bien durante la semana. Ha tenido mérito el partido que ha hecho el Almería con todos los problemas que han tenido», apunta Carrión.

Aunque es consciente de la complicada situación de los rojiblancos, Luis Carrión no se olvida de los suyos y pone en valor el buen trabajo realizado durante todo el partido. «A ellos les ha mermado mucho hoy no tener a jugadores como Curro, Sadiq y Dyego Sousa. Era un día propicio para venir al campo del líder, pero luego hay que hacerlo bien. Mi equipo lo ha hecho bien y hemos conseguido ganar contra jugadores de alto nivel, por eso quiero poner en valor el trabajo de mis jugadores, que lo han hecho muy bien, pese a que a ellos les ha lastrado su situación», afirma.

Dauda, que ingresó en el campo tras el descanso, tuvo que ser sustituido a 5 minutos para el final y Carrión explica que «se le ha subido el gemelo y tiene molestias, por lo que tendremos que verlo los próximos días», confirma.

Ante los tres puntos que le dejan en la zona de promoción, Carrión prefiere ser cauto a sabiendas de que la temporada es muy larga pese al buen momento de su equipo. «Estamos en una posición clasificatoria buena, pero esto no acaba aquí. Quedan veinte jornadas y queremos pelear para estar en este grupo de equipos. Hay que trabajar mucho y sufrir mucho porque hoy hemos conseguido tres puntos, pero queda mucho. Intentaremos ganar la semana que viene para seguir ahí arriba», asegura.

La imponente victoria da moral al Cartagena justo antes de enfrentarse al Valencia en los dieciseisavos de la Copa del Rey y el entrenador menciona que el equipo está convencido de sus opciones. «Vamos con toda la intención de hacerle daño al Valencia y conseguir ganarle. Será difícil, porque es un equipo de Primera, pero tenemos nuestras posibilidades. Para nosotros es muy importante la Copa e intentaremos pelearla», finaliza el técnico.