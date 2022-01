En solo seis meses, el empresario Agustín Ramos se ha convertido no solo en uno de los máximos accionistas el Real Murcia, sino también en la persona con más poder de decisión en el seno de la centenaria entidad, en la que ha consolidado su liderazgo. La Junta de Accionistas del pasado 31 de diciembre certificó esa posición que el propietario de Fibranet ha ido labrándose desde que el 23 de junio sustituyera en la presidencia al notario Francisco Tornel, quien ya ni siquiera está en un Consejo de Administración donde Ramos se ha rodeado de gente de su entera confianza. Los 499.999 euros que aportó el pasado verano para salvar las deudas del anterior ejercicio han situado al empresario en una situación de privilegio dentro del accionariado.

El abaranero también ha logrado introducir a personas afines en el consejo de administración, de donde han salido Tornel, Francisco Cobacho y Álvaro Ruiz. El peso del K-Business en el mismo se ha reducido y ya solo quedan Francisco Miró y Antonio Martínez Cascales, cuya empresa lleva años patrocinando a la entidad y ha colaborado económicamente en las distintas ampliaciones de capital. Junto a Ramos están ahora la letrada María del Mar Carrillo, quien ya accedió a un sillón el pasado mes de octubre aunque desde julio tenía poder en la asesoría jurídica; Óscar López, una persona de confianza del presidente y que forma parte de su equipo de trabajo desde hace varios años; y Antonio Pedreño, exentrenador de fútbol de numerosos equipos de la Región y a quien se había visto asiduamente con el presidente. No en balde, Pedreño fue el pasado curso entrenador del Racing Murcia, el anterior proyecto deportivo de Ramos, y siempre le acompañaba tanto en los partidos de casa del Real Murcia como fuera. A nivel deportivo, es la persona de confianza del abaranero, en quien se apoya para tomar decisiones que influyen en el terreno de juego. Y una de las que están candentes es la llegada de Royston Drenthe, el exjugador del Real Madrid que milita en el Racing Murcia, de Tercera RFEF.

La oposición de Manolo Molina, director deportivo, a llevar a cabo la incorporación del centrocampista, choca con la confianza que tiene Ramos en el jugador, quien después de una carrera deportiva con altibajos, ha encontrado en Murcia la estabilidad que andaba buscando en sus últimos años futbolísticos. Esta temporada ha jugado 10 encuentros en los que ha contabilizado 754 minutos y ha marcado un gol. Dado el nivel de la actual Segunda RFEF, hay muchas voces que defienden que Drenthe podría aportar buenos minutos a la plantilla de Mario Simón, que no anda sobrada de calidad. El fichaje, que estaba ya cerrado, se ha frenado por los tiras y aflojas dentro del propio seno de la entidad grana. Con la apertura desde ayer del mercado de invierno, donde los murcianistas quieren reforzarse de cara a la segunda vuelta, donde el objetivo está fijado en disputar el play off de ascenso a Primera RFEF, la meta no es solo incorporar a un jugador, sino a varios para intentar dar ese salto de calidad que necesita el conjunto que dirige Mario Simón, quien tras superar una crisis en la que estuvo a punto de ser despedido, ha logrado enderezar el rumbo y volver a generar cierta ilusión entre la afición.