La actualidad en los despachos del Real Murcia dejó de ser hace tiempo el día de la marmota. Porque lo que quedó claro ayer, en su Junta General de Accionistas de 2021, es que se encuentra en un constante eterno retorno. Y es que parece que el club grana está condenado a vivir en un constante 2018, a pesar de que consiguió sacar adelante de manera cómoda todos los puntos propuestos por el Consejo de Administración. Sin embargo, cuando llegó el turno de ruegos y preguntas, Nueva Condomina se convirtió en el escenario de una negociación que no se encuentra nada cerca de su desenlace.

Al contrario de lo que podía parecer tras las últimas apariciones de ambas partes en los medios de comunicación, la solución para apartar de los juzgados el conflicto por el valor de las acciones de Mauricio de García de la Vega va para largo. De nada ha servido la predisposición al diálogo por las dos partes, sobre todo la del presidente Agustín Ramos, porque la situación sigue en punto muerto, como se pudo comprobar ayer ante los miembros del consejo, los accionistas y frente a un García de la Vega que por primera vez se le permitía entrada a la Junta tras ser inscrito en el libro de socios. Lo que se permitió celebrar la Junta en primera convocatoria, al contar con el 61,52% presente del capital social.

Al empresario mexicano se le permite la entrada por primera vez tras su inscripción en el libro de socios de la institución

Daniel Moreno fue el que sacó a la palestra el asunto polémica y desveló la oferta realizada al empresario mexicano, después de que la Audiencia Provincial anulase la ampliación de capital de 2018 a principios de este año: mantener el actual capital social (unos cuatro millones de euros) y que los grandes accionistas transmitieran un porcentaje de sus acciones a Iconos Nacionales hasta alcanzar entre una cifra entre el 10 y el 15%. A cambio, el empresario mexicano debería «renunciar a todas las acciones y reclamaciones existentes o futuras contra los acuerdos hasta ahora adoptados en beneficio de la sociedad que nunca para su disolución», según mostraba la propuesta. García de la Vega, que parecía que iba a dar ‘guerra’ en el inicio de la Junta, avisando y aportando documentos al secretario, Antonio Rubio, que le permitirían impugnar la Junta en un futuro, aseguró que no había rechazado de manera rotunda esa proposición. Sin embargo, es algo que, a día de hoy, no comparte y, pese a la insistencia de varios accionistas presentes en la Nueva Condomina, no desveló sus intenciones más allá que las de la conversión de nuevo de esas acciones, con el posterior beneplácito -vía email- de cada uno de los miles de accionistas como donación y hacerse con el control del club.

Aprobación para la creación de una Comisión Histórica Uno de los puntos que también se aprobaron en la Junta General de Accionistas del Real Murcia que se llevó a cabo ayer en el estadio Nueva Condomina fue la creación de una Comisión Histórica que asesore al Consejo de Administración sobre este apartado en el club grana. Uno de los principales puntos a tratar será la elaboración de un informe de la fecha de fundación de la entidad, donde se apuntaba en las últimas fechas a que fue en 1919 cuando se realizó. También se abordarán diversos objetivos como elaboración de museos y homenajes a exfutbolistas y personas relevantes en la historia del Real Murcia, como la elaboración de un busto de Pepe Vidaña, entre otras iniciativas propuestas en este ámbito.

«Realmente estoy buscando un acuerdo. Estamos haciendo y me pareció de muy mal gusto sacar una situación que estábamos hablando en privado y exponerla de esta manera para echarme a la gente en contra, así como en su momento, y a otro nivel, lo hizo Víctor Gálvez», dijo García de la Vega a los medios tras finalizar la Junta y añadió que «siempre hay formas de resolver, estoy dialogando con Agustín, y ahora solamente lo haré con él para buscar una solución beneficiosa para todos».

Agustín Ramos, por su parte, no intervino en la conversación públicamente cuando se abordó este tema. Fueron Antonio Rubio, Francisco Miró, Francisco Tornel o Daniel Moreno los que hablaron con García de la Vega. No obstante, el presidente grana aseguró a la conclusión que se mantiene abierto al diálogo. «Ahora mismo el club tiene que seguir siendo viable, con juicios o sin juicios. Tenemos que seguir adelante sin perder la posibilidad de negociar con Mauricio, voy a seguir dialogando, como dirían en política, y a seguir hablando con Mauricio», expresó.

Treinta millones de deuda

Agustín Ramos, al inicio de la Junta, calificó la situación económica del Real Murcia como «diferente y positiva» respecto a la de hace un año y se aprobaron las cuentas con el 78’6% de los votos. Unos números en los que el Real Murcia presenta 30.234.861 millones de euros como deuda exigible. Si bien, lo que más preocupa al presidente grana son los 18 millones de euros que se deben a las administraciones públicas, que son los que la institución debe negociar. Además, con los préstamos participativos y la ampliación de capital, el club pudo paliar la crisis sanitaria, debido a la covid-19, con 287.000 euros de deuda. En la Junta también se informó de los préstamos participativos convertibles en acciones que se han dado en los últimos meses, que ascienden a un total de 903.680 euros, que corresponden a Francisco Tornel (209.999), Prevemur (39.999), Tomi Maquinaria (39.990), Grupo Multimedia (99.999), Gavien Pearce (13.681) y Fibranet (499.999), que es la empresa del actual presidente.

Un modelo menos ‘alemán’

Por otra parte, los accionistas también aprobaron la modificación de los estatutos el llamado ‘modelo alemán’. Concretamente en su artículo 8, el que no permitía el derecho al voto al poseedor del 20% de las acciones. En este momento, nadie supera tal cantidad en el club grana, pero en el futuro, si lo hubiese, podría ejercer su derecho a voto tras lo aprobado ayer. Todavía así, nadie puede contar con más del 51% de las acciones del club, manteniendo este modelo diversificado, a pesar de que con la llegada de Agustín Ramos se buscará contexto más ‘presidencialista’.

«Tenemos que seguir adelante sin perder la posibilidad de negociar con Mauricio, voy a seguir dialogando» Agustín Ramos - Presidente del Real Murcia

Antonio Pedreño, la novedad en el Consejo que preside Agustín Ramos

Otros de los cambios relevantes que se llevaron a cabo ayer en la Junta General de Accionistas del Real Murcia fue la formación del nuevo Consejo de Administración. Un Consejo en el que la figura del presidente, Agustín Ramos, toma más fuerza tras las dimisiones de Francisco Tornel, Francisco Cobacho y Álvaro Ruiz. La única entrada que se produce es la de Antonio Pedreño, persona de la confianza del empresario murciano y serán seis las sillas -mínimo son cinco para la formación- las que se ocuparán en Nueva Condomina a partir de ahora.

Así pues, el nuevo Consejo de Administración está formado por Antonio Martínez, María del Mar Carrillo, Óscar López, Francisco Miró, Antonio Pedreño y el propio Agustín Ramos como presidente. Al ser seis los consejeros, la decisión del máximo mandatario tendrá mayor peso en caso de igualdad en futuras votaciones.

Los accionistas presentes agradecieron el trabajo de Tornel, Cobacho y Ruiz durante estos años con un aplauso, que se prolongó durante varios segundos. Antonio Pedreño, quien fuera entrenador en el Racing Murcia con Agustín Ramos, es la novedad en este consejo con el que el murciano tendrá mayor peso en la toma decisiones futuras que el que venía obteniendo hasta ahora tras la fuerte inversión con la que entró al club grana el pasado verano y las futuras aportaciones que deberá realizar en fechas próximas, como los cambios en la plantilla en el mercado invernal.

La ciudad deportiva podría demorarse

La creación de una ciudad deportiva para el Real Murcia fue otro de los temas que se trataron ayer en la Junta General de Accionistas. El proyecto se llevaría a cabo de la cesión de los terrenos comprados por el KBusiness, cerca de la Nueva Condomina, a una organización llamada Fundación Eterno Real, de reciente creación para este cometido, con el uso exclusivo para el club y sus categorías inferiores.

No obstante, el proceso podría demorarse algo más de lo esperado. Y es que, a pesar de que el uso de esos terrenos ya está concedido como deportivo, el Plan Parcial de los alrededores de Nueva Condomina está siendo objeto de modificación y podría conllevar un retraso burocrático. Se trataría de tres campos de fútbol, donde uno de ellos será de hierba natural y el resto sintéticas. El primero de ellos tendría las dimensiones FIFA, por lo que podría albergar partidos oficiales de la máxima competición. Mientras que el segundo podría acoger partidos de Primera o Segunda RFEF. El tercero, más pequeño, irá destinado para las categorías inferiores.