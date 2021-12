El año 2021 ha tenido de todo para el FC Cartagena y su afición. El club ha tenido un pie en Segunda División B, ha resurgido de la mano de Luis Carrión y se ha salvado del descenso in extremis para consolidarse en la zona cómoda de la tabla en la primera vuelta de la actual temporada. La montaña rusa de emociones que se ha vivido en el Cartagonova parece haber terminado y el final de año está siendo más tranquilo para los corazones albinegros con el equipo plantado en octava posición. Como entidad, este año ha servido al FC Cartagena para crecer en todos los ámbitos y su presidente, Paco Belmonte, no ha querido desperdiciar las marcadas fechas para hacer su propia valoración del 2021.

En declaraciones a La 7 TV, el presidente considera este primer año completo en Segunda División como el mejor de su etapa en la dirección del club albinegro. «Seguramente, este ha sido el mejor año. La alegría de la vuelta de la afición al Cartagonova, la permanencia y volver a planificar un equipo competente para consolidarse en el fútbol profesional hacen de este el mejor año en términos globales», afirma.

Ahora, las aguas del Cartagonova se mantienen tranquilas, pero también ha sido un año lleno de complicaciones deportivamente hablando. En la presente temporada y tras ocho jornadas, el equipo no marchaba todo lo bien que le habría gustado al presidente, por lo que tuvo una conversación con su entrenador que cambió radicalmente el rumbo del grupo. «Cuando hay cosas de vital importancia tiene que aparecer el presidente para trasladarle lo que estaba viendo. Un entrenador debe hacer lo que crea conveniente pero también debe escuchar a su gente», apunta Belmonte.

A nivel institucional, los albinegros también atravesaron un momento difícil con la inspección por parte de la Guardia Civil e Inspección de Trabajo, pero el presidente le da total normalidad al asunto desde el primer día hasta ahora. «Lo tomamos como algo normal e incluso fui a trabajar con normalidad ya que no me importaba salir en la foto porque no tengo nada que esconder. Entiendo el foco mediático, pero no vino la Guardia Civil a llevarnos por haber delinquido. Estamos esperando la resolución con mucha tranquilidad», asegura.

En la otra cara de la moneda está el acuerdo con CVC, que supondrá un impulso en muchos ámbitos para el club albinegro como en la creación de la ciudad deportiva y las obras en el estadio, que contemplan la remodelación de la fachada, oficinas, baños, iluminación y otros aspectos que explica Paco Belmonte. «Para la ciudad deportiva hay tres opciones sobre la mesa: La Manga Club, un proyecto propio en Cartagena o un híbrido de los dos. La duda está en que yo creo que el Cartagena necesita algo ya. Es un tema que lleva su tiempo y ahora que tenemos toda la información vamos a decidir», asevera el presidente. Con respecto al lavado de cara de la fachada principal del estadio, Belmonte ha querido ser cauto. «Tenemos seis millones de euros para quitar deuda, fichar jugadores, hacer la ciudad deportiva, remodelar el estadio, para todo. Lo vamos a gastar todo, pero seis millones dan para lo que dan», afirma.

Sin embargo, para Belmonte, el pacto tiene aspectos positivos y negativos, como el aumento de la desigualdad entre clubes. «Defiendo el acuerdo con CVC, pero va a crear grandes diferencias el año que viene cuando los clubes dispongan del dinero para ir al mercado. Hay seis o siete equipos a los que no podemos alcanzar en términos económicos, por eso cuando hablan de play off lo veo muy difícil», explica.

El máximo mandatario del Cartagena ha finalizado su aparición mencionando las ganas de seguir formando parte del proyecto que encabeza. «Tengo la máxima ilusión. Esta liga es otra historia para los que hemos sufrido lo otro. Tenemos que consolidarnos en Segunda División y llegará el día en el que el fútbol nos premie, pero debemos hacerlo con las pulsaciones adecuadas y no a un ritmo acelerado que no te lleva a ningún sitio».

Cayarga: «Vamos a la casa del líder con respeto pero sin miedo»

Alberto Cayarga ha comparecido ante los medios de comunicación para expresar sus sensaciones tras la vuelta del parón navideño y a tan solo tres días del partido frente al Almería. «Somos de los equipos que menos positivos en COVID ha tenido. Llegamos con casi toda la plantilla disponible para afrontar el partido del domingo y tenemos muchas ganas», afirma el de Avilés.

En el primer encuentro del año, los albinegros se ven las caras con un imparable Almería, pero Berto demuestra confianza en su equipo. «Vamos a la casa del líder con respeto pero sin ningún miedo. A nosotros nos está costando fuera de casa y esperamos cambiar el chip lo antes posible, confiamos en que sea este domingo. Somos el Cartagena, tenemos buenos jugadores y si estamos bien, podemos sacar el partido adelante», asegura el extremo.

El jugador se encuentra en un gran estado de forma y encadenó sus dos primeros tantos de la temporada en los dos últimos partidos del equipo. «Estoy encantado de jugar tantos minutos. Terminé la temporada pasada jugando bastantes partidos y en esta estoy entrando mucho en el once. No soy de meter muchos goles, pero todos los que lleguen son bienvenidos», finaliza Alberto Cayarga.