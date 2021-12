Sergio Blázquez Sánchez (31 años, Molina de Segura), conocido futbolísticamente como Tekio, volverá a vestir la camiseta del UCAM Murcia CF. La noticia que avanzó La Opinión se ha confirmado y el murciano se incorporará el próximo lunes a los entrenamientos de su equipo. El futbolista, por tanto, regresa a un club que conoce bien y con el que llegó a jugar más de cien partidos en su primera etapa, entre las temporadas 2012-2013 y 2016-2017. Llega desde el Logroñés, también de Primera Footters, para cubrir la salida de Johan, quien no contaba para el entrenador, Salva Ballesta.

Tekio se marchó del UCAM al Elche, en Segunda División B, con el que llegó a ascender a Primera. Posteriormente inició una etapa en el fútbol griego con el Volos New FC, con el que disputó 17 partidos y jugó más de 1.200 minutos. En la actual campaña ha sido uno de los fijos de la defensa del Logroñés, con 13 partidos disputados como titular. La llamada del UCAM y la opción de regresar a su tierra ha sido importante para la decisión que ha tomado el jugador.

Tekio es el segundo refuerzo del equipo de Primera Footters para intentar enderezar el rumbo. El primero fue el delantero Rubén Mesa, procedente del Extremadura, quien ha anotado esta temporada tres tantos en catorce partidos. Tiene 29 años de edad y también ha jugado en el Recreativo de Huelva, Atlético de Madrid B y Rayo Majadahonda. El club también ha rescindido estos días los contratos de Mucha Marong y Caballero.