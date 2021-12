Sin el ambiente en las gradas que siempre da caché a estos partidos amistosos de Navidad, solo unos pocos aficionados se animaron a acudir a un partido en el que todo lo recaudado irá destinado a Cáritas. Apenas respondieron 1.720 espectadores, pero los que se animaron pudieron ver goles, aunque todos ellos del mismo color.

A los veinte minutos, el UCAM Murcia de Salva Ballesta ya había encarrilado el duelo ante un Real Murcia que jugaba de inicio con los suplentes.

Armando, Mario Sánchez, Athuman y Bertomeu, los contagiados por covid

Cuatro jugadores del Real Murcia dieron positivo en la vuelta a los entrenamientos. Aunque la entidad grana no dio los nombres de los afectados, la convocatoria diseñalada ayer por Mario Simón para el amistoso ante el UCAM reveleba el secreto. Cuatro futbolistas de la primera plantilla no acudían a La Condomina. Los laterales Mario Sánchez y Bertomeu, y los centrocampistas Armando y Athuman eran los futbolistas granas que no estaban citados para el amistoso solidario, lo que hace indicar que se encuentran en casa pasando la cuarentena al estar contagiados. No habrá problemas para que estos lleguen a tiempo para el regreso de la competición liguera. Sin fútbol en Segunda RFEF este fin de semana, el balón volverá a rodar el 9 de enero. Los de Mario Simón visitarán el campo del Toledo. a.m.