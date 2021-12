Cuando este viernes a las 23.55 horas todos andemos pendientes de que no nos falten uvas en nuestro vaso, Manolo Molina seguirá absorto engordando la lista de contras del fichaje de Drenthe.

Cuando este viernes a las doce de la noche todo sean abrazos por la entrada del nuevo año, Manolo Molina andará solo por los pasillos de Nueva Condomina, abrazado a su ‘Informe Drenthe’.

Cuando el 1 de enero, los directores deportivos de todo el mundo trabajen para cerrar su primer fichaje invernal, Manolo Molina acudirá con su libreta al despacho presidencial para convencer a Agustín Ramos de que aborte la contratación de Drenthe.

Qué pena que todas esas horas dedicadas al ‘Informe Drenthe’ no las dedicara el pasado verano a hacer un par de llamadas antes de firmar a Athuman. A lo mejor, si hubiera desarrollado su trabajo con más eficiencia, alguien le habría informado de que el futbolista llevaba tres meses sin dar un palo al agua. O a lo mejor le hubieran hablado de los problemas de adaptación del chico. A lo mejor, si hubiera reunido toda la información, el Real Murcia no hubiera completado casi una primera vuelta con un futbolista menos.

Qué pena que todas las energías que está gastando en patalear para no asumir las órdenes del presidente, no las gastara en verano en analizar si al Real Murcia le interesaba el fichaje de un jugador que iba a estar más tiempo con su selección que en Nueva Condomina. A lo mejor, si hubiera releído más veces el ‘Informe Ganet’, hubiera entendido que el Real Murcia no puede permitirse perder a un titular indiscutible casi todo el mes de enero.

Qué pena que Manolo Molina no dedicara al ‘Informe Luis Madrigal’ el mismo tiempo que está dedicando en buscar defectos a la contratación de Drenthe. A lo mejor, si hubiera sido un director deportivo con experiencia, hubiera mantenido la calma y no se hubiera lanzado a fichar prácticamente en junio a un futbolista que venía de firmar un año desastroso en el Recreativo. A lo mejor, buscando un poco más o moviéndose más en el mercado, no hubiera tenido que ir corriendo en noviembre a firmar a su tercer banda izquierda para tapar un boquete generado por él mismo y que estaba condenando al Real Murcia.

Qué pena que lleve una semana pegado al YouTube viendo vídeos de Drenthe y el pasado verano no tuviera la ocurrencia de repasar algunos de los partidos que Javi Saura disputó en su primera etapa en el Real Murcia. A lo mejor, si dejase de perder el tiempo buscando enemigos y confiara un poco más en la gente de su alrededor, hubiera descartado por la vía rápida al centrocampista murciano. A lo mejor, si le hubiera dedicado más horas al ‘Informe Saura’, ahora se ahorraría de tener que despedirlo.

Qué pena que no pusiera tantos remilgos cuando Mario Simón le coló a Boris. A lo mejor es que los seis goles que el delantero metió en una temporada en Tercera División tienen más valor que los nueve que celebró Drenthe con el Racing Murcia en menos de seis meses. A lo mejor es que Manolo Molina está tan ocupado viendo partidos por Castilla-La Mancha que se ha olvidado de darse una vuelta por los campos del Grupo XIII.

Dicen que a base de palos se aprende. Puede que por eso ahora Manolo Molina esté poniendo tanto interés en el ‘Informe Drenthe’. Piensen que cuando la campana del 31 de enero suene, ya no habrá margen de error ni consuelo en un nuevo mercado. Pero tampoco confíen mucho en los informes del director deportivo del Real Murcia. O ya no recuerdan las semanas que tuvo para deshojar la margarita y decidir si fichaba o no a Popovici. Pues ni con un mes de estudio y meditación fue capaz de tomar la decisión acertada.

Qué pena que llegadas estas fechas estemos todos hablando del ‘Informe Drenthe’. Porque, a lo mejor, si Manolo Molina no se hubiera equivocado tanto, Agustín Ramos no tendría que andar recomendando fichajes ni gastando dinero extra para rescindir a los elegidos del director deportivo y para fichar a sus sustitutos.

Quién sabe si, a lo mejor, cuando Molina llegue tan feliz con su ‘Informe Drenthe’, Agustín Ramos se adelanta y le presenta el ‘Informe Molina’.