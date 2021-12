La buena temporada del UCAM Murcia está dejando grandes noticias dentro de la plantilla. Los jugadores que ya estaban están dando un nivel superior al de la temporada pasada, y los que vinieron -tan solo fueron McFadden y Czerapowicz- se han acoplado al equipo a la perfección. El escolta americano está demostrando la calidad y la capacidad de tiro exterior que venía mostrando en sus anteriores equipos de la Liga Endesa. A nadie pillaba por sorpresa el nivel de McFadden, que está brillando en los últimos partidos con el UCAM Murcia.

Del que quizá no se esperaba tanto, o al menos venía con otro cartel, era Chris Czerapowicz, que a base de trabajo y buenas actuaciones, se está ganando a pulso ser uno de los jugadores más completos y versátiles del equipo universitario. El sueco, procedente del Obradoiro, siempre se ha curtido en un segundo plano, en lo que en el baloncesto se denomina comúnmente, el apartado de los intangibles. Destaca en todo lo que no sale las estadísticas, como buen lectura de juego, inteligencia en la pista, llegar siempre bien a las ayudas, abrir la pista... Hace de todo y todo bien. De hecho, Gonzalo Rodríguez, segundo entrenador de Obradoiro, no dudó en lamentar su marcha el pasado verano, poniendo como motivo las grandes dotes que está demostrando en Murcia. «Es buenísima persona, excelente compañero y muy entrañable. Siempre se sacrifica por el equipo, entrena cuando está sano y lesionado. Es muy duro mentalmente y tiene un gran carácter, siempre con buena cara», explicaba el ayudante de Moncho Fernández.

El aforo par los partidos en el Palacio se reduce hasta el 50% El Gobierno ha tenido que tomar medidas ante la expansión de la sexta ola del Covid-19 y algunas de ellas afectan al deporte. La más significativa es la reducción de los aforos en los recintos deportivos de las ligas profesionales. Uno de los clubes afectados será el UCAM Murcia. A partir de 1 de enero, los partidos que se disputen en el Palacio de los Deportes verán reducido el aforo hasta el 50%. La decisión ha sido tomada por por el Consejo Interterritorial, que representa al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en una cumbre destinada a abordar la crisis provocadas por la variante Ómicron. Al ser aplazado sin cita el encuentro ante el Tenerife, previsto inicialmente para este domingo, el UCAM no volverá a jugar ante su público hasta el 15 de enero, cuando reciba al Burgos.



Chris Czerapowicz, a sus 29 años, ha entrado en el vestuario en su plena madurez baloncestística, y cada vez que está en pista, su equipo lo nota para bien. Y como se ha mencionado anteriormente, no destaca en ninguno de los apartados estadísticos, ya que el alero promedia 6’5 puntos, 3’1 rebotes y 6’6 de valoración. No le hace falta brillar ni meter 20 puntos para ser uno de los mejores. Tan solo está brillando en un apartado estadístico Chris Czerapowicz. Y es que, está firmando una magnífica temporada desde la línea de tres puntos. El sueco está lanzando con un porcentaje del 49 % desde el triple, lo que le coloca el sexto mejor en ese apartado de toda la Liga Endesa, solo por detrás de nombres como Clevin Hannah, Dani Díez, Wiltje, Álex Reyes y Leo Meindl. La mitad de lo que le llega, va para dentro. Y eso, en un juego como el que está proponiendo Sito Alonso este curso, está siendo clave.

En la victoria pasada ante el Gran Canaria, donde el UCAM Murcia casi selló su presencia en la Copa del Rey 2022, firmó uno de los mejores partidos del año con 12 puntos y cinco rebotes. Suplió de maravilla a Sadiel Rojas, lesionado para las siguientes semanas y no hizo que la ausencia del capitán se notara en absoluto. De hecho, el equipo jugó uno de los mejores partidos. Tendrá una dura competencia Rojas en el puesto de titular que venía manteniendo si sigue a este nivel Czerapowicz. Y no porque el dominicano esté cuajando un mal curso, sino por el nivel y el abanico de posibilidades que abre tener al sueco en pista. Un lujo, como decía Gonzalo Rodríguez, para cualquier entrenador.