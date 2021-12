La Condomina ha acogido en la tarde de este miércoles un amistoso solidario que llega para quedarse. Esa es la idea del ayuntamiento de Murcia, organizador de una cita que enfrentaba al UCAM Murcia y el Real Murcia en una temporada en la que no habrá derbi oficial al jugar cada equipo en una categoría distinta. Elía Martínez fue la encargada de arbitrar un choque en el que estuvo acompañada en las bandas por Naomí Bellido y Victoria Ruiz.

Sin el ambiente en las gradas que siempre da caché a estos partidos amistosos de Navidad, solo unos pocos aficionados se animaron a acudir a un partido en el que todo lo recaudado irá destinado a Cáritas. Apenas respondieron 1.720 espectadores, pero los que acudieron pudieron ver goles, aunque todos ellos del mismo color.

A los veinte minutos, el UCAM Murcia de Salva Ballesta ya había encarrilado el duelo ante un Real Murcia que jugaba de inicio con los suplentes.

Liberto fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 10. Ocho minutos después Xemi ponía el 2-0, volviendo a demostrar que es uno de los futbolistas universitarios con mejor olfato goleador. Además, Salva Ballesta aprovechaba este amistoso para dar los primeros minutos a Rubén Mesa. El delantero, que ha abierto el mercado invernal para el UCAM, se estrenaba con la camiseta azul y dorada solo unas horas después de aterrizar en Murcia procedente de Extremadura, donde ha jugado la primera vuelta.

Mario Simón, por su parte, prefería dar minutos a los menos habituales, posiblemente con el objetivo de tomar decisiones de cara a las salidas que se producirán en este mercado invernal. Javi Saura, Rognny, Madrigal y Fran García volvieron a desaprovechar la oportunidad.

A la vuelta del vestuario tras el descanso, el derbi navideño se le acabó de atragantar al Real Murcia. Xemi, en el 47, ponía el 3-0 en el marcador. Los granas, con muchos cambios, no pudieron acortar distancias. Estuvo cerca Dani García, pero el colegiado le anuló el tanto por fuera de juego.

Ganó el UCAM y ganó Cáritas. Al Real Murcia, por contra, se le atragantó el derbi solidario.

Armando, Mario Sánchez, Athuman y Bertomeu, con covid

Cuatro jugadores del Real Murcia dieron positivo en la vuelta a los entrenamientos. Aunque la entidad grana no dio los nombres de los afectados, la convocatoria diseñalada ayer por Mario Simón para el amistoso ante el UCAM revelaba el secreto. Cuatro futbolistas de la primera plantilla no acudían a La Condomina. Los laterales Mario Sánchez y Bertomeu, y los centrocampistas Armando y Athuman eran los futbolistas granas que no estaban citados para el amistoso solidario, lo que hace indicar que se encuentran en casa pasando la cuarentena al estar contagiados. No habrá problemas para que estos lleguen a tiempo para el regreso de la competición liguera. Sin fútbol en Segunda RFEF este fin de semana, el balón volverá a rodar el 9 de enero. Los de Mario Simón visitarán el campo del Toledo.