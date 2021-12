Agustín Ramos, presidente del Real Murcia, y Mauricio García de la Vega, accionista grana que pelea en los juzgados por recuperar el 84% del capital solical del club, vivirán una semana de lo más intensa.

Aunque los contactos entre ambos se iniciaron ya hace más de un mes, será en este final de diciembre cuando intensificarán las conversaciones para poder acercar posturas con vistas a un acuerdo que acabe con la batalla abierta tras llevarse a cabo varias ampliaciones de capital que redujeron el poder del mexicano, máximo accionista tras adquirir el paquete de Raúl Moro.

Este mismo viernes, en la Junta de Accionistas del Real Murcia -se celebrará en segunda convocatoria al necesitarse el 50% del quorum-, se producirá el primer encuentro público entre Agustín Ramos y Mauricio García de la Vega. Mientras que el empresario de Abarán presidirá la reunión, el azteca asistirá como accionista, algo que no había podido hacer hasta el momento.

Fue el pasado mes de diciembre cuando su empresa era incluida en el Libro de Socios del Real Murcia. Después de negarle en distintas ocasiones ese privilegio, el consejo de administración de Francisco Tornel decidía dar el paso. Pero no fueron los responsables granas los que le comunicaron esa decisión. Fue el Consejo Superior de Deportes a través de una carta.

Acreditado ya como accionista, tanto este jueves como este viernes, García de la Vega podrá acudir a la Junta que se celebrará en Nueva Condomina y pedir las explicaciones que desee al ahora consejo presidido por Agustín Ramos. En esa mesa principal estará Francisco Tornel, uno de los principales enemigos del mexicano.

Pero ese encuentro a la vista del resto de accionistas y de los medios de comunciación no será el único de esta semana. Aprovechando la visita de García de la Vega a Murcia, Agustín Ramos y el mexicano se encontraron ayer mismo para intentar avanzar en las conversaciones que ya mantienen desde hace varias semanas y en las que también han intervenido tanto intermediarios como los abogados de ambas partes.

Con las posturas lejanas como siempre, pese a que ahora ambas partes están haciendo esfuerzos por hablar y por llegar a un entendimiento, la incógnita está en ver si el presidente grana eleva la oferta. En las primeras conversaciones apenas ofreció al mexicano un 10% de las acciones, cuando éste tiene a favor una sentencia de la Audiencia Provincial que anula la primera ampliación y que de ser apoyada por el Supremo iniciaría un efecto dominó que dejaría sin efecto el resto de ampliaciones y a De la Vega como dueño de un 84% del Real Murcia.

Tras esa primera oferta, el mexicano decía en este diario que «ellos no pueden ofrecerme nada porque ellos no tienen acciones, solo tienen deuda». Aunque De la Vega no quiso hacer pública su propuesta, lo cierto es que, con las cartas ganadoras en el bolsillo tras la sentencia de la Audiencia Provincial, lo normal es que quiera mantener una parte que le permita encabezar el accionariado.

Los abogados de ambos bandos han seguido hablando, aunque las desavenencias siguen siendo igual de grandes. Por ello, ayer mismo, Agustín Ramos y Mauricio García de la Vega dieron el paso de volver a verse para intentar llegar a un acuerdo que parece muy complicado pero que de llevarse a cabo acabaría con una batalla judicial muy perjudicial para el club murcianista, que ahora mismo está atado de pies y manos a la hora de hacer cualquier ampliación de capital.

A diferencia del modus operandis de Francisco Tornel y del KBusiness, siempre contrarios a cualquier acercamiento incluso cuando la Audiencia Provincial dio un espaldarazo a De la Vega; Agustín Ramos, presidente grana desde el pasado verano, se ha dado cuenta que este problema hay que resolverlo cuanto antes. Y es que todo el dinero que está poniendo en la entidad podría quedarse en papel mojado si la justicia sigue dando la razón al mexicano.

La Condomina acoge esta tarde el derbi solidario a favor de Cáritas

El balón volverá a rodar en la ciudad de Murcia esta tarde a las siete y media. Será con motivo del derbi solidario que disputarán en La Condomina el UCAM y el Real Murcia. Ambos equipos no podrán contar con todos sus jugadores, y es que tras el regreso de las vacaciones se han detectado varios casos positivos por covid.

Dos futbolistas del UCAM se mantienen aislado al estar contagiados. Algo parecido ocurre con cuatro integrantes de la plantilla grana, según anunció ayer el club, que no dio el nombre de los afectados.

Ayer, la previa del choque organizado por el ayuntamiento de Murcia se disputó en las instalaciones de Estrella de Levante. El concejal de Deportes, Pedro García Rex, estuvo acompañado de Agustín Ramos, presidente del Real Murcia, y de Pablo Rosique, de la UCAM. También acudieron tanto Salva Ballesta, técnico universitario, como Mario Simón, entrenador grana.

La entrada para acceder al partido tiene un coste de cinco euros.