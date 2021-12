Entre la afición del FC Cartagena se ha montado una guerra civil absurda que enfrenta a personas con un mismo propósito: hacer bien al Cartagena. La raíz del problema, si es que lo podemos denominar así, ha sido la decisión de la Federación de Peñas de cancelar el desplazamiento organizado a Almería por recomendación expresa de LaLiga ante la situación epidemiológica actual. Muchos aficionados no entendieron esta impopular pero responsable decisión y llenaron las redes sociales de duras críticas -algunos llegaron al insulto- hacia la Federación y sus responsables, por lo que se produjo una ruptura entre quienes reprochaban la decisión y quienes defendían la cauta postura de la Federación.

Pencho Angosto, vocal de la FPFCC, explica que, pese a tratar por todos los medios de sacar el viaje -incluso trabajando con el club y el Ayuntamiento en los días de Noche Buena y Navidad- la lógica se impuso. «LaLiga no puede permitir un foco de contagio en un estadio que les señale y les obligue a jugar a puerta cerrada, por eso, nos recomendó no realizar el viaje o realizarlo limitando los autobuses al 50% de su ocupación, lo que aumentaba el precio. Además, nos pedían que exigiéramos una PCR a todos los pasajeros y entendimos que, en esas condiciones, nadie iba a viajar».

Pencho es consciente de la desilusión que ha podido causar la decisión de la Federación, pero defiende que hay otras formas de acompañar al equipo. «Entendemos que no es lo mismo que un desplazamiento masivo en autobús, pero el que quiere viajar, tiene la oportunidad de hacerlo en vehículo y ya hay personas ofreciendo sus coches», asegura.

Aunque no cabría ninguna responsabilidad legal en caso de producirse un foco de contagio, el veterano seguidor del Cartagena antepone sus valores al viaje. «Si no hacíamos caso de los consejos, la responsabilidad moral de un foco de contagios recae sobre los que organizamos el viaje», explica.

Desgraciadamente, la decisión no solo provocó críticas respetuosas, sino que fue el inicio de un acoso que Pencho ya ha sufrido con anterioridad. «Argumenté la decisión que se tomó y he recibido muchas críticas. Afortunadamente, en la balanza pesa más el apoyo que me ha llegado. Los insultos, sin argumento, vienen de perfiles sin nombre ni apellidos».

Después de más de trece años trabajando desinteresadamente por los intereses de los aficionados albinegros, esta situación hace que Pencho se plantee seguir en la Federación. «Le dedicamos un tiempo que no tenemos y, al mínimo error, nos llueven las críticas. Estas situaciones te quitan las ganas de seguir, te desmoralizan y desilusionan mucho». afirma.

Por último, Pencho manda un mensaje de unidad a la afición cartagenera para seguir mejorando como club en todos los aspectos. «Debemos de ir todos a una. La situación del Cartagena es la mejor de su historia a nivel deportivo, económico y social y no podemos enfrentarnos entre nosotros. La desunión nos lleva por el camino equivocado», finaliza.

El equipo albinegro vuelve al trabajo con un ojo en las pruebas PCR

El FC Cartagena vuelve a los entrenamientos después de realizar pruebas PCR en la jornada de ayer a toda la plantilla, al cuerpo técnico y a todos los empleados del club que tienen contacto directo con los jugadores. Esta medida fue impuesta por LaLiga en un nuevo protocolo establecido para la vuelta del parón de Navidad con el objetivo de reducir el número de contagios en los clubes y volver a la actividad con cierta seguridad. Sin embargo, el nivel de alerta en el fútbol español sigue creciendo tras los contagios detectados en equipos de Primera y Segunda, lo que pone en entredicho el normal funcionamiento de ambos campeonatos.

El caso más grave de Segunda División es el del Real Oviedo, donde las pruebas han detectado hasta ocho positivos por coronavirus. Por desgracia, la situación no parece haber terminado aquí y se están presentando casos en muchos clubes, como los seis positivos en el Eibar, los tres de la Ponferradina, los tres de la Real Sociedad B o los dos en las filas del Huesca, a falta de conocer más datos de otros equipos.

En Primera División, la Real Sociedad ha comunicado 10 casos positivos de coronavirus en lo que parece ser el peor escenario hasta ahora y que compromete seriamente la suspensión de su siguiente partido en LaLiga.

Por ahora, el club albinegro no ha notificado ningún caso de coronavirus y comenzará su puesta a punto con entrenamientos grupales en el complejo deportivo de Pinatar Arena. En la primera semana de enero, el equipo de Luis Carrión se enfrentará a Almería, Valencia -en Copa del Rey- y Huesca en tan solo siete días, por lo que la preparación de estos días se antoja vital.