Entrenadora de fútbol y Terapeuta Ocupacional. Rocío Pernas Gómez (Murcia, 21 de marzo de 1999) es una joven entrenadora de fútbol que este año dirige el equipo de Debutantes, niños de cuatro y cinco años, del Real Murcia. Es Terapeuta Ocupacional, una ciencia que quiere aplicar al deporte para poder mejorar el rendimiento de los jugadores, ya que estudiando todas los factores que influyen en el mismo, se pueden encontrar grandes avances.

¿Siempre ha estado vinculada al fútbol?

Desde pequeñita siempre me ha gustado jugar al fútbol y lo practicaba en Maristas, pero no me metí en ningún equipo porque no estaba bien visto y tampoco tenía el talento. Mi hermano sí jugó federado y alguna vez dije que yo también quería, pero lo dejamos ahí. Yo estudié piano, que era mi actividad extraescolar, y el fútbol lo dejé aparcado.

¿Y cómo se metió otra vez?

Iba a los entrenamientos de mi hermano y me picó el gusanillo. También empecé a ir como aficionada a partidos, porque de pequeña no lo hacía. Me aficioné mucho hasta el punto de ir todos los domingos y meterme en las peñas del Real Murcia a colaborar. Ya terminé de involucrarme cuando me metí de delegada en un equipo de las bases del club.

¿Cómo llegó a eso?

Porque pidieron delegados para ayudar a los entrenadores y no hacía falta tener ningún título, porque entonces no tenía nada. Estuve dos años de delegada con otra chica que llevaba un equipo, pero en la segunda temporada dije que no me podía quedar solo así.

Y se hizo entrenadora.

Sí, descubrí que el fútbol base me encanta y siempre me han gustado mucho los niños porque mi carrera, Terapia Ocupacional, la hice enfocada a eso. Entonces hice el curso de entrenador y este año estoy por primera vez llevando un equipo.

¿Qué equipo lleva?

Los más pequeñitos, los debutantes, que tienen 4 y 5 años.

¿Qué se le enseña a esos niños?

Pues fútbol desde luego que no, pero sí que es verdad que es la parte más importante para que cojan las habilidades motoras y de disciplina, para que entiendan que el fútbol es divertido y que tiene sus normas. Se les enseña a correr, a pasar el balón y la diferencia entre el delantero y el defensa, pero ya está.

Pero le costará que sigan sus instrucciones.

Por supuesto. Llevo ya dos meses entrenando con ellos y los primeros días eran enseñar a hacer un círculo y una fila. De una hora que dura el entrenamiento, te tiras veinte minutos enseñando el ejercicio y cinco o diez llevándolo a la práctica.

¿Y le divierte eso?

Sí, me encanta. De hecho, cuando empezó a picarme el gusanillo de entrenar, siempre tuve claro que quería fútbol base, no sé si es porque tengo asumido que siendo mujer es más difícil llegar al fútbol más profesional, o porque es verdad que me gusta. En Mallorca hice prácticas universitarias en un equipo de infantiles, con el que ya puedes jugar al fútbol. A día de hoy estoy contenta con los debutantes y en un futuro pienso llevar una progresión, pero nunca he tenido la aspiración de más.

¿Qué cara pusieron los padres cuando vieron que el entrenador de sus hijos era una chica?

El primer año, que éramos dos mujeres, era el equipo de Inma y Rocío porque no había más entrenadoras. A los padres sí que les parece raro al principio y cuando era delegada tenía más el papel de madre. Este año ya me conocían muchos padres, pero al pasar a ser entrenadora no he notado gran diferencia. Sí que se nota un poco en ocasiones, como cuando fuimos al primer partido y me preguntaron dónde estaba el míster. Tuve que decir que era yo. De primeras se tiene asociado que el entrenador es un chico, pero por los padres no he notado nada porque sus hijos son muy chiquitines. Por ejemplo, en Mallorca, que eran más mayores, sí que eran más reticentes.

Aunque no lo queramos, el fútbol sigue teniendo un componente machista.

Sí, por supuesto. Al final, en el fútbol, pese a que hemos avanzado muchísimo, la tendencia es pensar en hombres. Ahora, porque una española ha ganado el Balón de Oro femenino, se sabe quién se lo ha llevado, pero hace cuatro años ni siquiera yo lo sabía.

Además, desde su vertiente de Terapeuta Ocupacional, podría aportar mucho.

Mi sueño es llegar a unificar la Terapia Ocupacional con el fútbol. Mi trabajo de fin de carrera lo hice enlazando el fútbol con mi especialidad, mostrando distintas variables que influyen en el rendimiento deportivo y que desde la Terapia Ocupacional se pueden abordar. En un cadete y un juvenil se pueden trabajar aspectos psicosociales que influyen en el rendimiento deportivo.

¿Cómo se puede mejorar desde la Terapia Ocupacional el fútbol?

La Terapia Ocupacional engloba todo lo que una persona hace en su día a día. Si estamos hablando de la ocupación principal de un futbolista, analizas variables como la cohesión de equipo, la confianza en el resto del equipo, el ambiente y la presión económica que tiene cada uno de los jugadores. Trabajar mucho sobre el estrés y las variables de ansiedad al final ayuda, porque si las eliminas, puedes mejorar.

¿Se puede trabajar con padres que creen que su hijo es Messi?

Es complicado. Con mi hermano, que lleva quince años jugando, sí que he visto gritos en las gradas de los padres, insultos y presión a los hijos. He llegado a ver cosas más fuertes en el fútbol base. Para erradicar eso es muy importante realizar esas escuelas de padres que vemos que empiezan a proliferar para hacer entender que los niños están aprendiendo.

Los críos reproducen lo que hacen los mayores.

Por eso nosotros somos educadores. En mi primer amistoso vi que cuando un niño marcaba un gol, lo celebraba consigo mismo, imitando a Cristiano Ronaldo y Messi. Mi actividad en el siguiente entrenamiento fue invertir 20 minutos en inventarnos una forma de celebrar los goles todos juntos. Ahora se celebran los goles de la forma que hemos dicho, con los compañeros que están en el banquillo. Para mí ya hemos ganado mucho con eso.