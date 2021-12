El primer fichaje del Real Murcia en este mercado invernal será un rostro de lo más conocido. El exmadridista Royston Drenthe, que forma parte de la plantilla del Racing Murcia desde hace un año, llegará a Nueva Condomina nada más que se inicie el año 2022.

Según pudo saber en la mañana de ayer esta redacción, esta misma semana se iniciaron los contactos con el neerlandés, y ya hay un acuerdo verbal para que el futbolista refuerce el ataque de la plantilla entrenada por Mario Simón.

A sus 34 años, el jugador con pasado en clubes como el Feyenoord, el Real Madrid, el Hércules y el Everton, entre otros, dará el salto de Tercera RFEF a SegundaRFEF para probar suerte en un Real Murcia que necesita calidad en ataque y un jugador que sume goles a los que en esta primera vuelta ha logrado Andrés Carrasco.

Royston Drenthe no se lo ha pensado dos veces tras recibir la llamada del Real Murcia. De hecho, ya el pasado verano el neerlandés esperó una oferta de los granas que nunca llegó.

El ex del Real Madrid, ahora sí, formará parte de la plantilla de Mario Simón, donde intentará ofrecer el nivel con el que sorprendió a todos en sus primeros meses en el Racing Murcia, club que hace un año le sacaba del ostracismo para traerle de vuelta a España.

Curiosamente en esas fechas, Agustín Ramos, actualmente presidente del Real Murcia, estaba al frente del Racing Murcia. Siendo el empresario de Abarán y Pagniello, dueño del club, los que le dieron la bienvenida en el acto de presentación de Drenthe como futbolista del Racing.

Pese a que al principio era toda una incógnita y a que necesitó unas semanas para poder ponerse en forma, sus buenos números en la segunda vuelta de esa campaña hicieron que renovase con los murcianos. Marcó hasta nueve tantos con el equipo en Tercera División, dejando claro que su vuelta a los terrenos de juego no solo era mediática. Algunos de esos tantos, como el que anotó al Real Murcia Imperial, dieron la vuelta a España por su calidad.

En el conjunto de Pagniello ha jugado tanto en el extremo como de en la delantera. Por la banda es por donde podría tener minutos en el Real Murcia, posición en la que en esta primera vuelta los granas se han visto limitados por el bajo nivel ofrecido por jugadores como Fran García y Juan Fernández.

Lo que no logró con el Racing fue el deseado ascenso de categoría. Eso no impidió a Drenthe continuar en la disciplina murciana. Sin embargo, en la actual campaña no estaba siendo tan decisivo, posiblemente desmotivado por seguir jugando en Tercera. De hecho, solo ha anotado un gol.

Ahora, a falta de confirmación oficial, en el Real Murcia dan por hecho su llegada a Nueva Condomina, donde intentará recuperar su olfato goleador. Con Drenthe el Real Murcia no solo refuerza su ataque. El jugador neerlandés también ayudará a los murcianistas mediáticamente, y es que su nombre ocupa titulares y programas sobretodo por su pasado en el Real Madrid.

La llegada de Drenthe al Real Murcia no será la única. Manolo Molina, director deportivo grana, trabaja para traer dos o tres refuerzos más que eleven el nivel de una plantilla que tiene que luchar por el ascenso de categoría.