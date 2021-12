El 2021 ha sido un año muy fructífero para el deporte murciano. Ha sido un año donde varios nombres propios de la Región de Murcia han brillado con luz propia. No solo nacionalmente, sino internacionalmente. Un año difícilmente repetible en cuanto a la explosión de jóvenes talentos y logros mundiales se refiere.

Si hablamos de éxitos murcianos cosechados en el 2021, es imposible no acordarse del título mundial de Pedro Acosta en su debut en Moto3. No le pesó el ser un ‘rookie’ y consiguió hacer historia con tan solo 17 años.

También destaca en este selecto grupo Carlos Alcaraz en el año de su explosión, dejando momentos para el recuerdo en el US Open y en Roland Garros.

Y no puede quedarse atrás el nombre de Mohamed Katir, el ‘hombre récord’ del atletismo español este año que hizo soñar, muchos años después, a España con una nueva medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque finalmente no pudo ser.

Pero lo hecho para estos tres ya es pasado y ahora tienen el reto de consolidarse en la élite por pleno derecho. Les espera un 2022 plagado de sorpresas, trabajo e ilusión. Aunque este curso se presenta ilusionante, también dejará la retirada de uno de los deportistas más importantes de la historia de la Región de Murcia. Y es que, esta vez sí, será la despedida de Alejandro Valverde.

Carlos Alcaraz. A seguir derribando muros en el Circuito ATP

Es probablemente el murciano más mediático en el mundo con tan solo 18 años por la popularidad del tenis en todo el globo terráqueo. Este 2021 ha servido para destaparse al público internacional con un tenis alabado por todos los rincones. La prensa mundial, jugadores de élite, entrenadores y aficionados, se han rendido ante la joven promesa. Ha sido un año para que dejara de ser una promesa y se convirtiera en una realidad. Y es que en este 2021, el tenista de El Palmar ha conseguido escalar 109 puestos. Ha pasado de empezar el 141 a terminarlo en el puesto 32. Una barbaridad sin precedentes.

Sus numerosas actuaciones, que ya quedan para el recuerdo, le han puesto en el foco. Ganó el ATP 250 de Umag, arrebatándole el record de precocidad al propio Rafa Nadal. También se hizo en el final de temporada con el ATP Next Gen, donde mostró una superioridad aplastante ante el resto de la camada. Entre medias, ha sumado victorias de mucho mérito, como la de Tsisipas, número tres del mundo, en el US Open, o grandes victorias ante Andy Murray o Berrettini. También tuvo un buen papel en en Roland Garros o Wimbledon. Se ha destapado, sin duda, como un talento generacional al que todos ven un potencial de top 5 del mundo más pronto que tarde.

El 2021 ha sido el año de su entrada en la élite, pero en el 2022 tendrá el reto de consagrarse en ella. Ya no es el tapado. Ya es una realidad. Y tendrá que lidiar con la presión propia que recae en todo un top 30 del mundo. Tendrá que enfrentarse en más de una ocasión a Zverev, Tsisipas, Nadal, Djokovic, Medvedev y demás para seguir escalando hacia el top 10. Cualidades ya ha demostrado que tiene de sobra para, como mínimo, ponerlos en serios dificultades.

Pedro Acosta. Debut en Moto2 con ambiciosos objetivos

Si el caso de Carlos Alcaraz es excepcional en cuanto a precocidad, igual o más es lo Pedro Acosta. Y ya, si coinciden en el tiempo, hacen que el deporte murciano se eleve a una categoría superior. La figura del joven piloto mazarronero ha emergido como la espuma. Apareció como si nada en el Mundial de Moto3 y carrera a carrera fue haciendo historia y batiendo récords de precocidad. En su año de novato, nos quedan sus temibles adelantamientos y su atrevimiento, su victoria saliendo desde el pit lane en Doha y su carisma delante de los micrófonos.

Ya es el héroe de Mazarrón. Así lo demostró en la recepción en su pueblo, con la gran calurosa bienvenida que le dio. En un día lluvioso y un muy desapacible, el joven mazarronero consiguió llenar la plaza del Ayuntamiento y el Puerto con su alegría innata, dejando momentos para el recuerdo.

Esta temporada le toca dar el salto a Moto2. Un reto al que todavía no se sabe cómo va a responder, pues es una moto más grande y con rivales más hechos y experimentados. Aún así, si le va la mitad de bien que este año, ya será un éxito para un piloto que, a pesar de ser ya campeón del mundo, aún en desarrollo. Aún así, ambición no le falta. Ya ha dejado caer en alguna que otra ocasión que por qué no ganar el Mundial de Moto2 en años consecutivos. Mentalidad no le falta.

Mohamed Katir. El hombre récord ante un año con dos Mundiales y un Europeo

El atleta muleño ha sido otra de las revelaciones del atletismo. Ha sorprendido a todo el aficionado de este deporte con actuaciones mágicas durante todo el 2021. Mohamed Katir ha dominado en todas las categorías que ha corrido, ya sea en 1.500 metros, 3.000 metros o 5.000 metros. Le ha dado igual, pues ha triunfado en las tres categorías. De hecho, ha conseguido ser plusmarquista nacional en cada una de ellas batiendo récords con más de 20 años de duración. El muleño batió el récord de 1.500 metros de Fermín Cacho y también rompió en 3.000 metros la marca de Isaac Viciosa, un récord que llevaba 23 años intacto.

Mohamed Katir, tras un año espectacular, se presentó a los Juegos Olímpicos de Tokio con la máxima ambición. Se hizo un hueco en la media nacional y numerosas fuentes de información le pusieron como posible medalla antes de celebrarse las pruebas. Katir empezó las semifinales de los 5.000 metros de forma excepcional y con sensación de ir a por todo. Sin embargo, en la final, las piernas le fallaron y se quedó sin medalla aunque sí obtuvo el diploma olímpico. El muleño terminó el año campeonando en la 10K de Jean Bouin de Barcelona.

En este 2022 tendrá citas muy importantes por delante. Katir corre el Campeonato del Mundo bajo techo en Belgrado del once al trece de marzo. También correrá el Campeonato del Mundo al aire libre en Estados Unidos del 15 al 24 de julio. Y por último, terminará participando en el Campeonato de Europa en Múnich del 15 al 21 de agosto.

Alejandro Valverde. La última ‘Bala’

Con Alejandro Valverde ya está todo dicho. No necesita presentaciones ni retos, pues ya ha tenido una de las carreras más laureadas del ciclismo español. Pero el 2022 también será una fecha señalada para el de Las Lumbreras. Y es que, a sus 41 años, Valverde adelantó que el 2022 sería su último año como profesional. En su último año, se aleja de calendarios llenos de carreras y se centra en su especialidad: las clásicas. Valverde disputará la Flecha Valona, que ya ha conquistado en cinco ocasiones y la Lieja Bastoña-Lieja, que ha ganado en cuatro ocasiones.

Tras las dos clásicas, Valverde dirá adiós con dos Grandes Vueltas. No hará el Tour de Francia para correr el Giro de Italia y la Vuelta a España como broche final a una carrera soñada.