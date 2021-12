Esther Martínez Marín tiene 44 años. Trabaja en Sabic y es una apasionada del deporte. Jugó al fútbol a nivel federado hasta antes de la pandemia. También tuvo una dilatada trayectoria en el pádel, donde compitió a nivel regional, y en el fútbol sala. Y ahora está dando sus primeros pasos en el rugby y juega en el mismo equipo que su hija Yanira Segura, que solo tiene 16 años. Ambas forman parte del Club Universitario Rugby Cartagena, uno de los históricos de la Región y que compite en la liga de la Federación Murciana.

«Yanira siempre ha hecho deporte y lleva en el hockey desde hace diez años. Pero hace cuatro, a través de Instagram, un amigo que la conocía le dijo que se metiera en el rugby, y como a la cría le gusta el deporte, decidió probar. Ya por su edad, pese a que es sub-18 y al no haber equipo de su categoría, está jugando con las senior», explica Esther Martínez sobre los inicios de su hija en el deporte del balón ovalado. Ella apenas conocía el rugby y, de hecho, confiesa que aún no tiene asimiladas muy bien todas las normas. «Yo jugaba el fútbol porque siempre me ha gustado y estuve federada hasta la pandemia. Mi último equipo fue la Minerva de Alumbres. Me encontraba muy bien, pero cuando se cortó el fútbol por el coronavirus, ya no lo retomé porque había muchas niñas pequeñas y ya físicamente no puedo competir con una cría de 14 años. Además, el club de la Minerva se disolvió y no he vuelto a jugar. Pero como me gustan los deportes de equipo y en el rugby hay gente más mayor, decidí probar. Fui a entrenar unos cuantos días, me admitieron y me hicieron la ficha. Y ahí estoy, con mi hija jugando el rugby», dice orgullosa esta madre de familia que afirma sentirse «fenomenal, se ve que tengo espíritu de Peter Pan porque la energía de las jóvenes se me pega y me han aceptado muy bien, son chavalas muy majas», afirma.

Hace una semanas se vivió un momento histórico en el club cartagenero. Una madre y su hija coincidían juntas en el campo: «He jugado ya dos partidos. En el primero lo hice de ala cerrada, que todavía no sé muy bien qué es porque no entiendo mucho de rugby, y en la pasada jornada salí de zaguera. Yo creo que todavía no tienen muy claro los entrenadores dónde voy a jugar», comenta Esther Martínez, que es operadora de planta en Sabic y trabaja a turno, por lo que hay semanas donde tiene dificultades para acudir a los entrenamientos. En el campo no ve a Yanira como su hija, sino como una compañera del equipo: «Para mí es una más y estoy contenta de jugar con ella porque es un orgullo», añade.

«Lo mío es el síndrome de Peter Pan», reitera. «Los 40 de ahora no son los de antes, hemos cambiado mucho la mentalidad. Estar en casa no es lo mío», comenta Martínez, quien no tuvo reparos en meterse en el rugby pese a esa imagen que transmite al exterior de juego duro, aunque no lo es, como ella mismo ha comprobado: «Ya te digo que he recibido más palos en el fútbol que aquí. El rugby es distinto, se hacen placajes pero hay ciertas cosas que no se pueden hacer que en el fútbol sí ocurren bastante a menudo», relata. «A mí me gusta hacer bien todo lo que hago en mi vida y esto no se me da aún muy bien, pero miedo no me da. Me decían que me iban a romper un hueso y me iban a lisiar, pero si me lisian, ya me recuperaré», comenta.

Esther Martínez no solo ha recibido el apoyo de su hija para embarcarse en esta aventura, sino también de la su marido: «Está encantado de que juguemos al rugby y más si estamos las dos, pero él siempre me ha animado. Me decía que ese era mi deporte, que me iba a gustar. Y él ahora se ha apuntado al hockey, aunque no lo hace con mi hija porque ahí te meten en los equipos según el nivel y él está aún en el B, pero ya hace sus pinitos pese a que lleva poco tiempo y aprender a dominar los patines es complicado», termina diciendo.