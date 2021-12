La mala marcha del UCAM Murcia en Primera RFEF está haciendo que se aceleren las contrataciones de invierno para reforzar la plantilla. Y es que antes de empezar enero, Pedro Reverte y el resto de la directiva ya tienen una buena parte del trabajo hecho en el capítulo de salidas y entradas.

A la marcha de Nuha Marong, que acordó con el club la rescisión de su contrato, pronto se le añadirán más. El gambiano no contaba para el nuevo técnico, Salva Ballesta, y decidió salir del equipo. Su ficha la ocupará Rubén Mesa, que ya está cerrado desde hace tiempo. En el mismo caso Nuha están Johan y Admonio, que también saldrán del equipo en el próximo mes de enero. No cuentan para el zaragozano y desde la directiva se piensa ya se piensa en otras alternativas. De hecho, para la salida de Johan ya hay una alternativa cerrada. Sergio Blázquez Sánchez (31 años, Molina de Segura), más conocido como Tekio en el mundo del fútbol, volverá a vestir la elástica azuldora en las próximas semanas. El molinense regresará así a la que fue su casa durante cuatro temporadas, desde la 12-13 hasta la 16-17. El lateral derecho ha sido una parte importante de la historia del club universitario, pues fue uno de los jugadores más queridos y también consiguió estar en la plantilla del único ascenso a Segunda División del club. Tras su paso por el UCAM Murcia, el de Molina de Segura se fue a un Elche con el que volvió a conseguir dos ascensos. Uno a Segunda División, y después otro a Primera, aunque no formó parte del conjunto ilicitano en la máxima categoría nacional. Esta temporada ha formado parte de la UD Logroñés, del Grupo I de Primera RFEF. A pesar de estar en un equipo hecho para luchar por el ascenso a Segunda, ha decidido volver a donde más feliz fue en su etapa como futbolista. Y eso que ha estado contando con protagonismo, pues ha disputado 13 partidos, todos ellos como titular, acumulando más de 1.000 minutos sobre el césped.

El UCAM Murcia necesitaba un reclamo en el lateral derecho, ya que Johan, renovado por el club hasta 2024, no ha seguido con la progresión que se esperaba de él. Con Salmerón y Ballesta, tan solo ha sumado 475 minutos de juego repartidos en nueve jornadas, lo que le ha hecho perder su sitio en la rotación. Johan no está cuajando buena temporada, pero no está desentonando del resto de la plantilla, donde casi nadie está dando el nivel que se esperaba. De hecho, solamente los extremos se salvan de la quema. Ni la defensa, ni el centro del campo ni la delantera, está cuajando un buen curso. Y por ende, el equipo universitario está en los puestos de descenso.

Admonio, el siguiente en salir

La defensa es una prioridad en el mercado invernal, ya que el UCAM Murcia es el tercer equipo más goleado de la competición, con 25 goles encajados en 17 jornadas. La pareja Charlie Dean-Josete parece intocable, por lo que Admonio será el sacrificado en el eje central de la zaga. Con su salida, se reforzará esa posición, aunque aún no hay nada cerrado en la agenda del club. Tampoco seguirá, casi con total seguridad Caballero, al que ya se le está buscando recambio en el centro del campo.