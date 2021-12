Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia Costa Cálida se ven las caras en el derbi regional (21.00, La 7 TV) luchando por el mismo objetivo, aunque en dinámicas sensiblemente diferentes. Mientras los cartageneros están en su mejor momento de forma, los de Diego Giustozzi llegan al choque con ciertas dudas y problemas por resolver. El Palacio de los Deportes de Cartagena se prepara para recibir a su máximo rival con un ambiente hostil pese a que las limitaciones impuestas por el COVID-19 impedirán el lleno del pabellón.

Jimbee Cartagena continúa siendo el equipo a batir de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ya que sus últimos ocho rivales no lo han podido lograr. Viña Albali Valdepeñas remontó su partido en el Palacio en un ya lejano 30 de octubre y, desde entonces, no ha vuelto a conocer la derrota el equipo de Duda.

Inter, Palma, Burela, Santa Coloma, Alzira -en Copa del Rey-, Betis, Xota y Manzanares han sido víctima del buen hacer del conjunto melonero esta temporada y los pupilos de Duda no se quieren detener aquí. Si consiguen la victoria frente a ElPozo, los meloneros no solo mantendrán su racha imbatida, sino que también equilibrará la balanza particular de los derbis, que por ahora se mantiene con 6 victorias para los charcuteros, 2 para los meloneros y 4 partidos empatados, y seguirán luchando por alcanzar el primer puesto de la clasificación.

Por su parte, ElPozo llega al derbi tras caer derrotado frente a Viña Albali Valdepeñas por 2 a 4 en el Palacio de los Deportes de Murcia y eliminado de la Copa del Rey por Noia Portus Apostoli, de Segunda División. Los de Diego Giustozzi buscan la victoria en territorio comanche para no descolgarse de la pelea por los puestos de cabeza, ya que en este momento le separan 5 puntos de Jimbee, segundo clasificado, y 8 de Barça, que se mantiene primero. Mientras un triunfo los acerca a tan solo 2 de los meloneros, la derrota le alejaría a 8 del segundo puesto.

Para el choque, Duda cuenta con las bajas seguras de Juanpi y Meira, a la que se ha sumado la del meta y capitán del equipo Raúl Jerez, tras una torcedura de tobillo que ha terminado con una fractura. Simi Saiotti sigue arrastrando molestias y tiene la incógnita sobre su cabeza, aunque está siguiendo un tratamiento que «le ha venido muy bien y está mucho mejor», según el técnico hispanobrasileño. Mellado, tras un proceso gripal, ha entrenado durante toda la semana y no tendrá problemas para ser de la partida.

Capítulo aparte son los casos de Motta y Marinovic, que volvieron ayer a Cartagena después de estar concentrados con sus respectivas selecciones, por lo que no han podido entrenar ni un día con el equipo para preparar el derbi.

Por parte de los murcianos, el ala Fernando Aguilera y el cierre Leo Santana también se perderán el derbi debido a las diferentes lesiones que arrastran ambos jugadores.

Aunque será un choque descafeinado, debido a las restricciones de aforo por el COVID-19, el partido más esperado para ambas aficiones promete ser apasionante. Con tres puntos vitales y algo más en juego, Jimbee Cartagena defenderá su racha de imbatibilidad ante ElPozo Murcia, que no ha perdido fuera de casa esta temporada, llega tocado al choque y necesita un triunfo de moral.

Duda: "Este es un partido marcado en rojo en el calendario del equipo"

Eduardo Sao Thiago ‘Duda’ atendió a los medios de comunicación en el día previo al derbi regional y traladó el momento que vive el equipo y el entrenador ante el encuentro frente a ElPozo. «Si para la afición es un partido marcado en el calendario, para nosotros también tiene que serlo. Todos los partidos son importantes y en todos se juegan tres puntos, pero la emoción del deporte está en estos partidos», aseguraba.

Duda halagaba al que fuera su equipo durante 17 años y menciona que, pese a su irregular comienzo, es un equipo hecho para luchar por todos los títulos. «ElPozo es un equipo aspirante a todo. La temporada pasada tampoco empezó bien y en la última jornada se puso líder. Se ha reforzado mucho y los nuevos jugadores se están adaptando. Muchas veces les favorece jugar fuera de casa por esa contundencia que tienen a la contra. Son muy fuertes fuera de casa», expresaba el entrenador melonero.

Duda explicaba la importancia del ambiente para los jugadores durante los partidos. «Es muy importante para nosotros. No es el escenario ideal para preparar un partido por lo que viene después, porque los jugadores se van de viaje o vienen de estar con la selección, por eso, todo lo que nos pueda aportar la afición emocionalmente nos viene muy bien. Somos humanos y ese chute de adrenalina te hace rendir a más nivel», explicaba un Duda que no contará con Motta y Marinovic.

Giustozzi: «Defenderemos nuestro orgullo en un ambiente hostil»

El entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, Diego Giustozzi, reconoció que el partido ante Jimbee Cartagena siempre es especial. «Desde que llegas en el autobús te das cuenta de que es un partido diferente», a lo que añadía que «la gran virtud del Jimbee es su mentalidad».

El técnico argentino habló antes de la visita de los suyos al Palacio de los Deportes de Cartagena y comenzó refiriéndose a lo que espera de su equipo. «Tenemos que jugar con responsabilidad y ambición y, con algunas bajas como las de Fernan y Leo Santana, tendremos que remangarnos, luchar y ganar para estar en el pelotón de arriba», ha declarado.

ElPozo, que es quinto con 20 puntos, tendrá enfrente a un Jimbee que ocupa la segunda posición con 25 y que ha ganado sus siete últimos partidos ligueros más otro en la Copa del Rey. «La gran virtud del Jimbee es su mentalidad y ahí están sólidos durante los 40 minutos de cada encuentro, pero nosotros esperamos que se juegue el partido que nos conviene y llevar al rival a nuestro terreno», señalaba el de Buenos Aires, aunque admitía que a pesar del buen momento de forma de ellos, confía en poder ganar el encuentro

Con respecto al hecho de jugar en la pista del enemigo deportivo, manifestó lo siguiente: «Vale más que tres puntos. Es un encuentro importante en el que nos encontraremos un ambiente hostil en el que batallaremos defendiendo nuestro orgullo», finalizaba el técnico.