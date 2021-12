La mala situación del UCAM Murcia va a hacer que, casi con total seguridad, haya más cambios de los retoques previstos en el pasado verano. No ha encontrado ritmo de competición el equipo universitario en ningún momento del curso y eso provocará inevitablemente que haya cambios en la plantilla si el equipo quiere mejorar y evitar el descenso, puesto que actualmente ocupan y con el que terminarán el 2021.

Ni José María Salmerón ni Salva Ballesta han conseguido sacar pringue a una plantilla que no está dando el nivel del año pasado. De hecho, se está viendo un rendimiento que ni se acerca. Los números de Salva Ballesta están siendo incluso peores que los de Salmerón, sumando tan solo cuatro puntos de los dieciocho disputados, más la eliminación en Copa del Rey. Números que le ponen en duda a pesar de llevar un mes y medio. Pero aunque el técnico ya esté cuestionado, el foco principal está puesto en los jugadores. Ya advirtió Pedro Reverte en la presentación del técnico que tuvo que darle «un tirón de orejas» a todos, pero no ha servido para nada, por lo que se espera que el director deportivo del UCAM Murcia haga varios cambios a lo largo del mercado de invierno.

Nuha, el primero en salir

Tan solo cinco meses después de su presentación oficial como jugador del UCAM Murcia, Nuha Marong se despidió de la plantilla universitaria tras llegar a un acuerdo con el club para rescindir el contrato que les unía hasta el final de temporada. El gambiano no convenció a ninguno de sus dos técnicos, gozando con muy pocos minutos en la primera vuelta. Pese a su poco protagonismo, consiguió marcar dos tantos repartidos en doce partidos de liga y Copa. Con Salmerón no llegó a tener un papel importante, aunque fue con Ballesta cuando su papel fue más secundario que nunca, dejando a Xemi en el puesto de delantero aún estando Manu Garrido tocado. Ya en el último partido ante el Villarreal B, Nuha se quedó fuera de la convocatoria.

La salida del ariete solamente ha sido la primera de las varias que se esperan durante el mes de enero. A priori, otro de los nombres que está señalado es el centrocampista Antonio Caballero. Desde la llegada del zaragozano su puesto de titular ha descendido hasta aparecer en el final de la rotación. Al tener un corte tan parecido al de Armando Corbalán y no habiendo desempeñado buenas actuaciones en toda la primera vuelta, su salida es más que posible en invierno. El otro de los señalados es Johan, que tampoco convence a Ballesta. El canterano, a pesar de ser el único lateral derecho ‘puro’ de la plantilla, no está teniendo muchos minutos. De hecho, Chacartegui, lateral zurdo cerrado, está siendo titular por delante de él, por lo que es probable que el club busque una salida para él también. No ha tenido continuidad Johan en el lateral derecho y no ha podido dar continuidad a su buen curso pasado.

Si hay salidas, evidentemente habrá llegadas. En el lateral derecho, si termina saliendo Johan, deberían llegar dos para ese puesto, ya que Farrando se ha visto que cuenta más como central que como lateral para el nuevo técnico. En el centro del campo, con la posible marcha de Caballero, se buscaría otro centrocampista, pero de un perfil un poco más creativo, más interior y menos cierre, ya que parece claro que Ballesta confía plenamente en Armando Corbalán para esa posición.

En la delantera, con el ya rescindido Nuha Marong, también urge un delantero gol. Quizá sea la pieza más difícil de consegui -y la más cara-, pero el equipo necesita un goleador de garantías para salir del pozo en el que se encuentra. Solo hay que mirar datos para darse cuenta. Xemi Fernández, que se ha desenvuelto más en posición de mediapunta llegador, es el máximo artillero del equipo con siete tantos. El segundo que más lleva es Alberto Fernández con tres, que tampoco es delantero.

Se avecina un mercado de fichajes largo en las oficinas universitarias para intentar evitar la catástrofe. A Pedro Reverte solo le queda una bala para arreglar el desaguisado. Y no puede fallar.