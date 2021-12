El portero y capitán del FC Cartagena Marc Martínez ha ofrecido una entrevista para los medios oficiales del club en la que se ha abierto personalmente un poco más a la afición albinegra. Entre otros muchos otros temas, el meta ha realizado un balance del año 2021 y ha hablado de los próximos objetivos del equipo. «En el primer tramo del año, la temporada pasada, conseguimos el objetivo de la salvación. Esos últimos 10 partidos fueron muy buenos y el final de temporada con nuestro público en ese partido mítico contra el Almería fue muy especial. En esta primera vuelta lo estamos haciendo bien, pero tenemos que seguir porque esto no para», afirma el guardameta.

Marc Martínez ya piensa en el nuevo año y, fuera de lo deportivo, el catalán desea la salud de las personas por encima de todo. «Lo primero y primordial es pedir salud. En los tiempos que corren es lo más importante. Pido que todo el mundo esté bien de salud y que la gente que está pasando por el dichoso virus se recupere. En lo personal, para mi familia también quiero salud y en lo deportivo que sigamos soñando», expresa Marc.

Entre esos sueños de los que habla el portero cartagenerista está el de alcanzar los puestos de play off a final de temporada y, aunque Marc no lo descarta, prefiere ser cauto y enfocarse en el trabajo diario. «Me encantaría que consiguiéramos llegar al play off a final de temporada, pero creo que centrarnos en ese objetivo es equivocarnos. Tenemos que ir partido a partido para ver a dónde llegamos», asegura. El cartagenerismo puede soñar con objetivos más grandes gracias al buen rendimiento del equipo y también gracias al rendimiento de Marc Martínez, que considera que vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. «Este es, sin duda, el momento más determinante de mi carrera. Estoy interviniendo mucho y mis paradas están dando puntos al equipo», asevera el catalán.

Nada más comenzar el año, los de Luis Carrión viajan a Almería para verse las caras con el líder de la liga. Pese al alto nivel mostrado por los andaluces, Marc confía en sus compañeros y asegura que irán a por la victoria. «A Almería vamos a ganar. Este equipo ha demostrado que puede ganar a cualquiera. Aunque el Almería parece intratable, tiene sus puntos débiles y será una semana para trabajarlo bien e ir a Almería a intentar ganar», confirma.

Solo tres días después llega uno de los partidos más especiales y difíciles de la temporada contra el Valencia en Copa, pero el de Barcelona no se deja intimidar. «Queremos hacer historia. Ya lo hicimos en Málaga con el ascenso, el año pasado con la salvación y este año queremos volver a hacer historia para que cuando pasen los años recordemos esa tarde de Reyes histórica», finalizael guardameta.