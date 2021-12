El UCAM se apaga ante el Madrid

Si algo identifica al UCAM Murcia CB esta temporada es su gen competitivo. Vaya donde vaya y reciba a quien reciba es capaz de mantenerse siempre en el partido hasta pelear por el mejor resultado posible. Eso es lo que le ha llevado a estar a una sola victoria de igualar su mejor registro en una primera vuelta en la Liga Endesa. Un triunfo que ayer no pudo lograr frente al Real Madrid (71-80) por la sencilla razón de que no hizo dudar a su rival en ningún momento. El UCAM volvió a ser competitivo, como siempre, pero le faltó dar el golpe definitivo para ir a por la victoria y que aparecieran los miedos en un mermado conjunto blanco.

Y es que ni las dificultades con las que se plantó en la capital del Segura, con las ausencias de Thomas Heurtel, Fabian Causeur y Pablo Laso, por coronavirus, y las dolencias físicas de jugadores como Thompkins o Abalde, ni el buen momento por el que atraviesa el equipo murciano fueron suficientes para frenar al líder de la ACB. El Real Madrid aprovechó su superioridad en el juego interior -con Poirier, Tavares y Yabusele- para cerrar filas, tapar huecos y anular casi todos los puntos fuertes de este UCAM Murcia. Los de Sito Alonso no pudieron desplegar su juego de transiciones rápidas y tuvieron muchas dificultades para anotar de dos puntos ante el poderío madridista.

Los visitantes se llevaron el triunfo con solo dos triples convertidos gracias, en parte, a un Vincent Poirier excelso (24 puntos y 7 rebotes) y al acierto del base William Goss en la primera mitad , quienes noquearon al cuadro universitario. El conjunto blanco logró una renta de diez puntos en la primera mitad que acabó siendo definitiva, ya que al UCAM le faltó en muchas fases del partido, sobre todo en el tercer y el inicio del último cuarto, dar el paso definitivo que hiciera dudar a su rival de sus opciones de victoria frente a un Palacio que registró ayer la mejor entrada de la temporada en su despedida del 2021.

Pese a la derrota, el UCAM mantiene intactas sus opciones de lograr un billete para la Copa del Rey de Granada a falta de tres jornadas para finalizar la primera vuelta y los universitarios se medirán el próximo lunes, 27 de diciembre, al Herbalife Gran Canaria en un partido que puede ser clave para acabar logrado este hito en sus 36 años de historia. La mala noticia del partido ayer fueron los problemas físicos que impidieron disputar la segunda parte tanto al local Sadiel Rojas, aquejado de la rodilla, y los visitantes Rudy Fernández y Carlos Alocén.

En los primeros minutos de partido los protagonistas fueron las pizarras. El Real Madrid, con Chus Mateo a los mandos ante la ausencia Laso, apostó por defender a Isaiah Taylor con Jeffery Taylor, mientras que el conjunto universitario flotaba a Poirier en el poste alto. Y este primer asalto tuvo claro color blanco, ya que el Real Madrid consiguió despegarse en el marcador gracias al acierto del pívot en el tiro y las penetraciones de William Goss. Sito Alonso tuvo que solicitar el primer tiempo muerto a los seis minutos de partido tras el 5-13 en el luminoso, pero el guion no mejoró. Tan solo Taylor, con un triple, y la electricidad de Jordan Davis servían para romper a la defensa del líder de la Liga Endesa, por lo que el técnico universitario buscó cambiar la situación con las primeras rotaciones (7-19). Un triple de Bellas, junto a la mejoría del UCAM en defensa, activaron de nuevo al Palacio y a un conjunto universitario que le dio un mordisco a la renta visitante con otra canasta de Augusto Lima (14-19). Sin embargo, los constantes cambios de ambos entrenadores en la última jugada de la primera parte, donde el UCAM sacaba de fondo y acabó perdiendo el balón y enviando a su rival al tiro libre, dieron ventaja de nuevo al Real Madrid (17-25).

Un triple de Cate y otra canasta de Czerapowicz impulsaron al UCAM en el inicio del segundo cuarto y ayudaron a ‘encender’ de nuevo a la grada con el 24-27. El Madrid, tras solicitar tiempo muerto, regresó a pista con un triple de Rudy bien defendido y ganando la partida en el rebote al UCAM en cada balón dividido. A menos de seis minutos para el descanso, Hanga incrementó la ventaja a diez puntos (24-34), lo que finalmente acabó siendo definitivo, a pesar de que quedaba mucho tiempo por delante. El UCAM, a dos minutos de finalizar la primera parte, fue cuando más cómodo se mostró con lo que estaba haciendo en ataque hasta entonces. Aunque Llull se empeñó en mantener la ventaja (32-39). Además, Poirier, quien acabó con 24 puntos en su casillero particular y con 7 rebotes, siguió castigando cada centímetro que el UCAM le dejaba en la media distancia. Sadiel Rojas, al filo de finalizar este periodo, se retiró dolorido de su rodilla y el canterano Juan Nuñez puso el punto y final a una primera mitad que se llevó el Real Madrid (35-45).

El UCAM arrancó la segunda mitad con Czerapowicz en el quinteto ante los problemas físicos de Rojas, mientras que en el Real Madrid tanto Rudy como Alocén no pudieron regresar tampoco a pista. El equipo universitario se reactivó con un parcial de salida de 4-0 y buscó canastas rápidas a la vez que frenaba al Real Madrid atrás. No obstante, tras los cinco primeros minutos de este periodo, la distancia se mantuvo con el 41-51. El conjunto de Sito Alonso contó con varias oportunidades consecutivas durante estos momentos, pero no las aprovechó y Yabusele, a la contra, realizó un mate y obligó al entrenador universitario a solicitar tiempo muerto. El partido entró en una fase clave a dos minutos y medio de finalizar el tercer cuarto, ya que el UCAM comenzó a poner en aprietos al Real Madrid aunque no conseguía rematar la faena, darle la impresión de que iba totalmente en serio a por la victoria. McFadden rebajó la distancia a siete puntos (50-57) y el guion se torció con la cuarta falta de Augusto Lima. El UCAM logró aguantar atrás en estos últimos compases y fue Davis el que cerró este cuarto con el 52-59.

Más de dos minutos le costó anotar al UCAM su primera canasta al entrar en esta fase decisiva, lo que apagó definitivamente su mejoría en el tramo final del anterior cuarto en un abrir y cerrar de ojos (54-67). El Real Madrid contaba con trece puntos de ventaja a 7:28 para el final del choque, lo que parecía complicado que el desenlace fuese distinto. Sin embargo, dos buenas defensas, y las canastas de Radovic y Cate, devolvieron la esperanza al Palacio y fue Chus Mateo el que se vio obligado a parar ahora el partido (58-67). Un ‘alley oop’ de Tavares, junto a las visitas al tiro libre del Madrid tras una pérdida del UCAM, y la cuarta falta de Taylor volvieron a apagar la reacción local a cinco minutos del final (61-71). El conjunto universitario lo intentó hasta el final, en busca de una machada que parecía lejos, pero también en perder por la menor distancia posible para conservar su buen ‘average’ de cara al término de la primera vuelta y la lucha por la Copa del Rey. Un triple de Isaiah Taylor mantuvo la renta sin cambios ante un Madrid que ya esperaba a que corriera el reloj (66-77). Aunque Jordan Davis dejó el último destello con un mate ante Edy Tavares a un minuto para concluir el partido (71-80).