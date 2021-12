El Yeclano Deportivo venció por la mínima a la Deportiva Minera (2-1), marchándose a navidades sin resolver su problema de fluidez en los partidos de La Constitución. Tonete de penalti a cinco para el final salvó un triunfo que debió ser holgado pero que una pena máxima rival puso en duda en la segunda parte.

El primer acto fue muy plano. Sin terminar de catalogar el juego del Yeclano como malo, lo cierto es que se sucedieron largos y densos minutos insulsos. Y es que los atacantes del equipo de Adrián Hernández parecen sufrir síntomas de covid futbolístico persistente en La Constitución: han perdido el olfato y el gusto que mostraron en septiembre.

No habrá mejor regalo de reyes que el de devolver la mordiente con la que estos mismos futbolistas enamoraron y que no se sabe muy bien por qué todavía no han vuelto a recuperar. Ya sea por el vértigo por agradar a la afición, por blandura mental o por bloqueo ante el exceso hiperbólico emitido desde el banquillo, cuando toca asociarse en tres cuartos de cancha casi siempre se decide mal. Y eso que fue positiva la aportación del nuevo fichaje Manu Costa, pero todavía hay mucho que calibrar en cuanto a movimiento asociativo y telestesia colectiva al cruzar la divisoria. De ocasiones, poco o nada que contar salvo algún intento voluntarioso de Alvarito y de un par de córners sin peligro de la Deportiva Minera.

Sería en el 44 cuando se desequilibrara el choque con un precioso centro de Marcos Álvarez desde la izquierda correspondido con un sensacional remate de cabeza de Salinas para abrir el marcador. Típico gol psicológico al filo del descanso que un Yeclano de los que huele la sangre se habría dado un festín en la segunda parte, pero llegó la relajación.

A falta de quince minutos, Campos Salinas señaló penalti para la Minera que Dylan transformó. Adrián dio entrada a Tonete, que acabó siendo clave en la victoria. Antoñito le puso la bola desde la derecha, y el eterno azulgrana sacó sonrisilla picarona para cubrirla y convertirse en víctima de un penalti que él mismo definió para mantener al Yeclano como subcampeón de invierno con razonables dudas e ilusionantes esperanzas.