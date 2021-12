Triunfo redondo del FC Cartagena ante el CD Mirandés en el Cartagonova que encamina la consecución del objetivo de la permanencia. Los de Luis Carrión se impusieron a su rival desde el comienzo del partido y rentabilizaron al máximo sus ocasiones para endosarle a los de Miranda de Ebro un 3 a 0 claro. Rubén Castro hizo el primero gracias a la gran dejada de Bodiger tras un centro al segundo palo, Cayarga hizo lo propio después de una buena jugada de asociación de los albinegros y de nuevo Rubén Castro cerró la goleada con un auténtico golazo desde fuera del área. El triunfo deja a los de Luis Carrión en octava posición con 30 puntos al final de la primera vuelta de la competición, a 9 del descenso y a tan solo 1 del play off, lo que certifica una primera vuelta ideal.

Comenzó el encuentro entre Cartagena y Mirandés con mucha pausa en el juego. Álex Gallar quiso romper el hielo en un acercamiento al área tras la pared con De Blasis, pero su jugada terminó en nada. El Mirandés, por su parte, demostró estar mejor plantado en el campo durante los primeros minutos y dispuso de una buena ocasión de Rodrigo Riquelme, que se marchó demasiado fácil en dirección hacia el área, pero disparó muy mordido y sin peligro. El Cartagena mostró problemas al inicio del partido para salir de la presión que propuso el equipo de Lolo Escobar e incurrió en errores peligrosos que provocaron más llegadas de los rojillos. Sin embargo, la zaga compuesta por Alcalá y Vázquez defendió con contundencia todos los intentos visitantes.

Pasados los primeros diez minutos de juego, el Cartagena mejoró a merced de las recuperaciones de Yann Bodiger, que firmó un partido descomunal, y comenzó a volcarse sobre el campo rival. Los de Carrión empezaron a encontrar espacios entre las líneas del Mirandés y el equipo cartagenero se sintió cada vez más cómodo en el partido. Sergio Tejera se aprovechó del surtido de balones que recuperaba su compañero en la medular y fue marcando el rumbo de los ataques albinegros. En uno de ellos, el propio Tejera se asoció con Cayarga en la izquierda y puso un centro fallido que se convirtió en una gran ocasión para Bodiger. El francés recogió el rechace del centro y disparó de volea para obligar a Raúl Lizoaín a firmar la parada de la jornada.

En el Cartagonova se respiraba cierto aire de gol y las sensaciones no mintieron a la afición albinegra. Pablo de Blasis sirvió una falta lejana en dirección al área, pero su centro fue rechazado por la zaga rojilla y el balón volvió a sus pies. Al segundo intento, el argentino la colgó al segundo palo, donde entró Bodiger sin oposición. El centrocampista midió los tiempos y dejó la pelota al primer toque a un Rubén Castro que remató a placer en el centro del área pequeña, imposible para Lizoain.

En los minutos posteriores al gol local, el Mirandés intentó contestar y disfrutó de llegadas por ambas bandas que pusieron en compromiso a la defensa albinegra. El equipo de Luis Carrión se vio obligado a replegarse para defenderse de los constantes centros al área del Mirandés, pero solo uno de ellos encontró el remate de Roger Brugué, que se marchó alto sin peligro.

Pese al discreto inicio, los de Carrión dominan el balón y generan peligro muy fácilmente

Tras algunos minutos de dominio visitante, los de la ciudad portuaria volvieron a apretar el acelerador y avisaron con una jugada que a punto estuvo de suponer el segundo tanto. Tejera se asoció en pared con Rubén Castro en la frontal del área y se plantó delante de Lizoain, pero Arroyo arrebató la pelota al centrocampista cuando se disponía a rematar. Julián Delmás finalizó la acción con un disparo demasiado centrado que detuvo el meta achicando espacio al lateral.

No obstante, en la siguiente jugada de ataque a cinco minutos para el descanso, los cartageneros consiguieron uno de los mejores goles del equipo esta temporada y pusieron el segundo en el electrónico. Álex Gallar condujo desde la medular, regateó a dos contrarios y descargó para De Blasis en la frontal. El exjugador del Eibar abrió de primeras a la derecha para Rubén Castro, que cayó a banda, recibió la pelota y se internó en el área marchándose de su par y aguantando el balón hasta el último momento. Delante de Raúl Lizoain y sin ángulo, el ariete paró el tiempo y esperó la llegada de Cayarga para regalarle el gol en bandeja de plata al de Avilés con un pase atrás desde línea de fondo.

Tras el entretiempo, el Cartagena se dedicó a controlar el partido, esperando las llegadas rivales y saliendo con velocidad a la contra. Pedro Alcalá y Pablo Vázquez realizaron un partido magistral en defensa que dejó sin opciones a los rojillos y mantuvo sin preocupaciones a la grada del Cartagonova. Ante la imposibilidad del Mirandés para asediar el área de Marc Martínez, los albinegros se gustaron en posesión y se asociaron en campo contrario con mucho peligro. En una de las mejores jugadas del partido, Cayarga realizó la pared con Bodiger en la frontal, el francés abrió al costado para Gastón y Rubén Castro se quedó a centímetros de volver a anotar. Un minuto después, Castro regateó en la frontal y abrió para Cayarga, pero su centro raso volvió a quedarse sin rematador.

Los buenos minutos de juego del Cartagena encontraron de nuevo el premio del gol por mediación del ariete canario, que cerró el partido con un golazo de delantero super clase. Recibió Rubén Castro de Pablo de Blasis en la frontal del área, la paró entre los dos centrales rojillos y golpeó con maestría y con potencia ajustando el disparo a la parte baja del travesaño para hacer aún más espectacular el tanto.

El Mirandés no arrojó la toalla y siguió intentándolo con numerosos centros al área, pero se topó una y otra vez con el muro defensivo albinegro y terminó desquiciado. Movió el banquillo el técnico cartagenerista para refrescar al equipo y dio entrada a Neskes y Ortuño por Tejera y Cayarga, que lo dejaron todo en el campo. A diez minutos del final también entraron De la Bella y Nacho Gil por Gastón Silva y De Blasis con el partido completamente decidido. Por último, Carrión propició la ovación del Cartagonova a Rubén Castro sustituyéndolo por Mohammed Dauda a cinco minutos para la conclusión del encuentro.

Aunque los de Miranda tuvieron la última -y la más clara del partido para ellos- con un disparo de Camello demasiado centrado, los de Lolo no inquietaron a la parroquia albinegra y se resignaron a la derrota. Con el pitído final y un contundente marcador de 3 a 0, el Cartagena certificó su victoria y sumó tres puntos de oro en la búsqueda de la salvación. El triunfo deja a los de Carrión en la octava posición de la tabla con 30 puntos, diez por encima del descenso y a tan solo 1 de distancia del play off de ascenso a Primera División.

Carrión: «Cuando damos este nivel, disfrutamos todos»

Luis Carrión ha atendido a los medios de comunicación tras el partido y ha expresado su satisfacción por el gran trabajo de los suyos. «El equipo ha estado muy bien hoy, con buen juego y defendiendo bien jugadas de transición, además del buen resultado. Estamos muy contentos con los 30 puntos y queremos mejorar en la segunda vuelta», afirma el entrenador.

El técnico ha analizado el partido más en profundidad y ha dado las que para él han sido las claves de la victoria. «Ellos nos han presionado bien. Después, gracias a eso, hemos encontrado espacios por dentro y hemos sido más verticales. El gol también te ayuda, porque hace que el equipo contrario se tenga que estirar. El equipo ha leído bien el partido y hemos dado un buen nivel de fútbol», asegura un satisfecho Luis Carrión.

Consciente del buen juego mostrado por su equipo en el choque, Carrión se muestra contento, pero no olvida los errores que debe mejorar el grupo. «Cuando estamos a este nivel disfrutamos todos. Somos capaces de hacer buen fútbol. Tenemos nuestras asignaturas pendientes, que es mejorar algunas situaciones que hemos hecho mal en la primera vuelta, pero queremos crecer», asevera.

El técnico, cuestionado por el nivel de Rubén Castro, se deshace en elogios. «Rubén Castro es buenísimo. Tiene gol y encima hace una gran jugada en el gol de Cayarga». Pero Carrión no se detiene solamente en un jugador y elogia a toda su plantilla. «El equipo, en general, ha estado muy bien, pero para mí los tres de dentro han sido espectaculares. He disfrutado viéndolos y no quería ni corregirles. Eso ha hecho que recuperásemos muy rápido y jugásemos muy bien», afirma el jefe del banquillo albinegro.

«Le pido a mis jugadores mejorar en la segunda vuelta»

Ante el vertiginoso comienzo de 2022 en el que los albinegros se enfrentan a Almería, Valencia y Huesca, el técnico se centra en el primer encuentro. «Empezando por el Almería, tenemos que saber que podemos ganarles. Si estamos a este nivel somos capaces de ganarle a cualquiera. Lo que le pido a mis jugadores es que mejoremos la segunda vuelta y que seamos capaces de conseguir más puntos», afirma.

Por último, el entrenador demuestra su inconformismo pese al buen camino que lleva el equipo en cuanto a la puntuación y la situación clasificatoria. «No tenemos los deberes hechos porque yo tengo algún borrón en la primera vuelta. Hemos dado muy buen nivel en casa, pero hemos podido hacer partidos mejores fuera, lo que me hace pensar que podemos mejorar y tenemos que tener ambición. Tenemos una gran plantilla y estoy contento con el trabajo de todos, aunque debemos seguir trabajando porque pienso que hay margen de mejora», finaliza el técnico cartagenerista.