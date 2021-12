El FC Cartagena SAD informa de que ya están a la venta las entradas para el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Valencia CF que se disputará el día 5 de enero a las seis de la tarde. Para este encuentro, se realizarán dos ventanas de compra de entradas repartidas de la siguiente manera:

Hasta el 29 de diciembre solo los abonados del FC Cartagena podrán comprar la entrada en el sitio correspondiente a su abono, tanto de manera física en las oficinas del Club como online por el procedimiento habitual en fccartagena.compralaentrada.com/. Imprescindible presentar el carnet de abonado o el DNI. Los precios de las entradas para los abonados son los siguientes:

- Tribuna Alta y Baja: 20 euros.

- Lateral Alto y Bajo: 15 euros.

- Fondos: 12 euros.

- Niños (5-14 años): 10 euros.

- El simpatizante bebé accede al estadio enseñando el carnet sin asiento asignado.

A partir del 30 de diciembre, los no abonados del FC Cartagena podrán comprar su entrada en el resto del estadio tanto de manera física en las oficinas del Club como online en fccartagena.compralaentrada.com/. El precio de las entradas para no abonados es el siguiente:

- Tribuna Alta y Baja: 40 euros.

- Lateral Alto y Bajo: 25 euros.

- Fondo: 20 euros.

- Niños (0-14 años): 15 euros.

Cabe destacar que a partir del 30 de diciembre los asientos de los abonados que no hayan retirado su entrada se liberarán y se pondrán a la venta para el público en general. Sin embargo, y llegado ese día 30, el abonado mantendrá el precio de las entradas si la compra se realiza en las oficinas del Club. Es decir, a partir del 30 de diciembre, todas las compras de entradas que se hagan online (sea o no abonado) se realizarán con el precio de no abonado.