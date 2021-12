La primera parte de campeonato del Real Murcia ha dado mucho que hablar. Después de la decepcionante campaña de la temporada pasada, en la que el equipo no consiguió meterse en Primera RFEF, este año las exigencias eran máximas aún sabiendo que la dificultad iba a ser altísima.

Y esa ha sido la tónica habitual de la temporada del Real Murcia hasta el momento. Se ha encontrado en un grupo con exigencia altísima, en la que se han vivido momentos de tensión y en la que el equipo -plantilla y cuerpo técnico- han dejado muchas dudas. Por fortuna para el murcianismo, en las últimas jornadas parece que la situación se ha encauzado y el equipo está encontrando los resultados. En los últimos tres partidos, el Real Murcia ha cosechado siete de los nueve puntos y se ha enganchado nuevamente en el grupo de cabeza. Ahora tiene una oportunidad inmejorable para cerrar el año de manera muy tranquila y con la moral por las nubes. Y es que, el Real Murcia se mide hoy al Mancha Real (12.00, La 7) con la ilusión de volver a las posiciones de play off antes del final de año. Es una ocasión más que relevante, tanto por lo anímico como por lo deportivo. Ya decía Mario Simón en la previa que lo que le falta al equipo para terminar de arrancar es conseguir dos victorias consecutivas. Lo cierto es que difícilmente se consiga otra ocasión tan manifiesta como esta vez. Los granas tienen todo a su favor. Juegan en Nueva Condomina, ante un rival teóricamente inferior en puestos de play out y con el condicionante de llegar mejor físicamente a la cita, ya que los jienenses jugaron el pasado jueves un exigente partido de Copa del Rey ante el Granada de Primera División, consiguiendo dar la campanada venciendo a los de Robert Moreno. Como premio, el Mancha Real avanzó a los dieciseisavos de Copa para enfrentarse al Athletic Club.

La recogida solidaria sigue en la puerta 0 del campo El Real Murcia ha colaborado durante toda la semana en una recogida de juguetes solidaria para que todos los niños puedan disponer de un juguete en Navidad. A todos los aficionados que han llevado un juguete, se les ha dado una entrada infantil para el partido de hoy. Esa recogida seguirá hoy en la puerta 0 de Nueva Condomina desde las 10.00 horas, donde habrá pajes reales para que los niños puedan depositar la carta a los Reyes Magos. La FEPEMUR repartirá monas para todo el que lleve un juguete.

No será un partido ni mucho menos fácil, pues a pesar del cansancio acumulado que pueda traer el Mancha Real, no se fía Mario Simón por el subidón que puede suponer eliminar a un equipo de Primera. Tampoco es de fiar el Real Murcia en estas situaciones. Cuando todo está a favor para sumar de forma consecutiva, siempre se consigue un resultado adverso que le hace dar dos pasos hacia atrás. Aún no ha conseguido el Real Murcia enlazar dos victorias a pesar de que ha tenido oportunidades francamente buenas para hacerlo. Tampoco ayuda el hecho de que el equipo lleve sin ganar en Nueva Condomina desde el pasado 3 de octubre, ante el Alzira.

Para el encuentro, Mario Simón no podrá contar con la baja de Juan Fernández por acumulación de amarillas, y Julio Gracia es duda hasta última hora por problemas musculares. Es clave que el sevillano pueda llegar a tiempo, ya que en forma, ha demostrado ser de los que más calidad tienen del equipo.