En directo: UCAM Murcia CB-Real Madrid

Primer cuarto

En los primeros minutos de partido los protagonistas fueron las pizarras. El Real Madrid, con Chus Mateo a los mandos tras la ausencia por covid de Pablo Laso, apostó por defender a Isaiah Taylor con Jeffery Taylor, mientras que el conjunto universitario flotaba a Poirier en el poste alto. Y este primer asalto tuvo claro color blanco, ya que el Real Madrid consiguió despegarse en el marcador gracias al acierto del pívot en el tiro y las penetraciones de William Goss. Sito Alonso tuvo que solicitar el primer tiempo muerto a los seis minutos de partido tras el 5-13 en el luminoso, pero el guion no mejoró. Tan solo Taylor, con un triple, y la electricidad de Jordan Davis servían para romper a la defensa del líder de la Liga Endesa, por lo que el técnico universitario buscó cambiar la situación con las primeras rotaciones (7-19). McFadden, Czerapowicz y Tomás Bellas ingresaron a pista. Un triple del base, junto a la mejoría del UCAM en defensa, activaron de nuevo al Palacio y a un conjunto universitario que le dio un mordisco a la renta visitante con otra canasta de Lima (14-19). McFadden, con su primer triple, cortó la reacción de los madridistas. Sin embargo, los constantes cambios de ambos entrenadores en la última jugada de la primera parte, donde el UCAM sacaba de fondo y acabó perdiendo el balón y enviando a su rival al tiro libre, dieron ventaja de nuevo al Real Madrid (17-25).

Segundo cuarto

Un triple de Cate y otra canasta de Czerapowicz impulsaron al UCAM en el inicio del segundo cuarto y ayudaron a 'encender' de nuevo a la grada con el 24-27. El Madrid, tras solicitar tiempo muerto, regresó a pista con un triple de Rudy bien defendido y ganando la partida en el rebote al UCAM en cada balón dividido. El acierto de William Goss permitió depegarse de nuevo al conjunto blanco y una canasta de Hanga elevó la distancia a los diez puntos a 5:44 minutos del descanso, lo que provocó el segundo tiempo muerto de Sito Alonso (24-34). McFadden y Lima lograron acercar de nuevo al cuadro murciano y Rudy se retiró lesionado cuando su equipo quería pegar otro tirón en el marcador. El UCAM, a dos minutos del descanso, fue cuando más cómodo se mostró con lo que estaba haciendo en ataque, aunque Llull se empeñó en mantener la ventaja (32-39). Poirier siguió castigando cada centímetro que el UCAM le dejaba en la media distancia y Sadiel Rojas también se retiró por un golpe en su rodilla antes de finalizar una primera parte a la que le puso el broche una canasta del visitante Juan Nuñez (35-45).

Tercer cuarto

El UCAM arrancó la segunda mitad con Czerapowicz en el quinteto ante los problemas físicos de Rojas, mientras que en el Real Madrid tanto Rudy como Alocén no pudieron regresar tampoco a pista. El equipo universitario se reactivó con un parcial de salida de 4-0 y buscó canastas rápidas a la vez que frenaba al Real Madrid atrás. No obstante, tras los cinco primeros minutos de este periodo, la distancia se mantuvo con el 41-51. El conjunto de Sito Alonso contó con varias oportunidades consecutivas durante estos momentos, pero no las aprovechó y Yabusele, a la contra, realizó un mate y obligó al entrenador universitario a solicitar tiempo muerto. El partido entró en una fase clave a dos minutos y medio de finalizar el tercer cuarto, ya que el UCAM comenzó a poner en aprietos al Real Madrid aunque no conseguía rematar la faena. McFadden rebajó la distancia a siete puntos (50-57) y el guion se torció con la cuarta falta de Augusto Lima. El UCAM logró aguantar atrás en estos últimos compases y fue Davis el que cerró este cuarto con el 52-59.