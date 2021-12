Mejoró, dio una buena imagen y posiblemente mereció la victoria, pero el Águilas FC solo pudo sumar un punto en su visita a Melilla (1-1), que no es suficiente para las necesidades que tiene el equipo costero. Los locales apenas generaron ocasiones de gol y ofrecieron una imagen diferente a los últimos partidos, dominaron en gran parte del partido el esférico, con verticalidad y llegando al área rival con opciones, pero el gol es una de las asignaturas pendientes con las que se marcha de vacaciones de Navidad el equipo que entrena el director deportivo Gaspar Campillo, quien presentó varios cambios de posiciones de los jugadores y quien seguro que tiene en la agenda una larga lista de tareas para este periodo de parada navideña y para la próxima apertura en enero del mercado de fichajes.

El empate, además de las buenas sensaciones, sirve de poco en la clasificación, puesto que los costeros continúan en la zona baja de la clasificación, a pesar del buen partido que realizaron en la Ciudad Autónoma, siendo mejores en un gran tramo del partido. Tan solo en los minutos posteriores a encajar el gol local, los de Gaspar Campillo se salieron del partido, pero tras esos instantes volvieron a dominarlo.

La imagen de los costeros fue muy buena en el arranque de la cita, controlando el esférico y llegando al área local y creando problemas al portero Ballester. Abel Molinero, que se situaba de enganche, era quien dirigía las operaciones de ataque. Él era quien nada más comenzar la cita triangulaba con Toni Jovic (situado de delantero), quien daba continuidad a la jugada con Uri (posicionado en el lateral derecho), para profundizar con Cellou, quien no llegó por muy poco. Fue un aviso de intenciones de los costeros. A los diez minutos de nuevo en una jugada que arrancaba Abel Molinero, Mounir centraba, pero Toni Jovic remataba ajustado. La réplica local llegaba con un lanzamiento de Fran Núñez, quien quiso colocar el balón solo ante Iván Buigues, quien reapareció después de seis jornadas tras superar su lesión por la rotura de un dedo del pie, pero el portero enviaba a córner. Fue una de las pocas aproximaciones con peligro de los locales, quienes veían como los murcianos les ganaban en intensidad y ocasiones. Junior Loussoukou fue quien marcó el terreno en la medular, robando todos los balones que pasaban por la zona ancha y comenzando la elaboración con la ayuda de Abel Molinero, que se convertía en el director de las jugadas ofensivas. Fue Loussokou quien centraba al cuarto de hora, pero Toni Jovic remataba alto; otro centro del lateral aguileño Juanjo no llegó a rematarlo Cellou. Pero entre estas ocasiones se llegó al minuto 21, cuando en una jugada bien llevaba por los locales, basculaban el esférico de la banda izquierda a la derecha, moviendo la defensa costera y facilitando que un centro de Kike López lo rematara Parla a gol libre de marca. Se adelantaron los norteafricanos y los de Campillo se quedaban fuera del partido sin hacer el fútbol que estaban realizando hasta el momento. Olvidando la creación para pasar a los balones largos y a las acciones individuales, así llegó el gol del empate. Cellou entraba en el área visitante y tras un regate y una cinta a un defensor, logró un lanzamiento que servía para que el partido llegara al descanso con empate.

Tablas en el marcador que no se movería durante el segundo periodo, a pesar de las intenciones ofensivas de los costeros, que imprimiendo una mayor intensidad que los locales, conseguían que todos los balones divididos fueran de Loussoukou o de Carlos López, quienes provocan las indecisiones del equipo de Manolo Herrero y las ofensivas costeras. Aunque los locales dispusieron de pocas llegadas, también pudieron volver a adelantarse en el marcador, como la ocasión que tuvo Del Campo, quien rompía el fuera de juego y llegaba solo ante Iván Buigues, pero seguro que hasta horas después del partido se estuvo preguntando cómo pudo enviar el balón alto. También pudieron desnivelar el marcador los costeros, pero no acertaron con el remate, otra de las asignaturas pendientes para la Navidad. Un centro de Juanjo no lo llegó a rematar Chumbi, quien no fue titular en esta ocasión y entró en el campo en el 54 sustituyendo a Molinero; Carlos López remataba para que detuviera Ballester; y un centro desde la derecha de Uri, tampoco acertaron a finalizar con éxito la jugada ni Rafa Chumbi ni Kalu Uche. Por lo que la última cita de este año finalizó con un punto para cada equipo.

Ficha técnica

UD Melilla: P. Ballester, Jordan Hernández (Alí, 60´), S. Chica, David Amez, P. Romero, Parla, Cissé (Ligio, 78´), A. Parra (Fran, 78´), Fran Nuñez (J.A. González, 60´), Kiko López, Del Campo (Iker Hernández, 70´).

Águilas FC: Iván Buigues, Uri, Ramón Arcas, Gaffoor, Juanjo, Carlos López, Junior Loussoukou, Cellou (Alex Pilas, 78´), Abel Molinero (Chumbi, 54´), Mounir (Kalu Uche, 78´), Toni Jovic (Iñigo Brrenetxea, 60´).

Goles: 1-0, mit. 21, Parla; 1-1, mit. 40, Cellou.

Árbitro: Hernández Maestre (Colegio andaluz). Mostro la cartulina amarilla a los locales Parra y Ligio; y a los visitantes Mounir, Gaffoor, Junior Loussokou.

Incidencias: Álvarez Claro, con unos 400 aficionados en las gradas.