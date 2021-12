Cartagena vuelve a vivir una fiesta del fútbol en la Copa del Rey. Cuatro años después del último enfrentamiento de los albinegros contra un equipo de Primera División, el FC Cartagena se ve las caras nada más y nada menos que con el Valencia, ocho veces campeón de la competición y cuarto mejor equipo histórico del fútbol español. La eliminatoria, a partido único, se disputará en la semana del 5 de enero en el Cartagonova dado que el nuevo formato de la competición favorece al equipo de menor categoría con la ventaja de jugar como local.

El sorteo de la Copa de Rey ha propiciado un enfrentamiento tan bonito como inédito, ya que FC Cartagena y Valencia CF nunca antes se han enfrentado en partido oficial, aunque el equipo valenciano sí jugó contra el Cartagena FC y el extinto Cartagena Foot-ball Club o Cartagena CF. La primera vez que el club ché se vio las caras contra un equipo cartagenero fue en la temporada 1927-28, cuando Cartagena Foot-ball Club -así se llamaba en ese momento- y Valencia CF disputaron la Copa del Rey durante los grupos previos a las eliminatorias. En estos grupos, cada equipo ganó su partido como local, con el idéntico marcador de 4 a 0. Ya en una época más reciente, los valencianos se enfrentaron en Segunda División con el Cartagena FC en la temporada 1986-87, ganando el Valencia en Mestalla 2 a 1 y también en El Almarjal por 0 a 1.

El caprichoso sorteo ha generado también un problema de calendario. El Cartagena tenía fijado su partido de la jornada 22 de liga ante el Almería -previo al choque de Copa- el lunes 3 de enero, una fecha que ya era la segunda tras una modificación de LaLiga. Esta fecha obligaba al Cartagena a jugar su partido de Copa el jueves 6 para disponer, al menos, de tres días de descanso. Sin embargo, el Valencia disputa su partido liguero del fin de semana siguiente frente al Real Madrid el 8 de enero, con lo que el día 5 es su fecha límite para disputar el encuentro de Copa y disfrutar de tres días de descanso. La solución ha sido modificar de nuevo la fecha del enfrentamiento entre Almería y Cartagena, adelantándolo al domingo 2, lo que ha beneficiado a la afición albinegra, que pedía este cambio para poder acudir al partido más cercano de su equipo fuera de casa. De esta forma, el único día disponible para el partido ante el Valencia es el miércoles 5 de enero.

Los dieciseisavos de final, en los que se enfrenta el conjunto albinegro al Valencia, son el techo de los cartageneros, ya que nunca han llegado más lejos en el torneo del KO. Tan solo en dos ocasiones han alcanzado los del Cartagonova los dieciseisavos, encontrándose a FC Barcelona en la temporada 2013-14 y al Sevilla en el curso 2017-18. Ambos equipos apearon a los cartageneros por un amplio margen y firmaron su eliminación en la ronda que, por ahora, supone el máximo logro del FC Cartagena en Copa.

Luis Carrión: "Ante el Mirandés podemos alejarnos del descenso y tenemos que dejarnos la vida"

El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al sorteo de Copa del Rey y previa al partido frente al Mirandés en liga. El técnico asegura que, aunque el Valencia es un gran equipo, confía en los suyos para avanzar de ronda. «El Valencia es un rival difícil. La gente estará ilusionada con el enfrentamiento y nosotros haremos lo posible por pasar. Con respeto a todo el mundo, hoy en día se le puede ganar a cualquiera», afirma.

Luis Carrión ha hecho balance de la primera vuelta, que termina con el último partido del año frente al Mirandes. «Hemos hecho algunas cosas muy bien, sobre todo en casa. Hemos ido evolucionando y mejorando, lo que no siempre va de la mano de los resultados, pero cada vez estamos mejor en cuanto a juego. Hemos hecho una buena labor en casa, fuera hemos hecho algunos partidos buenos y otros no tan buenos. Tenemos que mejorar eso pero creo que si acabamos con 30 puntos es una buena primera vuelta», explica. Además, el entrenador añade que quiere mejorar la puntuación del equipo en la segunda mitad de la temporada «En la segunda vuelta tenemos once partidos en casa y tenemos que superar la puntuación de la primera», asevera el entrenador.

Con respecto al próximo equipo que visita el Cartagonova, el CD Mirandés, el jefe del banquillo albinegro halaga a los de Miranda de Ebro. «Tiene varios jugadores muy jóvenes que, el día de mañana, serán de alto nivel. Eso hace que a veces juegan un fútbol increíble y otros días tienen alguna duda más. Su modelo de juego me gusta y si no estás al cien por cien te domina y te puede ganar, pero si nosotros estamos al cien por cien tendremos muchas situaciones en campo contrario y esperamos ganar», expresa el catalán.

El partido de este domingo no solo cierra la primera vuelta, si no que también es el último partido de 2021. Carrión espera ganar para brindar a su afición un buen fin de año y para firmar 30 puntos en la clasificación. «Tenemos ganas de darle una alegría a la afición y a nosotros mismos. Es un partido muy importante que te puede poner más cerca del play off que del descenso y tenemos que dejarnos la vida», asevera.

Por último, Carrión ha explicado cómo afronta el club el inminente mercado de fichajes de invierno. «El equipo ha funcionado bien pero siempre miras intentar mejorar. En este mercado no tenemos tantas urgencias como en el pasado, pero sí tenemos la necesidad de mejorar. Hay que intentar traer los mejores jugadores que se pueda y miramos en todas las posiciones. Si no hay nada que mejore, no haremos nada, porque yo estoy muy contento con mis jugadores y creo que tienen margen de mejora», finaliza Luis Carrión.