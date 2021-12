El calendario no da ningún tipo de respiro al UCAM Murcia. Si la semana pasada se enfrentaron a un Albacete que luchaba por aspirar al liderato -y que finalmente consiguió-, esta jornada pasará exactamente lo mismo con el Villarreal B (21.00, Footters). El filial del submarino amarillo intentará retornar al primer puesto de la clasificación, aquel que mantenían prácticamente desde el comienzo de liga, pero que perdieron con su último tropezón y la victoria del Albacete.

El UCAM Murcia lleva un ‘rally’ de partido de mucho nivel. Todos los huesos duros le han tocado en el mismo tramo de la temporada. Y eso ha coincido con la llegada de Salva Ballesta al banquillo, que ha tenido que probar cosas contra rivales que no han tenido piedad. Ya se ha enfrentado al Nàstic, Atlético Baleares o Albacete, todos favoritos a entrar en play off. Hoy le toca verse las caras contra un rival que ha estado todo el curso en primera posición y que apabulló a todos con su fulgurante comienzo. Los pupilos de Miguel Álvarez comenzaron ganando ocho de los primeros nueve partidos de liga. Una cifra escandalosa en una categoría en la que apenas nadie conseguía enlazar dos triunfos. Pero afortunadamente para la emoción de la liga y para el resto de equipos de la categoría, las jóvenes estrellas del Villarreal han mostrado su parte más humana en los últimos partidos, habiendo perdido cuatro de los últimos seis, lo que le han hecho perder todo el colchón que habían conseguido y caer a la segunda plaza. Aún así, Salva Ballesta, ha advertido del gran equipo que tiene la cantera del Villarreal. «Es una de las mejores canteras de España, de eso no hay duda. Creo que están haciendo un gran año. Son jugadores verticales y valientes que incluso te juegan a un toque. Con dinámica de lo que siempre ha sido idea de Villarreal y con una claridad y un potencial ofensivo importante», mencionaba. Tan poderosos son en la parcela ofensiva que, con 28 tantos, son el equipo más goleador del Grupo V, con Arana como máximo artillero con siete dianas.

Si ya de por sí, este sobre el papel era uno de los partidos más complicados del calendario, la situación del UCAM Murcia agrava aún más las cosas. Tan solo ha ganado el equipo universitario un partido desde la llegada del zaragozano, lo que le ha hecho instalarse un poco más en los puestos de descenso. Y cada semana que pasa, las distancias se van haciendo un poco más grandes. Aún así, Ballesta está tranquilo por cómo ve trabajar al equipo y muestra confianza absoluta en lo suyos. «Confío mucho en este grupo de jugadores. Si ves bien lo que estamos encajando, hay mucha fortuna. Por muy bien que se esté trabajando, en esto mandan los resultados. Hay que intentar volver a la senda de los resultados positivos lo antes posible», explicaba.

Aparte de la mala fortuna del calendario que le ha tocado, Salva Ballesta también habló de las lesiones como impedimento a una mejora, por lo que tendrá que tirar del filial. «Hay bajas. Moyita y jugadores tocados. Llevaremos algunos jugadores del filial y no sólo por las circunstancias. Se lo están ganando. Entrará en la convocatoria quien lo merezca, quien muestre ambición», exponía.