El UCAM Murcia CB recibe este domingo al Real Madrid en el Palacio de los Deportes (18.30 horas, #Vamos). Es uno de los partidos más esperados por la afición todas las temporadas, aunque en esta ocasión solo podrán asistir unos 5.000 seguidores por las limitaciones por la pandemia. Además, este año será más especial por la buena trayectoria del conjunto que dirige Sito Alonso, que está ya con ocho victorias y muy cerca de conseguir la clasificación para la Copa del Rey tras obtener hace una semana en Burgos el octavo triunfo de la temporada.

"Siempre es el momento propicio para enfrentarte al Real Madrid y quizás este año mucho más, pero un partido así todo jugador quiere estar. El momento nunca lo puedes elegir, pero siempre tienes que admitir que es el mejor. Pero ahora, por las circunstancias, creo que es el mejor momento para todos. No creo que sea muy determinante que ellos hayan jugado dos partidos esta semana de Euroliga por los medios que tiene el Real Madrid, que puede viajar el mismo domingo a Murcia y subsanan el cansancio con este tipo de alternativas. Nosotros tenemos que hacerles ver que estamos esperándoles, pero va a tener una gran dificultad el partido y para eso tenemos que hacerlo perfecto, desde nosotros hasta esa conexión con la grada", ha comentado Sito Alonso sobre el enfrentamiento, quien posteriormente ha añadido que "es imposible ganar al Real Madrid sin un ambiente fuerte y más con la solvencia que están demostrando este año, que están jugando de una manera excelente".

El preparador también ha restado importancia al hecho de que el Real Madrid no pueda contar con Heurtel: "Todas las situaciones en las que un jugador falte son importantes. Al Real Madrid le gustaría que estuviera aquí Heurtel, pero se protegen con una plantilla más larga. La vuelta de Randolph le das un impulso muy grande, y esas bajas han hecho dar un paso adelante a otros". De hecho, ve al conjunto blanco "con la ilusión suficiente para sobreponerse al covid y ha ganado a los dos rivales de Euroliga que ha tenido, que no era ninguno de los dos fácil. Por eso es un reto magnífico para todos este partido y más con todos los apoyos que estamos recibiendo. Nosotros tenemos que poner la ilusión suficiente para competir contra un rival de la entidad del Real Madrid".

También ha hecho referencia el técnico del UCAM a Yabusele: "Hace mucho tiempo que no veía un jugador de esas características, de su tamaño y capacidad, con mucha energía y que después de estar unas semanas sin jugar, es determinante. En muchos partidos es decisivo en la última jugada. Está adquiriendo un papel de protagonismo que da un empuje diferente al Real Madrid. Además, el nivel de Rudy, las características y sensaciones de Llull, la aportación Randolph... Todo ello da lugar a que estamos enfrentándonos a un rival ante el que si no damos el cien por cien, no vamos a poder competir".

Esta semana también se ha anunciado la renovación de Jordan Davis por dos temporadas, un hecho que también ha valorado en rueda de prensa Sito Alonso: "La relación del club con Jordan, desde todos los estamentos, es muy especial. Y cuando un jugador ha tenido muchos cambios de equipo y ha encontrado aquí en Murcia el sitio donde piensa que es mejor para su progresión, es una algo sensacional. Jordan apuesta por la continuidad en vez de esperar porque es un jugador que ahora mismo podría aguardar a una oportunidad al final de temporada, pero tiene compromiso y eso muestra el trabajo que hace a nivel de maduración. No se parece en nada el jugador que llegó y eso es por el trabajo que ha hecho. Estoy encantado que un chico como él forme durante más tiempo parte de la familia de UCAM Murcia".

Por último, considera que la clave de la buena trayectoria de esta temporada está en la continuidad: "El éxito deportivo, entre comillas, porque para mí los éxitos son evaluables en función de quién los evalúa, porque cada uno tiene un nivel que quiere alcanzar y no todo el mundo tiene que tener la misma opinión, está en renovar a todos el año anterior. Tuvimos la suerte de que llegaran con la pandemia Taylor y Webb, que encajaron, aunque no tanto como ahora, pero encajaron y ese mantenimiento ha hecho que los mecanismos funcionen mejor".