El futbolista del UCAM Murcia B, José Javier Ros, más conocido como Monas en el ámbito futbolístico, ha anunciado a través de sus redes sociales que se ve obligado a dejar el fútbol, al menos para lo que resta de temporada tras ser diagnosticado de pericarditis. "No esperaría nunca escribir esto tan pronto, pero mi corazón ha dicho hasta aquí", escribía en las primeras palabras de su comunicado. "Tendré que apartarme de los terrenos de juego lo que resta de temporada. Siempre se puede estar peor, pes simplemente un bache que se superará con una sonrisa de oreja a oreja".

El delantero de 22 años llegó este verano al filial universitario procedente del Bullense, con el que consiguió meter cuatro goles en 17 partidos. Será una baja sensible para Pato, pues este año estaba actuando en el papel de revulsivo, actuando en ocho partidos de Tercera RFEF.

El jugador, muy querido por el staff y el resto de compañeros, quiso acordarse del vestuario. "Mis compañeros me van a seguir teniendo aquí para todo lo que necesiten. Me siento orgulloso de poder estar junto a vosotros en un vestuario como este. Tengo claro que los resultados van a llegar y van a conseguir el premio que se merecen", decía, a la vez que añadía para todos sus compañeros de profesión que "aprovechen cada entrenamiento como si fuera el último de vuestras vidas, nunca sabes lo que puede pasar".

El joven futbolista terminaba su comunicado con un mensaje optimista y mostrando su buen estado de salud. "Estoy bien, me siento fuerte", escribía. "A veces la vida nos pone estas cosas, y lo único que sé es que he superado cosas más difíciles. Es solo una pequeña piedra en el camino. ¡Volveré pronto! Fútbol, me queda mucho por darte", cerraba.