No comenzará el mercado invernal hasta el próximo 1 de enero, sin embargo, tiene tantos déficit la plantilla del Real Murcia, que en las oficinas del club murcianista llevan ya más de un mes contando los días para que se abra la nueva ventana de fichajes. Mario Simón, que se ha visto perjudicado por la mala planificación llevada a cabo por Manolo Molina, es el que más desea que lleguen caras nuevas. Pero no es el único. Los aficionados esperan que los Reyes Magos les dejen bajo el árbol varios jugadores que aporten la experiencia y el caché que no aparecen por ningún sitio. Visto lo visto, el propio Agustín Ramos, presidente de la entidad, se ha comprometido a hacer un esfuerzo económico para que la plantilla dé el salto de calidad que todos desean.

Pero no todo es la llegada de fichajes a la casa grana. Porque para poder reforzar al equipo primero habrá que despedir a alguno de los futbolistas que forman parte del grupo dirigido por Mario Simón. ¿Y quiénes serán los nominados? Si solo miramos la lista de jugadores con menos minutos, no habría duda en señalar a Guille Lozano, Rognny y Bertomeu, los tres canteranos que el pasado verano dieron el salto a la primera plantilla. Sin embargo, abrir la puerta a los más jóvenes no solucionaría ninguno de los problemas de Mario Simón. Y es que, aunque el técnico echase la cruz hace muchas jornadas a los cachorros murcianistas, todos ellos ocupan fichas sub-23, y lo que necesita prioritariamente el Real Murcia es liberar plazas sénior. Ese será el gran problema de Manolo Molina. Sin ningún hueco sénior -Alberto López ocupó el puesto dejado por Antonio López-, y con solo una ficha sub-23 disponible, al director deportivo le tocará dar bajas a algunos de los futbolistas que él mismo fichó el pasado verano y que se han convertido en un auténtico fiasco. Esa será la primera de sus tareas, la segunda conseguir que esas rescisiones cuesten lo menos posible al club, algo que tampoco supo hacer en verano, cuando no fue capaz de sacar a Pablo Haro, el único futbolista con contrato en vigor -al margen de los canteranos- que no entraba en los planes de los técnicos. A la espera de ver lo que ocurre con los futbolistas sub-23, porque no sería descartable que alguno de ellos pidiese la salida para abandonar el ostracismo al que los ha castigado Mario Simón, el debate está ahora en los nombres de los jugadores sénior que serán nominados a abandonar el club. Aunque adivinar a los futbolistas que encabezan esa lista de posibles descartes es más bien sencillo. En uno de los primeros puestos aparecerá el rumano Sergiu Popovici. El lateral, fichado en verano tras varias semanas de prueba, lleva ocho jornadas sin entrar en una convocatoria. Acumulando más críticas que minutos, su situación quedó todavía más en entredicho cuando a finales de noviembre se firmaba a Alberto López, el tercer lateral izquierdo de la plantilla y que en apenas unos días ha adelantado tanto a Popovici como a Luis Madrigal. En esa lista de nominados también tiene muchas papeletas de estar Ismael Athuman. El centrocampista, que llegó en los últimos días de verano para cubrir la marcha de Youness, podría ser de los primeros en salir en enero. Le costó entrar en el equipo al llegar en muy baja forma, y cuando Mario Simón le dio la oportunidad tampoco la aprovechó, mostrando desidia y falta de compromiso. Hasta en nueve partidos se ha quedado sin jugar un minuto, y solo en cuatro ha sido titular, el último en El Rubial, donde por primera vez jugó en el centro del campo y donde no dejó sensaciones tan malas como en sus participaciones anteriores. Posiblemente ese encuentro ante el Águilas sea de los últimos que le veamos con la camiseta grana. La necesidad de reforzar el centro del campo y teniendo en cuenta que el keniata ocupa ficha sénior, lo normal es que sea uno de los elegidos para hacer las maletas. No es Athuman el único jugador señalado en el centro del campo. Javi Saura también forma parte de esa lista de nominados. Todo dependerá del número de fichajes que finalmente haga el Real Murcia y del perfil de los jugadores que lleguen. Pero la posición donde más apuntan las miradas es la del ataque. Aunque Andrés Carrasco está respondiendo, ni los extremos ni el resto de delanteros han marcado diferencias. De hecho, Pablo Haro, descartado completamente para Mario Simón, ha adelantado por la derecha a todos ellos. Esa zona del campo es la que más reforzada será en el mercado invernal, o esa es la idea del club, y para hacer hueco habrá que dar bajas. Casi con toda probabilidad saldrá Boris, el delantero por el que apostó Mario Simón al no convencerle Silvente. Pero al ser el atacante sub-23, pocos problemas se van a resolver. Algo parecido a lo que ocurriría si se saca a Juan Fernández, otro de los jugadores que está pasando totalmente desapercibido. Le tocará a Manolo Molina dar un paso más y ahí es donde podría aparecer el nombre de Fran García, que pasaría de ser el gran fichaje del verano a verse de golpe en la lista de descartes. Y es que su protagonismo no ha sido el esperado. De hecho, quitando las tres primeras jornadas, en las que dejó detalles, en lo que va de temporada no ha sido nada determinante, irregularidad que le ha llevado al banquillo. 