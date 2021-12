El UCAM Murcia CB ha empezado a poner cimientos para el futuro mucho antes que otras temporadas. El anuncio de una renovación en el mes de diciembre es atípico y casi nunca se había dado. Ayer, en la semana previa al choque contra el Real Madrid del próximo domingo en el Palacio (18.30 horas) y tras el triunfo en la pista del San Pablo Burgos, la entidad sorprendió con el anuncio de la renovación por dos temporadas de Jordan Davis, cuyo contrato concluye el próximo verano. De esta forma, se une a Nemanja Radovic y Augusto César Lima entre los jugadores con compromiso para el siguiente ejercicio deportivo, aunque en todos los casos hay cláusulas de salida que nunca desvela la entidad.

En la misma rueda de prensa donde el UCAM presentó la continuidad por noveno año de Estrella de Levante como uno de los patrocinadores, el director general, Alejandro Gómez, comunicó el acuerdo con el estadounidense con pasaporte de Azerbaiyán. Para justificar este movimiento, el madrileño dijo sobre Davis que «tiene una capacidad para mejorar increíble y es una gran persona, alguien muy implicado con el proyecto, y estamos convencidos de que tenemos el mismo objetivo, que es crecer. Con su trabajo, dedicación y compromiso con el vestuario, seguro que lo conseguiremos. Se trata de un jugador muy especial para mí», indicó.

El jugador de 24 años está promediando esta temporada 10,2 puntos en casi 20 minutos de juego por partido, además de aportar 3,1 asistencias. Davis, quien protagonizó un borrón en su trayectoria en el equipo de Murcia hace dos semanas por la jugada en la pista del Joventut de Badalona que le costó el triunfo a su equipo por una antideportiva en el último minuto, afirmó sentirse «muy feliz, y cuando uno se siente cómodo en un sitio, lo más normal es que quiera continuar. Para mí es muy importante esta renovación», expresó.

Davis relató varios factores que le han ayudado a tomar esta decisión sin esperar al verano, donde de culminar una buena temporada, podría conseguir un contrato más importante económicamente. Para él hay dos figuras clave: «Tanto Alejandro como Sito Alonso me han recibido con los brazos abiertos», dijo, para desvelar que «antes de los partidos, Alejandro Gómez me da confianza y me anima a ser agresivo frente a la canasta, a ser creativo, y el hecho de que él siempre me haya mostrado ese respeto, me hace seguir creciendo, por eso la decisión de seguir es fácil de tomar», comentó. Del técnico llegó a decir que «es como mi padre aquí» y considera que «ha sido una figura muy importante para el desarrollo de mi juego porque me demuestra confianza en mí. Algo que siempre me remarca es que no hay que ser perfecto en el juego, que los errores son parte del mismo, y que lo importante es jugar al cien por cien».

El jugador se mostró encantado con la vida en la ciudad de Murcia. «Siempre le comento a mi familia que cuando termine mi carrera deportiva, me podría retirar a vivir aquí porque el tiempo es increíble, se vive muy bien. Mi familia va a empezar ahora a visitarme y van a disfrutar mucho. Mi padre, al que siempre le mando fotos de todos los sitios de Murcia, me ha dicho que quiere retirarse aquí también».

Juan Núñez, el joven talento que sustituirá a Heurtel Juan Núñez es la última perla surgida de la prolífica cantera del Real Madrid. Se trata de un base imaginativo, ingenioso, al que muchos comparan con Facundo Campazzo por su capacidad de dar asistencias inverosímiles, aunque su envergadura (1,91) es mayor al argentino. Él será el encargado de sustituir el próximo domingo en el Palacio la ausencia por coronavirus en el conjunto blanco de Thomas Heurtel. Núñez ya ha debutado tanto en Liga Endesa como en Euroliga dando muestras de la gran calidad que atesora pese a tener solo 17 años de edad. Sin ir más lejos, el pasado martes, en el encuentro que el Madrid ganó al Alba Berlín, logró una canasta de espaldas al aro que levantó al público de sus asientos. Núñez, que se formó en la cantera del Alcorcón y que con anterioridad jugó al balonmano, llegó al Real Madrid en 2015. Fue MVP de la Euroliga júnior, categoría a la que sigue perteneciendo en la actualidad, aunque en la actualidad está más en la dinámica del primer equipo, con el que debutó el pasado mes de junio en un partido de las semifinales del play off por el título. Esta campaña disfrutado de minutos en siete partidos.

Ahora quiere festejar su continuidad con un triunfo el domingo ante el Real Madrid, pero tiene los pies en el suelo: «Por supuesto que sería genial celebrar la renovación con una victoria ante el Real Madrid, pero mejor que nos centremos en ir a tope en los entrenamientos», comentó, para terminar diciendo que «nadie habla de Copa del Rey en el vestuario» pese a que el objetivo está muy cerca, quizás a un solo triunfo más.

Entradas agotadas al limitarse el aforo a 5.500 espectadores

La sexta ola del coronavirus va a provocar el regreso a las limitaciones en los aforos de las instalaciones deportivas a cubierto. Por ello, el UCAM Murcia CB ha anunciado que las entradas para el encuentro del domingo ante el Real Madrid en el Palacio de los Deportes (18.30 horas) están ya agotadas. No es que se haya vendido todo el papel, sino que el club ha tenido que paralizar la venta para dejar los espacios libres que se necesitan para evitar los contactos ya que el aforo ha quedado reducido a 5.500 localidades.

«Por las restricciones de las autoridades sanitarias, ya no podemos vender más entradas. Se ha agotado todo y recomiendo a todos los aficionados que vengan con el tiempo suficiente para poder ocupar sus localidades y entrar de forma escalonada», dijo ayer Alejandro Gómez en rueda de prensa.

El director general también reconoció que «estamos ante una situación complicada de la pandemia. Las normas son las que son y no vamos a poder ver el pabellón lleno, pero seguro que los que estén van a rugir y van a apretar. Además, viendo los ambientes hostiles que vivimos últimamente fuera, seguro que nuestros aficionados animarán más y se vendrán arriba», concluyó.

Por tanto, solo los abonados y los primeros aficionados que adquirieron las localidades, tendrán la oportunidad de disfrutar del encuentro más esperado todos los años en el Palacio. De igual modo, el club perderá una fuente de ingresos en un año donde los socios no han tenido que pagar para renovar su carné.