«Tengo cuentas pendientes que personalmente quiero saldar solo aquí. Quiero ser lo más competitivo posible, que no haya una manera de ser más competitivo. Esas cuentas son las que son, tengo la suerte de haberlas conseguido siempre y aquí no, aunque haya logrado otras», decía Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, hace seis meses, cuando renovó por una temporada más con el club universitario. Una de esas cuentas pendientes, de las que el pasado verano no quiso mencionar el técnico madrileño, era la Copa del Rey. Sito Alonso ha disputado este torneo, que febrero acogerá la ciudad de Granada, en los cinco equipos anteriores al club murciano que ha dirigido en la ACB durante su carrera. Y ahora, después de tres cursos complicados en la capital del Segura, se encuentra más cerca que nunca de conseguir lo que estaba buscando.

A falta de cuatro jornadas para que finalice la primera vuelta en la Liga Endesa, el conjunto universitario ocupa la cuarta plaza con ocho victorias y cinco derrotas. Por lo que se encuentra a un paso de igualar, incluso de mejorar, el mejor registro de su historia en el primer tramo del calendario. Lo consiguió en 2018, con Ibon Navarro en el banquillo, al firmar un balance de nueve victorias y ocho derrotas que, pese a que le permitió ocupar el octavo puesto en la clasificación, último que da acceso a la Copa del Rey, no pudo acudir al torneo por la condición de anfitrión del Herbalife Gran Canaria. Una circunstancia que no ocurrirá esta temporada, ya que el billete para la cita de Granada irá destinado a los ocho primeros clasificados al no contar con club organizador en esta edición. Por eso, este UCAM Murcia, el más competitivo de los últimos tiempos, como están demostrando sus resultados y actuaciones, quiere cambiar un récord por otro récord. Y es que igualar o mejorar su mejor primera vuelta puede llevarle por primera vez a disputar una Copa del Rey por méritos propios. Después de afrontar dos salidas consecutivas tras el parón por las ventanas FIBA, con la derrota en Badalona y la victoria en Burgos, el UCAM regresará al Palacio de los Deportes para intentar batir este objetivo ante todo un Real Madrid. El reto de conquistar este registro el domingo, a las 18.30 horas, es mayúsculo, pero el club murciano no renunciará a nada en un pabellón que todo apunta a que registrará su mejor entrada de la temporada y una de las mayores afluencias en mucho tiempo. Con el octavo triunfo conquistado el pasado sábado, frente al Hereda San Pablo Burgos con un Thad McFadden que alcanzó la cifra de nueve triples convertidos, el club murciano ya igualó su marca de la campaña 2014-2015, en la que con Diego Ocampo alcanzó las ocho victorias siendo undécimo al término de la primera vuelta. El corte de la Copa del Rey se quedó entonces en diez triunfos. Ganar al Real Madrid, que ayer disputó su primer partido de Euroliga de la semana frente al Alba Berlín y mañana se medirá al Olimpia Milano antes de preparar el encuentro frente al cuadro murciano, le acercaría todavía más a la Copa del Rey de Granada. Sin embargo, el destino es caprichoso, y el UCAM podría dar el paso más largo para ese objetivo frente al Herbalife Gran Canaria el próximo lunes, 27 de diciembre, en el Gran Canaria Arena. Aquel escenario al que finalmente no pudo acudir en la edición de 2018. El base Thomas Heurtel y el técnico Pablo Laso, positivos por covid-19 El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, y su jugador Thomas Heurtel dieron positivo en covid-19 ayer, tal y como informó la entidad merengue en un breve comunicado, horas antes de afrontar su partido de Euroliga contra el Alba Berlín. «El Real Madrid comunica que nuestro entrenador Pablo Laso y nuestro jugador Thomas Heurtel han dado resultado positivo en covid-19», apuntó el club, confirmando de esta forma que ninguno de los dos iba a estar presente en el WiZink Center. El Real Madrid, que mañana debe enfrentarse al Olimpia Milano y el domingo visita el Palacio de los Deportes para medirse al UCAM Murcia en la Liga Endesa (18.30 horas), es segundo clasificado en la fase regular de la Euroliga, sólo superado por el Barça, quiere recuperar terreno tras su derrota más reciente, precisamente contra los culés, con motivo de la jornada 15 el pasado viernes en el Palau tras el Clásico en la máxima competición europea. La ausencia del base Thomas Heurtel, quien no llegará a la cita del próximo domingo frente al UCAM Murcia en el Palacio de los Deportes tras dar positivo por coronavirus, se suma a las bajas de Thompkins, Alocén y Abalde después de que Pablo Laso, también afectado por el covid-19, afirmase en la previa del choque de ayer que los tres necesitaban «más días» para superar sus problemas físicos y volver a trabajar y jugar con normalidad.