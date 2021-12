El UCAM Murcia CB ha anunciado la renovación por dos temporadas más del escolta Jordan Davis, que cumple su segunda campaña en el club. En la misma rueda de prensa donde se ha anunciado la continuidad por noveno año de Estrella de Levante como uno de los patrocinadores, el director general, Alejandro Gómez, ha sorprendido comunicando el acuerdo con el estadounidense, un movimiento que no suele realizar la entidad a estas alturas de la campaña deportiva.

"Tiene una capacidad para mejorar increíble y es una gran persona, alguien muy implicado con el proyecto, y estamos convencidos de que tenemos el mismo objetivo, que es crecer. Con su trabajo, dedicación y compromiso con el vestuario, seguro que lo conseguiremos. Se trata de un jugador muy especial para mí", ha dicho Gómez.

El jugador de 24 años y con pasaporte por Azerbayán está promediando esta temporada 10,2 puntos en casi 20 minutos de juego por partido, además de aportar 3,1 asistencias. Davis, quien protagonizó un borrón en su trayectoria en el equipo de Murcia hace dos semanas al protagonizar una jugada en la pista del Joventut de Badalona que le costó el triunfo a su equipo por una antideportiva en el último minuto, ha afirmado que "me siento muy feliz, y cuando uno se siente cómodo en un sitio, lo más normal es que quiera continuar. En Murcia me siento muy bien, tengo una gran relación con todos los miembros del equipo, esta ciudad me ha tratado muy bien, mi familia ha venido y ha visto todo lo que esta ciudad te puede ofrecer, y el hecho de que Alejandro Gómez y el presidente confíen en mí al igual que todo el equipo, significa mucho y tengo que estar ser agradecido con ellos. Para mí es muy importante esta renovación", ha dicho en rueda de prensa.

"Este equipo me ayuda a crecer y desde el primer día, tanto Alejandro como Sito, me han recibido con los brazos abiertos", ha continuado diciendo el escolta, quien también ha desvelado un detalle: "Antes de los partidos, Alejandro Gómez me da confianza y me anima a ser agresivo frente a la canasta, a ser creativo, y el hecho de que él siempre me haya mostrado ese respeto, me hace seguir creciendo, por eso la decisión de seguir es fácil de tomar", comenta.

También ha hablado de sus metas después de firmar su renovación: "A nivel personal mi objetivo es seguir creciendo, desarrollando mi juego y mi confianza en los partidos. Y a nivel de equipo, que siga creciendo. Se podría decir como objetivo entrar en Copa del Rey y play off, pero es mejor centrarse en seguir creciendo cada semana y mejorar nuestro juego", dice.

Para Jordan Davis su entrenador se ha convertido en muy importante en su carrera deportiva: "Para mí Sito ha sido una figura muy importante para el desarrollo de mi juego porque me demuestra confianza en mí. Algo que siempre me remarca es que que no hay que ser perfecto en el juego, que los errores son parte del mismo, y que lo importante es jugar al cien por cien". "Alejandro es parte de mi camino y mi éxito, pero siempre estamos haciendo bromas de que Sito es como mi padre aquí", ha señalado sobre la relación que tiene sobre ambos.

El jugador se muestra encantado con el ambiente que vive en Murcia. "Siempre le comento a mi familia que cuando termine mi carrera deportiva, me podría retirar a vivir aquí porque el tiempo es increíble, se vive muy bien y mi familia va a empezar ahora a visitarme y van a disfrutar mucho. Mi padre, al que siempre le mando fotos de todos los sitios de Murcia, me ha dicho que quiere retirarse aquí también".

Ahora quiere festejar su continuidad con un triunfo el domingo ante el Real Madrid: "Por supuesto que sería genial celebrar la renovación con una victoria ante el Real Madrid, pero mejor que nos centremos en ir a tope en los entrenamientos", comenta, para terminar diciendo que "nadie habla de Copa del Rey en el vestuario" pese a que el objetivo está muy cerca, quizás a una sola victoria más.