La temporada del UCAM Murcia está dejando mucho que desear en todos los aspectos. Los universitarios, tras un decepcionante primer tramo de curso, han encendido todas las alarmas al estar en descenso. Una posición que, ni mucho menos, esperaban desde las oficinas en el mercado estival. Y es que, las exigencias de uno de los finalistas para el ascenso a Segunda División la temporada que viene, eran las de, como mínimo, acoplarse cómodamente en la zona media y buscar dar guerra por la zona noble. Pero todo lo contrario, los murcianos se encuentran inmersos en la zona de descenso y con cada tropiezo se incrementa un poco más la distancia.

Ni el cambio de Salmerón a Ballesta ha resucitado a un equipo, que lejos de remontar en la clasificación, ha dado un paso hacia atrás. Y con un cambio ya en el banquillo, el foco se ha empezado a poner en otros sitios. Más concretamente en la plantilla. Hay varios jugadores marcados en rojo por el cuerpo técnico y que si no hay sorpresa de última hora saldrán del equipo. Los nombres más señalados se encuentran en la parcela defensiva. Admonio y Johan, son los señalados y los que tienen más papeletas para salir. En el caso del central, sus minutos han sido pocos y de baja calidad. Con el canterano, la situación es peor, pues Ballesta prefiere poner a un lateral izquierdo en su puesto antes que darle minutos. Tampoco Nuha Marong está ofreciendo lo que se esperaba de él y es otro de los señalados para abandonar la disciplina universitaria en invierno.

Sin embargo, también hay nombres que tampoco están rindiendo como se esperaba, pero por su estatus no están siendo tan discutidos como algunos de sus compañeros. El triángulo defensivo formado por Biel-Charlie Dean-Josete no está carburando. Lo que el año pasado consiguió ser el sostén del equipo, este curso no están dando ni la mitad de lo que demostraron. Es cierto que los tres han tenido problemas físicas a lo largo de la temporada, pero no justifica un bajón de rendimiento tan grande en ninguno de los tres casos. Preocupa especialmente el caso Biel Ribas, que de sobra ha demostrado durante toda su trayectoria que es un portero ideal para la categoría, pero que desde que empezó el curso no se ha sentido cómodo. Se hizo una artroscopia en su rodilla al final del curso pasado y arrastró las molestias hasta principio de esta. Después de eso, no ha vuelto a dar su mejor nivel. Ha ido combinando paradas de gran calidad con fallos impropios de su nivel.

Un caso similar es el de Charlie Dean, ya que una colitis le tuvo de baja varias semanas entre su recuperación y su puesta a punto. Desde que volvió, al central se le ha visto más lento y fuera de sitio de lo habitual. Lo mismo que a su pareja de baile, Josete Malagón.

La parcela defensiva es sin duda la más señalada. El UCAM Murcia lleva recibidos 23 goles en 16 partidos de liga disputados hasta la fecha. El año pasado, con las mismas jornadas disputadas, llevaba 13 goles encajados, diez menos. A esos 23 goles, hay que añadirle los cuatro contra el Dépor en Copa del Rey.

Pero es justo decir que, aunque el foco esté puesto en la defensa, el centro del campo no cierra bien las transiciones del rival. Por ejemplo, en el segundo gol del Albacete la jornada pasada, Boyomo recorrió sin oposición todo el campo. Ni Corbalán, ni Caballero, ni Tropi ni Abenza, están acoplándose a esta nueva categoría. Se avecinan cambios en la plantilla universitaria y prácticamente todos están bajo el punto de mira tras la pésima temporada disputada hasta el momento.