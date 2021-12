Hay quien dice que los números no mienten, y otros que no muestran toda la realidad. Por eso, en baloncesto, muchas veces se habla de los tan importantes intangibles, acciones que no se reflejan en las estadísticas y que vienen a ser casi igual de importantes a la hora de conseguir un resultado. Sin embargo, en lo que sí se puede medir, el Real Madrid y el UCAM Murcia CB son los mejores de toda la Liga Endesa después de completar 13 jornadas en el calendario.

Ambos equipos se verán las caras el próximo domingo, a las 18.30 horas, en el Palacio de los Deportes en un partido para el que se espera una magnífico ambiente y los aficionados siguen adquiriendo entradas. Y lo harán siendo los dos equipos mejor valorados a estas alturas de toda la competición. El Real Madrid es el líder destacado en esta parcela, con una media de 96, algo que podía ser previsible a pesar de que cuenta con varias piezas nuevas en su plantilla tras los fichajes del pasado verano. Pero, inmediatamente después, se encuentra el UCAM Murcia CB con una media de 91,77 en las estadísticas por delante de equipos como el Joventut, Barça o Baskonia, confirmando una vez más la fantástica primera vuelta que está realizando y que le permite estar muy cerca de conseguir un billete para la Copa del Rey por primera vez en su historia por méritos propios. La valoración de un equipo se obtiene sumando los puntos, rebotes, asistencias, tapones, robos y faltas recibida de cada jugador, a los que se resta los valores negativos como pérdidas o faltas personales. El Real Madrid optó por cambiar la conformación de su plantilla con los fichajes esta temporada, donde la incorporaciones de Yabusele, Poirier o Hanga le aportan todavía más poderío y músculo en el juego interior. De hecho, ellos son los que dominan actualmente esta parcela en el plantel que dirige Pablo Laso. El líder es Edy Tavares con una media de 15,5 en esta parcela, seguido por Vicent Poirier (14,8), Guerschon Yabusele (13,8) y Adam Hanga (10,6). Después de todos ellos, aparece el base Thomas Heurtel, otro de los fichajes este verano, con una media de 9,5 y Sergio Llull (7,4), quien con sus triples logró que el Real Madrid superase al Unicaja el pasado domingo en el WiZink Center. En el UCAM Murcia, que cuenta con el tercer máximo anotador de la ACB, como es Isaiah Taylor (15,3 puntos por partido) también cuenta con dos interiores en los primeros puestos en esta estadística. El primero, con una media de 14,1 por partido, es Augusto César Lima. El pívot brasileño es uno de los máximos ‘culpables’ de la gran temporada que está realizando el equipo murciano a estas alturas de curso, ya que es un pilar para el equipo tanto en defensa como en ataque. Ha elevado sus medias de puntos y asistencias respecto a las del pasado curso y en defensa, también en los intangibles, es una de las mejores bazas para Sito Alonso. Le sigue en valoración James Webb, con una media de 12,4 tras ser otro de los fijos para el técnico madrileño. Y en tercer lugar parece un Isaiah Taylor, con 11,4, tras un primer tramo de competición en el que fue un quebradero de cabeza para los rivales. En cuarto y quinto lugar aparecen Jordan Davis (10,5) y Nemanja Radovic (9,8). Con todo ello, el UCAM Murcia intentará vencer al actual líder de la ACB en su regreso al Palacio de los Deportes, después de afrontar dos jornadas consecutivas como visitante, para buscar la novena victoria del curso que le permitiría igualar el registro de la mejor primera vuelta de su historia y a su vez acercarle un poco más a la Copa del Rey. El conjunto blanco se enfrenta al Alba Berlín con tres bajas El Real Madrid, que se medirá al UCAM Murcia este domingo (18.30 horas) en el Palacio de los Deportes, afrontará una semana con doble jornada en la Euroliga. De hecho, mañana se medirá al Alba Berlín y el jueves hará lo propio frente al Olimpia Milano. Sin embargo, el técnico Pablo Laso cuenta con varias ausencias por lesión. ««Thompkins, Alocén y Abalde necesitan días. En cuanto a Yabusele las pruebas que le han realizado han salido bien, pero un poco como ocurrió el domingo, vamos a esperar al último momento para tomar una decisión», dijo.