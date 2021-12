Tras una década como entrenador desde que se encargase del banquillo del Espanyol femenino y con gran experiencia en el fútbol de nuestro país habiendo pasado por Segunda División B en dos ocasiones -con Córdoba B y Melilla- y Segunda División en otras tres etapas -Córdoba, Numancia y FC Cartagena-, Luis Carrión ha mostrado una debilidad patente que ha lastrado las opciones de sus equipos. El técnico catalán arrastra una flaqueza en sus resultados como visitante que le ha privado de objetivos mayores. Este mal síntoma, común a casi todas sus plantillas, se intensifica en Segunda División, mientras que no fue tan claro en sus años como técnico en la división de bronce.

Después de sus años como asistente en el Córdoba, al preparador le llegó la oportunidad de dirigir al filial cordobesista en la temporada 2014-15 para intentar salvar al equipo del descenso, algo que no pudo conseguir pese a ganar 5 de los 8 partidos en los que estuvo al mando. En la primera temporada en la que el técnico catalán comenzó desde el inicio, en la 2016-17 con el filial blanquiverde. Durante las 16 jornadas que dirigió al filial, sus resultados no fueron del todo buenos: ganó 4 encuentros, empató 6 y perdió otros 6. Sin embargo, el entrenador ascendió al primer equipo -en Segunda- a mitad de temporada para intentar encauzar su rumbo. Fue en esta etapa donde el de Barcelona comenzó a mostrar cierta irregularidad en sus partidos fuera de casa con respecto a los encuentros como local.

Con el Córdoba, Carrión disputó las 25 jornadas restantes de la temporada en curso y otras 10 de la siguiente antes de ser destituido. En 35 partidos en total y disputando 18 partidos como visitante, Carrión solo consiguió la victoria en 4 ocasiones, empató 2 partidos y perdió 12 encuentros.

Después de su destitución en el club andaluz, el entrenador catalán pasó una temporada sin equipo. Un año más tarde, Carrión puso rumbo a tierras africanas para hacerse cargo del Melilla en el curso 2018-19 y el problema se repitió. Con un equipo dominador, que ganó 21 encuentros de 38, los melillenses fallaron en sus salidas y los puntos perdidos fuera de casa terminaron por alejarle del primer puesto de la clasificación. De los 8 partidos que perdió el equipo norteafricano, 5 lo hizo lejos del Álvarez Claro, mientras que, de sus 9 empates, también 5 se produjeron como visitante.

La buena temporada con el equipo melillense no fue suficiente para ascender y los de la ciudad autónoma cayeron en el play off frente al Atlético Baleares. No obstante, Luis Carrión sí volvió a Segunda División, pero esta vez como técnico de un Numancia que había luchado por la permanencia hasta el final en la temporada anterior. En el curso con el equipo numantino, la dificultad del ahora entrenador albinegro para conseguir la victoria fuera de su estadio se hizo más palpable que nunca, lo que costó al club rojillo su descenso a Segunda División B.

El equipo cumplió con su trabajo en casa y solo fue derrotado en 4 encuentros, mientras que se conformó con el empate en otras 4 ocasiones, consiguiendo 11 victorias. Sin embargo, el gran problema de los sorianos llegó en sus encuentros como visitante. De los 23 partidos que disputó el equipo como visitante, solo logró la victoria en 2 ocasiones, mientras que cayó derrotado en 14 partidos y empató en otros 7, dejando un pobre bagaje de 13 puntos de 69 posibles fuera de casa que condenó a los numantinos y a Luis Carrión al descenso.

8 puntos de 33

Tras la caída, Carrión quedó nuevamente sin equipo, siendo contratado por el FC Cartagena a mitad de la temporada 2020-21 para abordar la salvación. Habiéndolo conseguido, al entrenador le vuelven sus fantasmas del pasado y reitera su gran debilidad como visitante. El FC Cartagena solo ha conseguido 8 puntos de 33 posibles en sus partidos fuera de casa con 2 victorias, 2 empates y 7 derrotas y se puede enfrentar a una difícil situación si los resultados en el Cartagonova -que por ahora son muy buenos- comienzan a decaer.

El Cartagena se suma a la recogida de juguetes

El FC Cartagena se une a la campaña de recogida de juguetes del Ayuntamiento de Cartagena como colaborador. El club convertirá al Cartagonova en un punto de recogida de juguetes para los más pequeños con el objetivo de que ningún niño del municipio se quede sin regalos estas navidades. De esta forma, el equipo albinegro insta a sus seguidores a llevar juguetes nuevos al estadio en el horario de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 por la mañana, y de 16.30 a 20.30 por la tarde. Para fomentar la recogida, el club anuncia que obsequiará a todos aquellos que depositen un regalo con un póster de la plantilla que consiguió el ascenso a LaLiga Smartbank con las firmas de los jugadores.