Alfonso García posiblemente sea uno de los presidentes más experimentados y con mayor currículo de la Segunda RFEF. Para que nadie lo dude, el máximo mandatario costero aprovecha cada oportunidad para recordar su pasado en el Almería, club al que instaló en Primera División. Pero, olvidada ya esa etapa, al empresario aguileño se le están viendo todas las costuras en los despachos de El Rubial.

Mientras que en el Almería contaba con todo un equipo de asesores que enfriaban los calentones de Alfonso García y evitaban que tomara decisiones perjudiciales para la entidad, en el Águilas se está descubriendo al verdadero Alfonso García. De hecho, en solo quince jornadas, el equipo confeccionado para luchar por el ascenso a Primera RFEF dormirá esta semana en zona de descenso.

Y todo después de una decisión sorprendente tomada el pasado 8 de noviembre. Aquel día Alfonso García decidía dinamitar el buen arranque de un equipo recién ascendido a la categoría y con una plantilla con muchas caras nuevas. Aquel día el Águilas FC comunicaba la destitución de Molo. Poco importó que los costeros aparecieran en el sexto puesto de la clasificación o que solo un punto les separase de la zona del play off. Tampoco fue suficiente que el primer puesto estuviera a cinco puntos. Un día después de perder en el campo del Atlético Levante, Molo, que tras el encuentro había charlado con el presidente sin percibir lo que iba a ocurrir, recibía la carta de despido.

Atendiendo al currículo y a la experiencia de la que siempre presume Alfonso García, muchos pensaron en aquel momento que el presidente del Águilas tenía un ‘As’ bajo la manga. Todo parecía indicar que se firmaría a un entrenador de renombre para alcanzar los ambiciosos objetivos marcados, pero nada más lejos de la realidad. El hombre de Alfonso García no era otro que el del director deportivo, Gaspar Campillo, cuya sombra ya es muy alargada en El Rubial.

Cinco jornadas después de que el alicantino saltase al banquillo, el Águilas ha pasado de estar a un punto del play off de ascenso a caer a la zona de descenso. Con un solo punto sumado, el Águilas sería el colista de la clasificación teniendo en cuenta solo los resultados de esas últimas cinco jornadas.

La derrota ante el Real Murcia no fue suficiente para que Alfonso García levantase el castigo al que está sometiendo al Águilas FC y a los abonados del club costero.

Tras caer ante los granas y escuchar los gritos de una afición cansada de Gaspar Campillo y de la propia directiva, Alfonso García simplemente salió a rueda de prensa para ratificar al técnico alicantino y para atacar a los seguidores costeros, amenazándoles con que se marcharía si seguían cuestionando sus decisiones. Decisiones que no solo desaprueba la grada, porque es la propia clasificación la que más pone en entredicho al presidente aguileño.

El equipo confeccionado para ascender va hundiéndose poco a poco en la tabla. En cinco jornadas ya ha caído al descenso, llegando incluso a estar tres puntospor debajo de la zona de salvación.

No solo eso, el Águilas confeccionado para ascender a Primera RFEF ya se aleja a siete puntos del play off. Y las presagios no son nada positivos. Solo dos goles a favor en cinco jornadas y seis en contra, con una plantilla poco proclive a un entrenador puesto por la fuerza por Alfonso García.