No pudo pasar del empate (0-0) el Yeclano Deportivo en su visita al municipal de El Palmar. El equipo dirigido por Adrián Hernández tenía la oportunidad de mantenerse líder en solitario del Grupo XIII de la Tercera RFEF, pero el pinchazo ante el conjunto palmareño le obliga a compartir la primera posición de la tabla con el Cartagena B.

El Yeclano Deportivo sigue dando muestras de su irregularidad. Los vaivenes que durante toda la temporada están llevando a los azulgranas a no poder agarrar el liderato con las dos manos, algo que se refleja tanto sobre el césped como en los resultados, parecen no acabar. La última muestra de ello ha sido ante El Palmar, no pudiendo pasar del empate a 0. Aunque los de Adrián Hernández llevaron la batuta del encuentro y consiguieron quedarse con la posesión para llegar con peligro a la meta local, la falta de acierto de cara a gol volvió a penalizarles.

Parte de culpa de que el marcador no se moviese la tuvo Alberto Hortal, el guardameta local, que salvó a los suyos en más de una ocasión. La más clara fue el penalti que detuvo ya en la segunda mitad. Poco a poco fue perdiendo el Yeclano Deportivo esa frescura que tanto necesitaba para conseguir el gol.

Tras noventa minutos, reparto de puntos que mantiene a El Palmar en la zona baja de la tabla, e impide al Yeclano Deportivo colocarse como líder en solitario, teniendo que compartir la primera plaza con el filial albinegro.