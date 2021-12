Se espera que la cita de El Rubial fuera un punto de inflexión para el Águilas y el Real Murcia, pero solo uno podía salir bien parado del campo costero, y ese fue el Real Murcia, que se llevó una victoria que le da moral para afrontar el cierre del año y de la primera vuelta. Mientras que los granas, que encadenan dos triunfos en tres jornadas, ya rozan los puestos de play off; los costeros se hunden un poco más, cayendo a la zona de descenso a Tercera RFEF.

Y si el Real Murcia salió más vivo que nunca de El Rubial fue gracias a los goles de Andrés Carrasco y Ganet, ambos en la segunda parte. Ya en los instantes finales, Uche acortaba distancias para los costeros, que incluso encerraron a los visitantes en su área, sin embargo no fue suficiente, y el 1-2 ya no se movió en el marcador.

Con el pitido final, mientras la afición aguileña mostraba su malestar ante Alfonso García por mantener en el cargo a Gaspar Campillo; los seguidores del Real Murcia desplazados a El Rubial celebraban el segundo triunfo consecutivo a domicilio.

No fue un gran partido. Ni Águilas ni Real Murcia ofrecieron su mejor fútbol, lo que hizo que la primera parte acabase sin grandes ocasiones. Solo los murcianistas pudieron inaugurar el marcador en el sprint final de ese periodo. Lo pudo hacer Andrés Carrasco, que aprovechaba un pase filtrado de Ganet para superar al meta Leo Santos. Pero cuando los aficionados granas se disponían a cantar el gol, Gaffoor apareció para evitar que el balón cruzase la línea.

La siguiente oportunidad clara la tuvo Athuman, una de las novedades en el once murcianista. El centrocampista pasaba de ser uno de los descartados en las últimas semanas a saltar al campo. La baja de Julio Gracia, con unas molestias en el tobillo, hacía que Mario Simón apostase por el keniata, que estuvo muy activo en la primera parte, rematando un balón que se marchó muy cerca del palo. Javi Pérez también desvió a córner un lanzamiento de Pablo Ganet que buscaba la portería; y antes del descanso volvió a aparecer Athuman para rematar de cabeza fuera por muy poco.

Fue un primer tiempo de demasiado respeto y centrocampismo. No tan claros, pero el Águilas también tuvo tímidos acercamientos. A la media hora Cellou centraba para que Ramón Arcas rematara de cabeza. Fue la primera aproximación a las porterías y el momento en el que los jugadores de ambos equipos se acordaron que se podía atacar.

El segundo acto arrancó con una llegada del Águilas a la portería de Serna. En una jugada de Cellou, Abel Molinero, uno de los mejores del cuadro aguileño, no acertó a rematar.

Ofrecieron otra cara los costeros en el comienzo del segundo acto, más intensos y con más verticalidad que en el primer periodo. Sin embargo la mejor ocasión hasta ese instante era para los visitantes. Mario Sánchez centraba desde la banda derecha, pero Andrés Carrasco en el punto de penalti golpeaba mal el balón.

A los veinte minutos el equipo visitante elaboró una jugada que los costeros defendieron muy atrás, propiciando un centro de Alberto López desde la izquierda. El lateral, que se incorporaba a la plantilla hace unas semanas para cubrir la vacante dejada por Antonio López, empieza a ser protagonista en el Real Murcia. Su centro perfecto lo remató Andrés Carrasco a gol.

El delantero murciano, que ya suma seis tantos en lo que va de campaña, no celebró su gol, recordando su paso por el equpo de El Rubial. Un minuto después el ‘9’ murcianista era sustituido con una sonora ovación de respeto de la afición local. Su cambio, según explicaba Mario Simón en rueda de prensa, vino motivado por el cansancio.

Zapatazo de Ganet

Apenas cinco minutos después Pablo Ganet se probaba con un zapatazo desde fuera del área con la suerte de que el balón entraba raso en la portería sin que nadie pudiera despejar el esférico. Con el 0-2 en el marcador y el Águilas desaparecido, parecía que los granas vivirían un final tranquilo, sin embargo nunca hay finales tranquilos para los murcianitas.

Los costeros acortaba diferencia en una jugada de Abel Molinero, que centró para que Chumbi prolongara de cabeza un balón que Kalu Uche, en su hábitat natural, no falló. Paró la pelota con el pecho y la envió por la escuadra ante la desesperación de Miguel Serna, que un partido más no pudo mantener la portería a cero.

Los costeros se dieron cuenta de que podían apretar a los visitantes y crearles problemas. Fue en ese instante cuando dieron un paso al frente y se fueron en busca de la portería murcianista, pero los visitantes se defendían muy bien y no dejaban que se pusiera a su portero en apuros.

Los jugadores de Matrio Simón pudieron sentenciar el partido en un lanzamiento de Alberto López desde fuera del área que toco ligeramente con la bota de Junior Loussoukou evitando que el balón cogiera la dirección de la portería.

El equipo costero lo intentaba, elaboraba y basculaba de una banda a la otra, pero no encontraba el gol. Sin embargo, la sentencia la tuvo Dani García en un contragolpe, llegando solo al área de Léo Santos, pero su lanzamiento se perdió por la línea de fondo.

Finalmente el 1-2 no se movió del marcador, dejando sensaciones dispares en uno y otro equipo. Con el triunfo el Real Murcia vuelve a acariciar la zona de play off. No solo eso, los granas dejan atrás su mala racha y se cargan de moral para afrontar el final de la primera vuelta ante equipos hundidos en la tabla. Por su parte, el Águilas, que desde la jornada tres no gana en casa y que vive en caída libre, agrava su crisis cayendo a las plazas de descenso a Tercera RFEF. La afición costera no dudó en mostrar su malestar durante el partido y al final del mismo.