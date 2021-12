Desperdicia el FC Cartagena una oportunidad de oro para sumar el tercer triunfo de la temporada como visitante y suma, por contra, el tercer empate del curso. Un empate que se antoja insuficiente en la parroquia albinegra a tenor del nivel mostrado por el Alcorcón durante el año, ya que se mantiene colista de la competición con un nefasto rendimiento que no aprovecharon los albinegros en su visita al Municipal Santo Domingo.

Tan solo ha conseguido el cuadro amarillo sumar en seis ocasiones durante la presente temporada y la salvación parece ineludible para los de Fran Fernández pese a este empate. Tampoco deja contentos a los cartageneros el punto sumado en Alcorcón y Luis Carrión se aleja del objetivo de sumar nueve puntos en los últimos tres encuentros del año, firmando dos tablas consecutivas y solo dos puntos de seis posibles.

Pese a la oportunidad perdida, el equipo sigue sumando en busca de su objetivo de la salvación y puede sacar algunas conclusiones positivas del encuentro, como la mejora en la solidez defensiva y la buena respuesta del equipo pese a comenzar por detrás.

El partido comenzó con un Alcorcón atrevido que realizó una presión intensa al equipo de Luis Carrión. Los albinegros, que mostraron falta de intensidad en la presión y los duelos, se vieron sorprendidos por el ritmo de los locales y sufrieron en varias acciones en los primeros minutos. Los alfareros llegaban con relativa facilidad por banda izquierda y consiguieron centrar hasta en tres ocasiones con un Juan Hernández muy activo y un Julián Delmás que sufrió en demasía.

La circulación espesa y trabada del Cartagena recobró cierta fluidez tras el primer cuarto de hora de juego, cuando consiguió el equipo de Luis Carrión elaborar jugadas más largas y tuvo su primer acercamiento a portería: De Blasis recibió en la zona de tres cuartos de campo, condujo hacia el área y filtró un pase a Delmás, que llegó en carrera y remató contra el cuerpo de Dani Jiménez. No obstante, cuando parecía mejorar el equipo albinegro, llegó el gol del Alcorcón. Julián Delmás no encontró salida en el lateral derecho y cedió un balón hacia la frontal de su propia área esperando jugar con su central, pero el que recogió el pase fue Marc Gual, que se encontró ante Marc Martínez sin oposición, recortó al meta y remató a portería vacía. Para mayor desgracia de los albinegros, Pablo Vázquez terminó introduciendo el balón en su puerta cuando intentaba salvar el disparo, con la mala suerte de rebotar en el travesaño.

Después del duro palo para los cartageneros, el equipo se intentó reponer en los minutos siguientes, pero cometió graves errores en la circulación que a punto estuvieron de dar a los madrileños el segundo gol. Perdió la pelota el Cartagena en campo propio, Laure centró desde la izquierda al segundo palo y Marc Gual la bajó y remató demasiado cruzado rozando el poste. Con el segundo susto en el cuerpo, el Cartagena consiguió mejorar ostensiblemente con varias acciones en las que elaboró con calidad. Rubén Castro se acercó a la portería rival rematando mordido tras dos recortes en el área y Gallar remató desviado tras conducir en su jugada más reconocible.

El progreso en el juego del Cartagena tuvo el premio del gol a la contra, después de un ataque del Alcorcón a balón parado. Pedro Alcalá repelió un balón peligroso en el área y el balón cayó fuera del área a Marc Gual en segunda jugada. El delantero perdió la pelota intentando un regate con todo su equipo en el área rival y permitió a los albinegros una contra vertiginosa. Cayarga abrió desde la banda izquierda a Rubén Castro, que condujo por el centro para terminar filtrando a Delmás, que llegó desde atrás en carrera. El lateral remató contra el cuerpo de Laure y la pelota salió rebotada a la cabeza de Gallar y Dani Jiménez realizó una providencial parada cuando el balón se colaba en su portería. Sin embargo, el rechace lo acabó cazando Cayarga, que se sumó al ataque tras lanzar la contra y convirtió, a puerta vacía, su primer gol de la temporada.

Antes del final de la primera mitad, el Cartagena pudo hacer el segundo tras una recuperación de Delmás, que le robó la cartera a un confiado Gorosito en su propia área, pero remató sin ángulo frente a Dani Jiménez y el meta detuvo su disparo.

En el segundo tiempo, el juego fue mucho más pausado y a penas hubo ocasiones para ninguno de los dos equipos. Albinegros y alfareros parecieron firmar un pacto de no agresión pese a las urgencias de los locales en su intento por evitar un descenso que parece seguro y la gran oportunidad de sumar tres puntos vitales para los cartageneros. El equipo de Fran Fernández apretó en ataque en los primeros minutos de la segunda parte y se volcó al final del partido mientras que el Cartagena dominó la posesión en los minutos centrales, pero no consiguió inquietar a Dani Jiménez en los segundos 45 minutos.

En el segundo acto, Marc Martínez se vio obligado a despejar a córner una falta muy lejana que se colaba en la escuadra derecha de su portería y detuvo con seguridad un remate franco de Zarfino en el área pequeña tras un córner directo que supuso la mejor ocasión de la segunda mitad. Los de Luis Carrión controlaron la posesión y adelantaron líneas en busca del gol de la victoria, pero erraron en el último pase y acusaron el cansancio cuando llegaron a posiciones de ataque. El técnico catalán del Cartagena introdujo a Ortuño por Rubén Castro y Neskes por Tejera, pero el equipo no consiguió sorprender a un Alcorcón que se defendió sin problemas de las escasas llegadas albinegras. En los últimos cinco minutos, los amarillos se volcaron sobre el área de Marc Martínez buscando una victoria que solo han encontrado en dos ocasiones esta temporada, pero sus centros no encontraron rematador y tanto Pablo Vázquez como Pedro Alcalá se mostraron muy sólidos en los balones aéreos.

Con los dos goles que se vieron en el primer tiempo y el empate en el marcador se llegó al final del encuentro en el Municipal Santo Domingo. El Cartagena suma su segundo empate consecutivo -y el tercero de la temporada- tras las tablas frente al Tenerife y se mantiene en la décima posición con 27 puntos.

Carrión: "No creo que hayamos tenido falta de ambición"

El técnico del Cartagena, Luis Carrión, ha ofrecido sus impresiones del encuentro en la rueda de prensa posterior. El catalán saca conclusiones positivas de su equipo pese al empate. «Veníamos con la intención de ganar, hemos conseguido un punto, pero el equipo ha competido», afirma Carrión.

El equipo ha pagado muy caro el error de Julián Delmás en los primeros minutos, pero su entrenador no tiene nada que reprochar al lateral. «Son errores técnicos que cometen los jugadores que no voy a achacarles. Queríamos atraerles a la presión para poder jugar, pero en esa acción quizás ya estaban demasiado adelantados y no era necesario ese pase» reflexiona.

Para el técnico albinegro, la clave del partido ha estado en la finalización, donde les ha faltado creatividad a los suyos. «Para mí, hemos fallado mucho en el último pase, en esas situaciones en las que recibía De Blasis o Gallar y había espacio, pero queríamos ir demasiado rápido. Me da la sensación de haber llegado relativamente fácil a tres cuartos y estar demasiado precipitados ahí», afirma.

Con respecto a los cambios, que no mejoraron al cuadro albinegro, Carrión asegura que hay un motivo detrás de cada sustitución. «No puedo anunciar en el marcador por qué hago cada cambio. Tejera tenía un golpe y lo he tenido que quitar cuando estaba increíble. Gallar estaba muy cansado y Berto también», asevera el entrenador. Carrión añade que no piensa que el equipo no haya ido a por el partido. «No creo que hayamos tenido falta de ambición, es un equipo que compite bien y al que es jodido ganarle. El equipo ha intentado ganar, pero no hemos estado técnicamente acertados en la finalización», reitera.

Por último, el entrenador ha hecho balance sobre el pobre bagaje del equipo fuera de casa. «Hemos hecho partidos muy malos fuera de casa, pero este no es uno de ellos y el de Valladolid tampoco. Estamos en una línea un poco mejor a pesar de empatar los dos últimos. Tenemos el último partido de la primera vuelta para conseguir 30 puntos, que está muy bien», finaliza Luis Carrión.